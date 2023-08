Vankiloiden uuden it-järjestelmän käyttö yski aluksi niin, että jotkut ovat suorittaneet ylipitkiä tuomioita – valtio on maksanut yhdelle korvauksia

Jotkut rikoksista tuomitut ovat hakeneet Suomen valtiolta korvauksia, koska he ovat joutuneet suorittamaan rangaistuksiaan liian pitkään Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) uuden asiakastietojärjestelmä Rotin takkuilevan alkutaipaleen vuoksi.

STT:n Valtiokonttorilta saaman tiedon mukaan virheiden syynä voi olla tekninen virhe tai inhimillinen erehdys, mutta tapaukset linkittyvät Roti-järjestelmän käyttöönottoon tai sen aiheuttamaan työmäärään.

Valtio on jo maksanut yhdelle ihmiselle 600 euron korvauksen siitä, että hän oli vankeudessa viisi päivää pidempään kuin olisi pitänyt. Hänen rangaistusaikansa oli Roti-järjestelmässä väärin.

Kaikkiaan Roti-järjestelmään liittyvistä ongelmista on tullut Valtiokonttorille viisi korvaushakemusta, joista yksi on ratkaistu.

Erityisasiantuntija Anni Perttula Risen digipalvelutiimistä kertoo, että hänen tiedossaan on muutama tapaus, joissa tuomitun yhdyskuntapalvelukerrat eivät olleet siirtyneet Rotiin oikein. Tämän seurauksena tuomittu oli suorittanut liikaa yhdyskuntapalvelua.

– Puhutaan käsittääkseni kuitenkin yksittäisistä maksimissaan viidestä tapauksesta, Perttula vastaa sähköpostitse.

Myös Valtiokonttorilta yksi ihminen on hakenut korvausta liian pitkästä yhdyskuntapalveluksesta. Yksi hakijoista oli puolestaan kaksi päivää liian pitkään tutkintavankeudessa. Vankilan lausunnon mukaan työntekijät eivät olleet Roti-kirjausten vuoksi huomanneet tutkinnanjohtajan sähköpostia.

Virheitä korjattu käyttöönotosta lähtien

Rikosseuraamuslaitos otti Rotin käyttöön viime vuoden toukokuussa. Kyse on Risen asiakastietojärjestelmästä, jonne kirjataan kaikki vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun tuomitun ihmisen vankeusajan tiedot. Roti korvasi vanhat Risen käyttämät tietojärjestelmät.

Käyttöönoton jälkeen järjestelmässä on paljastunut suuri määrä virheitä, mikä on aiheuttanut henkilöstölle työtä. Perttula arvioi, että toukokuusta 2022 lähtien Rotin pääkäyttäjille on tehty kaikkiaan 13 000 palvelupyyntöä eli tikettiä, joista noin kymmenesosa oli ratkaisematta elokuun puoliväliin mennessä. Osa virheistä johtui Perttulan mukaan siitä, että tiedot eivät siirtyneet oikein vanhoista järjestelmistä uuteen.

– Yleisesti ottaen Rotin toiminnallisuuksiin liittyen virheitä on ilmennyt vuoden aikana ennakoitua enemmän ja niitä on myös korjattu, hän toteaa.

Perttulan mukaan henkilöstöä on myös koulutettu lisää järjestelmän käyttöön.

It-vika jumitti vangin asiat kuukausiksi

Erään vankeuteen tuomitun tekemä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle antaa kuvan siitä, millaisia ongelmia Roti-järjestelmästä on aiheutunut. Oikeusasiamies siirsi vangin tekemän kantelun selvitettäväksi oikeusministeriölle, mistä STT sai sen tietopyynnöllä.

Erilaisista petoksista ja väärennyksistä tuomittu keski-ikäinen mies saapui Oulun vankilaan elokuussa 2022. Roti oli otettu käyttöön noin kolme kuukautta aiemmin.

Selvityksen mukaan ensimmäinen ongelma ilmeni pian elo–syyskuussa, kun Rotin tietojärjestelmävirhe esti työntekijöitä laatimasta miehelle rangaistusajan suunnitelmaa.

Risen työntekijät tekivät syyskuussa järjestelmätukeen tiketin ongelman korjaamiseksi. Puuttuva rangaistusajan suunnitelma ja järjestelmän virhetilanne johtivat ministeriön selvityksen mukaan siihen, että miehen hakemukset avovankilaan pääsystä hylättiin.

Kuitenkin Rotin ongelmia tuli ilmi muuallakin, joten ongelman korjaamista piti Oulussa odottaa. Vangin asiat solmuun laittanut vika korjattiin noin viisi kuukautta myöhemmin tammikuussa 2023.

Miestä ei ollut ministeriön selvityksen perusteella sijoitettu vangeille tarkoitettuun toimintaan, eikä hänelle maksettu toimintarahaa sinä aikana, kun Oulun vankilassa odotettiin it-ongelman korjaamista.

– Oikeusministeriön käsityksen mukaan useat vankeuslaissa turvatuista keskeisistä oikeuksista eivät siten toteutuneet yli viiteen kuukauteen, oikeusministeriö toteaa selvityksessään.

Vanki haki lopulta korvauksia Valtiokonttorilta Rotin aiheuttaman haitan vuoksi. Myös siirto avovankilaan toteutui.

– Käytettävissä olevien tietojen perusteella on mahdollista, että muitakin vankeja on ollut tai on edelleen vastaavassa tilanteessa kuin kantelija, oikeusministeriön maaliskuussa tekemässä ratkaisussa todetaan.

”Toivoimme, että se nopeuttaisi työprosesseja”

Kehittämisen ja ohjauksen vastuualueen johtaja Pauli Nieminen Rikosseuraamuslaitoksesta kertoo STT:lle, että virheellisesti mitattuja rangaistuksia ilmeni sellaisilla ihmisillä, jotka olivat tulleet suorittamaan rangaistustaan samoihin aikoihin, kun Roti otettiin käyttöön.

– Minulla on sellainen käsitys, että niitä on todella vain muutama, hän sanoo.

Yskivän alun jälkeen Rotia on Niemisen mukaan korjattu ja päivitetty useissa eri työryhmissä ja on pyritty korjaamaan viat, jotka ovat voineet johtaa virheisiin tuomitun rangaistuksessa. Uusia vastaavia virheitä ei Niemisen korviin ole sittemmin kantautunut. Roti on hänen mukaansa kuormittanut jo valmiiksi työllistettyä henkilöstöä.

– Toivoimme, että se nopeuttaisi työprosesseja ja vapauttaisi aikaa vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kanssa työskentelemiseen. Nyt se ei näytä tässä alkuvaiheessa toteutuneen, Nieminen sanoo.

Jälkikäteen hän arvioi, että Risen tietojärjestelmät olisi tullut päivittää pienissä erissä eikä yhtenä massiivisena kokonaisuutena. Valtionhallinnossa olisi hänestä voinut myös olla kehitysryhmä, joka olisi voinut auttaa virastoja suurten ict-projektien läpiviennissä.

– Uskon, että me siitä jatkokehityksellä ihan toimiva työväline saadaan, mutta nyt se ei ole meidän toiveidemme mukainen.

Markku Uhari