Vappuna Helsingissä väkijoukkoon ajanut mies kertoi poliiseille kokeneensa, ettei auto ollut hänen hallinnassaan – sanoi pelänneensä ihmisten satuttamista ja pyrkineensä minimoimaan vahingot

Viime vuoden vappuaattona Helsingissä Pohjoisesplanadilla väkijoukkoon ajanut mies kertoi poliisikuulusteluissa, että hänen suurin pelkonsa koko kaahaustilanteen ajan oli, että hän osuu ihmisiin. Asia selviää poliisin esitutkintapöytäkirjasta.

Miehelle tehtiin esitutkinnan aikana mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli teon tehdessään syyntakeeton eli ei ymmärtänyt tekoaan.

Mies kertoi poliisikuulustelussa viime vuoden toukokuussa, että hän oli nukkunut huonosti ainakin parin viikon ajan ennen vapun tapahtumia. Miehen mukaan alkuvuonna oli ollut myös muita asioita, jotka olivat vieneet hänen mieltään maahan.

Vappuaaton tapahtumat saivat alkunsa, kun epäilty ei noudattanut poliisipartion pysähtymismerkkiä Pohjoisesplanadilla Presidentinlinnan kohdalla.

Mies kertoi kuulustelussa, että Presidentinlinnan kohdalla hänestä tuntui, että hänen autossaan tapahtui jotain erikoista eikä hän kyennyt enää hallitsemaan sitä. Mies kertoi yrittäneensä päästä Pohjoisesplanadille päin, mutta poliisit viittoivat tien olevan suljettu.

Mies ei antanut kuulustelussa selkeää vastausta siihen, miksei pysäyttänyt autoa. Hän kuitenkin mainitsi muun muassa, että tie oli hänestä ”epämääräisesti suljettu”.

Pelkäsi kovaa vauhtia

Mies kertoi vauhdin nousseen ”hämmästyttävän kovaksi”, kun hän suuntasi ajamaan Katariinankadulle.

– Mä en ihan sitä ymmärrä, et miksi. Miksi se olikaan niin kova. Mut mua rupes hirveesti, niin kun pelottamaan, että mä satutan, niin kun jotakuta. Varsinkin, kun mä näin, että siellä tien päässä, kun mä olin Katariinankadun alkupäässä, niin mä näin, et siellä on paljon, paljon, niin kun ihmisiä. Ja mä tiesin, että siinä menee sporat ja näin, mies kertoi.

Miehellä ei ollut muistikuvaa siitä, yrittikö hän jarruttaa Katariinankadulla. Aleksanterinkadulla mies puolestaan kertoi yrittäneensä ”kovasti jarruttaa”, mutta mitään ei tapahtunut.

– Ja mulla on ollut sellainen, niin kun tuntuma siihen autoon, että riippumatta kumpaa mä oon painanu, kaasuu vai jarruu, niin se ei jotenkin, niin kun käyttäydy siten miten sen pitäisi.

Mies sanoi pelänneensä todella paljon Aleksanterinkadulla, koska auton vauhti oli niin kova.

– Mä huusin vaan jotain herra auta. Ja mä painelin niitä polkimia ja tota, koska mä näin, että sieltä tulee spora. Ja mä näin, että ihmisiä on siinä, niin kun Unioninkadun kohdalla.

Unioninkadulla mies muisteli väistäneensä ihmisjoukkoja.

– Ja sitten oltiinkin jo Pohjois-Espalla. Ja auto vaan kiihdytti ja kiihdytti ja kiihdytti. Ja musta tuntui, että ihan sama mitä mä tein, niin mitään ei tapahtunut. Oikeastaan ainut, mihin mä pystyin keskittymään, niin oli se, että mä koko ajan, niin kun rukoilin.

Poliisin ja syyttäjän mukaan auto kulki nopeimmillaan yli 100 kilometrin tuntivauhtia.

”Matkustajana omassa autossa”

Mies kertoo tehneensä kaikkensa minimoidakseen vahingot, ja ettei osuisi mihinkään. Hän kuvaa vauhdin olleen ”ihan älytön”.

Mies kertoi ”nähdäkseen” yrittäneensä jarruttaa autoa, mutta hänestä tuntui, ettei kumpikaan poljin toiminut kuten niiden pitäisi.

– Että se oli, se oli tosi erikoista, että jollain tapaa mä koen, että – – vaikka mä istuin kuskin paikalla, niin mä olin, niin kun jollain tapaa matkustaja omassa autossa, että se ei, niin kun ne polkimet ei jotenkin toiminu normaalisti.

Mies kertoi, ettei hänellä ole muistikuvia Pohjoisesplanadilta juuri ennen kuin auton matka pysähtyi, kun se törmäsi muihin autoihin.

Kuulusteluissa mies kertoi saaneensa hengellisen kokemuksen. Miehen mukaan autossa tapahtui hyvän ja pahan välinen taisto, jossa hän oli välineenä.

Miehen mukaan hänellä on rauha tapahtuneen kanssa, koska mitään peruuttamatonta ei tapahtunut eikä hänellä ollut tarkoitus vahingoittaa ketään.

