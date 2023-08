Varha pyörsi päätöksensä – Someron palvelutalon asukkaiden ei tarvitsekaan hypätä hellan äärelle

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vaati kesäkuussa Someron uuteen palvelutalo Tervaskantoon asukkaille omia keittiöitä. Nyt Varha on yllättäen perunut vaateensa.

Someron kaupunki äimistyi Varhan kesäisestä keittiöpyynnöstä, joka koski talon toista kerrosta. Uusi palvelutalo on jo rakenteilla, eikä suunnitelmien muuttaminen olisi käynyt yksinkertaisesti.

Keittiöiden kohderyhmäkin ihmetytti, sillä ainakaan ympärivuorokautiseen hoitoon päätyvät vanhukset tuskin omia keittiöitä tarvitsisivat. Salon Seudun Sanomat uutisoi tapauksesta tiistaina 15. elokuuta.

Someron kaupungin vt. tekninen johtaja Markus Älli vahvisti Salon Seudun Sanomille perjantaina Varhan virallisesti peruneen keittiövaateensa.

– Tieto tuli meille keskiviikkona, Älli kertoo.

Perumisen taustalla lienevät kustannussyyt. Someron kaupunki vastasi Varhan keittiövaatimukseen, että hyvinvointialueen tulisi maksaa kaikki lisäkustannukset rakennettavista keittiöistä. Kaupunki arvioi lisäkustannukset noin puolen miljoonan euron potiksi.

Someron kaupunki on kaavaillut uutta palvelutaloa ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville vanhuksille eli tehostettuun palveluasumiseen. Palvelutaloa on odotettu kauan, sillä 60-paikkaisen Tervaskannon palvelutalon alakerta on suljettu sisäilmaongelmien takia.

Keittiöt olisivat tehneet Someron tulevasta palvelutalosta ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen soveltuvan. Samasta syystä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara pyysi asuntoihin jo aiemmin keittiövaraukset.

Someron uuden palvelutalon kustannusarvio on tällä hetkellä 10,8 miljoonaa euroa. Aran 4,3 miljoonan euron avustus kattaa kustannuksista 40 prosenttia.