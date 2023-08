Varovaisinkin riskienhallinta-analyytikko uskaltaa sen jo sanoa: SalPa säilyttää sarjapaikkansa

Aika ei ole julma Salon Palloilijoille.

Lauantaisen Jaro-ottelun alla tuli tuli pohdittua, miten paljon hyvää SalPalle on viimeisen vajaan kahden vuoden aikana tapahtunut. Jaro-ottelun jälkeen olo oli jopa lievästi omituinen. SalPa pätki entisen liigaseuran Urheilupuiston sametilla 3–0, eikä vielä kaksi vuotta sitten absurdilta kuulostaneeseen temppuun tarvittu mitään uutta tai ihmeellistä.

SalPa pelasi kuten se on koko kauden pelannut eli puolusti oman boksinsa tiiviisti ja muutti hallinnan maaleiksi laajemman materiaalinsa avulla.

Tilanne on eskaloitunut jo siihen pisteeseen, että kalenteriin ei ole ehditty kääntää vielä edes syyskuuta esille, kun varovaisinkin riskienhallinta-analyytikko voi julistaa väistämättömän: SalPa tulee säilyttämään sarjapaikkansa.

Muutama varsinaissuomalainen etusormi on aina heristysvalmiudessa, mutta ne voi siirtää takaisin taskuun. Kun kautta on jäljellä 6–7 kierrosta, on SalPan matka putoamisviivaan kasvanut jo yhdeksään pisteeseen.

Ainoa tapa, jolla SalPa putoaa sarjasta on se, että joukkue häviää kaikki kuusi otteluaan ja takana olevat joukkueet pelaavat niin satumaisen sopivasti ristiin, että kolme joukkuetta nousisi SalPan ohi. Rinnalle nouseminenkaan ei riitä, sillä SalPalla on kilpailijoihinsa nähden niin paljon parempi maaliero.

Juuri nyt SalPalla on niin paljon varapatruunoita, etteivät ne mahdu edes samaan lippaaseen.

– Olemme olleet hyviä jo pitkään. Hyvien ja huonojen hetkien välinen ero on pienentynyt. Olemme löytäneet rutiinin, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä kertoi.

– Tämä oli meidän näköinen matsi, SalPan vaihtomies Roope Pyyskänen tiivisti.

Lauantain ottelu olisi ollut tyystin erilainen, jos SalPa-vahti Halil Bagci ei olisi tehnyt kahta voittotorjuntaa Jaron Severi Kähköstä vastaan toisen puoliajan alussa. Ykkösen tämän hetken kuumin maalivahti antoi SalPalle mahdollisuuden voittaa eli teki suurimman teon, jonka maalivahti voi tehdä.

”Matchvinnare” Bagcin huipputorjuntojen jälkeen Suonperä aloitti tutun vaihtorallin, jonka ansiosta peli kääntyi lopullisesti SalPalle.

Jaron kolmas (ja viimeinen) maalipaikka siunaantui 68. minuutilla, mutta se päättyi kommunikaatiovirheeseen. 20 sekuntia myöhemmin pallo oli Jaron verkossa, kun Emil Öhberg torjui Pyyskäsen kovan kudin eteensä ja Albijon Muzaci sai työlleen palkinnon.

Kymppipaikalla viihtyvästä Pyyskäsestä on tullut todellinen supervaihtomies, jota ilman loppukesän kirpeä ilma tuntuisi ”Joutsenien” keuhkoissa huomattavasti kirpeämmältä. Pyyskänen on pelannut tällä kaudella yhteensä 821 minuuttia eli keskimäärin 40 minuuttia ottelua kohti. Silti Pyyskänen on ehtinyt tehdä viisi maalia ja antanut kahdeksan maalisyöttöä eli ollut joka toisessa SalPan maalissa mukana.

– Totta kai sitä haluaisi aina pelata enemmän. Hyvin on tullut tehoja, pitää olla tyytyväinen siihen mitä saa, Pyyskänen pyöritteli.

Pyyskäselle vaihtomiehen rooli näyttää toimivan.

– On se luontevaa, vaikka rytmin löytämisessä kestääkin hetken.

Lopullisesti ottelu ratkesi kymmenisen minuuttia ennen loppua.

Ensin vaihtomiehet Jesse Huhtala ja Olli Jakonen juoksivat vastahyökkäykseen, jonka päätteeksi Jakonen teki ensimmäisen maalinsa SalPa-paidassa lähes kolmeen vuoteen. Seuraavalla minuutilla Huhtala puski Thomas Agiyrin keskityksen kauniisti takanurkkaan.

Mikä huomioitavaa, SalPan kaikki maalit tulivat vastahyökkäyksistä.

– Ja jokaisen maalin teki hyökkääjä, Suonperä lisäsi.

Lisäys oli oleellinen, sillä SalPan hyökkääjät eivät ole olleet tällä kaudella kovin tehokkaita. Ennen Jaro-ottelua SalPan hyökkääjät olivat tehneet joukkueen 25 maalista vain yhdeksän (Huhtala 6 ja Muzaci 3).

SalPa päättää runkosarjan ensi lauantaina sarjakärki Gnistanin vieraana. Alemmassa jatkosarjassa SalPa pelaa viisi ottelua, joissa se kohtaa kaikissa tällä hetkellä taulukossa alapuolella olevan joukkueen. Kolme viidestä ottelusta pelataan vielä kotinurmella.

Lähtökohta loppukauteen on siis yllättävän seesteinen. Seesteisyyttä rikkoakseen SalPa kunnioitti suomalaisen joukkueurheilun perinteitä, ja lähti Piiljärvelle saunailtaan.

Tämän kauden SalPaa on pidetty hiljaisena, mutta vapautuuko joukkue saunaillassa?

– Ainakin viime kerralla vapautui, Pyyskänen naurahti.

Ketkä siellä ovat sitten äänessä?

– Anttilan Mikael ja Meuran Joonas ovat ne kovaäänisimmät, Pyyskänen paljasti

Eli vähemmän yllättäen kaksi porilaista.

Ykkönen: SalPa–FF Jaro 3–0 (0–0)

69. Albijon Muzaci 1–0

83. Olli Jakonen 2–0

84. Jesse Huhtala 3–0

SalPan kokoonpano: Halil Bagci; Luka Kuittinen, Michael John, Joonas Meura; Daniel Kepot, Thomas Agyiri (85. Roope Kantola), Mikke Louhela, Aleksi Jännes (57. Roope Pyyskänen), Oskari Jakonen (57. Daniel Rökman); Albijon Muzaci (77. Jesse Huhtala), Otto Lehtisalo (46. Olli Jakonen).

Muut vaihtopelaajat: Tatu Österlund (mv), Valtteri Olsbo.

Laukaukset: 14–10

Laukaukset maalia kohti: 9–4

Kulmapotkut: 2–4

Yleisöä: 513.

OHO!

Perniöntien lauantaisuhailijat saattoivat aavistuksen säikähtää, sillä Jaron puolustus veti kaksi purkupalloa Urheilupuiston aitojen yli autotielle.

SalPan seuraava ottelu: la 2.9. Gnistan–SalPa Oulunkylässä kello 16.