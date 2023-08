Venäjän iskuissa kuoli ainakin kaksi Ukrainassa – Venäjä kertoi pudottaneensa yli 20 ukrainalaista lennokkia

Ukrainassa ainakin yksi poliisi on kuollut ja 12 muuta ihmistä on haavoittunut Venäjän hyökkäyksissä Zaporizhzhjan alueella. Myös Harkovassa yksi ihminen on kuollut hyökkäyksissä, kertovat paikallisviranomaiset lauantaina.

Venäjä hyökkäsi Zaporizhzhjaan iranilaisvalmisteisilla lennokeilla.

Venäjä puolestaan kertoi ampuneensa alas 20 miehittämätöntä Ukrainan lennokkia Krimin niemimaan läheisyydessä.

Puolustusministeriön mukaan 14 droonia tuhottiin ilmapuolustusjärjestelmillä ja kuusi elektronisen sodankäynnin keinoin. Iskusta ei Venäjän mukaan koitunut uhreja tai materiaalista vahinkoa.

Paikallisviranomaisten mukaan myös Kalugan alueella noin 150 kilometriä Moskovasta lounaaseen pudotettiin lauantaina Ukrainan lennokki.

Venäjän viranomaiset kertoivat myös perjantaina torjuneensa Moskovaan suunnatun lennokin.