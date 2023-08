Venäjän keskuspankki nosti ohjauskoron 12 prosenttiin

Venäjän keskuspankki on päättänyt ylimääräisessä kokouksessaan nostaa ohjauskorkoaan 12 prosenttiin.

Edellisen kerran korkoa nostettiin heinäkuussa, jolloin se nousi 7,5 prosentista 8,5 prosenttiin. Pankki kertoo tiedotteessaan, että koron noston taustalla on halu rajoittaa hintavakauteen kohdistuvia riskejä.

Venäjän keskuspankki varoitti, että inflaatiopaineet kasvavat edelleen ja inflaatio uhkaa karata keskuspankin tavoitteena olevasta tasosta, mikäli hinnat jatkavat nousuaan nykyisellä tahdilla.

Ruplan arvo suhteessa dollariin heikkeni korkopäätöksen jälkeen. Se laski 96,83:een hieman ennen yhtätoista aamupäivällä paikallista aikaa. Venäjän keskuspankin on määrä harkita ohjauskorkoaan seuraavan kerran kuukauden päästä.

Venäjän ruplan arvo on ollut viime aikoina hyvin alhaalla. Maassa inflaatio on pysynyt korkealla, vaikka Venäjän keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaansa.

Vuoden alusta lähtien ruplan arvo suhteessa dollariin on heikentynyt 30 prosenttia. Venäjä kamppailee laskevien vientitulojen, kasvavan tuonnin sekä suurempien sotilasmenojen kanssa.

Heinäkuussa kuluttajahinnat nousivat Venäjällä 4,3 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Ruplan heikkeneminen ja inflaatio ovat aiheuttaneet huolta tavallisten venäläisten elintasosta.