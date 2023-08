Venäjän kuulaskeutujan tuhoutumisen syynä oli epäonnistunut radan korjaus, arvioi professori

On todennäköistä, että syy Venäjän kuulaskeutujan tuhoutumiseen oli epäonnistunut radan korjaus rakettimoottorilla, kertoo Aalto-yliopiston professori Jaan Praks STT:lle.

Professorin mukaan laskeutuminen on monimutkainen ja vaarallinen prosessi. Kuulla ei ole ilmakehää, jota käyttää hyödyksi jarruttamisessa, vaan laskeutua pitää pelkästään rakettimoottorien avulla, hän sanoo.

Hän uskoo, että niin sanottu radan säädön poltto epäonnistui jollakin tapaa tai moottori toimi väärin, joten laite siirtyi vahingossa väärälle kiertoradalle. On mahdollista, että manööverin seurauksena myös laitteen asennon hallinta ja sitä myötä radioyhteys menetettiin. Lopulta laite törmäsi Kuun pintaan liian aikaisin.

Venäjän avaruusjärjestö Roskosmos kertoi aiemmin tänään, että Venäjän Luna-25-kuulaskeutuja oli tuhoutunut törmättyään vahingossa Kuun pinnalle eilen lauantaina. Alus oli miehittämätön.

Laskeutuja oli osa Venäjän pyrkimystä aloittaa uudelleen neuvostoaikana käynnistetty kuuohjelma.

Venäjä halusi onnistua pitkästä aikaa

Professori kertoo tiedeyhteisön nähneen vaaran merkkejä Venäjän operaatiossa jo aikaisemmin. Venäjä ei myöskään ole onnistunut kuulennoissa lähes 50 vuoteen.

– Luna-25-kuulaskeutujan tekniikkaa muutettiin yksinkertaisemmaksi ja laukaisun ajankohtaa vauhditettiin, ehkä Intian operaation lähestymisen takia, hän kertoo.

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n laitteet oli korvattu viime hetkillä Luna-25-lennolla venäläisvalmisteisilla laitteilla. Voiko tämä olla osasyy epäonnistumiseen?

Asiantuntijan mukaan ei välttämättä. Venäjän avaruusosaamisen taso on ollut hyvä erityisesti laskeutumisen suhteen, kertoo Praks.

– Laskeutumistekniikka on ollut Venäjällä hyvin hallussa, esimerkiksi eurooppalaisen Mars-mönkijän oli suunnitelmissa käyttää näinä vuosina venäläistä laskeutujaa, hän muistelee.

Praks ei usko, että Venäjä antaa epäonnistuneesta kuulennosta paljoa lisätietoa.

Luna-25-kuulaskeutuja onnistui ottamaan muutamia valokuvia Kuun kiertoradalta ennen tuhoutumistaan. Tältä osin Praks katsoo, että missio on osittain onnistunut.

Myös Intia yrittää päästä historiankirjoihin

Kilpailu Kuun valloittamisesta käy kuumana tällä hetkellä maailmassa. Vain Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat aiemmin tehneet hallitun laskeutumisen Kuun pinnalle.

Nyt Intialla on mahdollisuus päästä mukaan. Maan kuulaskeutuja on matkalla ja sen on määrä laskeutua Kuuhun alkavalla viikolla, professorin tietojen mukaan noin sadan kilometrin päähän Venäjän aikomasta paikasta.

Aalto-yliopiston professorin mukaan asiantuntijat olivat jo alun perin sitä mieltä, että Intia voisi päästä lähemmäksi onnistumista tällä yrityksellä.

– Intialla on takanaan jo yksi melkein onnistunut laskeutuminen vuonna 2019, eli harjoiteltu on. Nyt matkalla olevan parannetun kuulaskeutujan mukaan on menossa myös pieni mönkijä.

Kuun etelänapa sopisi tukikohdaksi

Se, mitä asiantuntijan mukaan koko maailma odottaa, on pehmeä eli hallittu laskeutuminen Kuun etelänavan seudulle. Seutu on todella kiinnostava tulevaisuuden tukikohtia ajatellen. Vain Kuun etelänavan seudulla on paikkoja, joissa aurinko paistaa melkein koko ajan, joten lämpötila ei ole niin jäätävä kuin Kuun yön puolella yleensä.

Kuun etelänavan seutu on kiinnostava myös tieteellisesti. Intialaiset ovat löytäneet sieltä aiemmalla tutkimusmatkalla jääpölyä, joka viittaa siihen, että Kuussa on vettä.

– Vesi on se juttu, joka mahdollistaa kaiken. Kartoitusten mukaan vesijäätä on etelänavan kuukraattereiden pohjalla, joihin aurinko ei paista. Kun jää on hyvin paljon vanhempaa kuin missään maapallolla, se voi antaa Kuun ja Maan varhaisesta vaiheesta uutta tietoa, vahvistaa Praks.

Mikäli Kuusta löytyisi vettä, sinne voisi rakentaa kuuaseman. Vettä tarvitsevat astronautit, ja vedestä voitaisiin tehdä muun muassa rakettipolttoainetta, jolloin kaikkea polttoainetta ei tarvitsisi tuoda kalliilla rakettilaukaisulla Maasta.

Professori Praks toivoo kaikkien Kuun valloittamisesta kiinnostuneiden onnistuvan. Hän toivoo kuitenkin, että maailman maat ja johtajat arvostaisivat tutkijoiden kovaa työtä ympäri maailman teknologisen kehityksen eteen eikä Kuun valloitukseen sotkettaisi sotapropagandaa tai politiikkaa. Nyt katse on eteenpäin.

– Uskon, että Intialla on enemmän kuin 50 prosentin mahdollisuus onnistua hallitussa kuulaskeutumisessa ensi viikolla, Praks sanoi sunnuntaina.

Hanna Iittala