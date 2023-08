Venäjän Shoigu väitti Ukrainan käyttäneen sotilaalliset resurssinsa ”melkein loppuun”

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väittää Ukrainan käyttäneen jo ”melkein loppuun” sotilaalliset resurssinsa Ukrainan aloitettua vastahyökkäyksensä kesäkuussa.

Shoigu puhui asiasta Moskovan kansainvälisessä turvallisuusfoorumissa tänään, kertoi uutistoimisto AFP. Foorumiin ei osallistunut länsimaiden edustajia.

Hän sanoi, etteivät Ukrainan joukot ole onnistuneet saavuttamaan tavoitteitaan lännen huomattavasta sotilasavusta huolimatta. Shoigu lisäsi, etteivät länsimaiden Ukrainalle toimittamat aseet ole mitenkään erityisiä tai ylivoimaisia Venäjän kalustoon nähden.

Ukraina on myöntänyt edistyneensä hitaasti vastahyökkäyksessään ja saanut vallattua takaisin vain pieniä alueita maan itä- ja eteläosissa. Tahtia on Ukrainan mukaan hidastanut se, että Venäjä on miinoittanut laajoja alueita ja linnoittanut asemiaan erittäin hyvin.

Ukrainan vastahyökkäys on nyt keskittynyt erityisesti Bahmutin ympäristöön, jossa se on saanut vallattua takaisin pieniä alueita. Venäläiset valtasivat Bahmutin toukokuussa pitkään jatkuneiden, erittäin raskaiden taistelujen jälkeen.

Ukrainan mukaan Venäjä järjestää joukkoja uudelleen

Venäjä puolestaan on viime viikosta lähtien vähentänyt iskujaan Itä-Ukrainassa, sanoi Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar tänään.

Ukrainalaisen Kyiv Independent -sivuston mukaan Maljar kertoi Ukrainan televisiossa, että Venäjä on viime viikosta asti harventanut iskuja ja tulituksia itäisen rintaman alueella.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Venäjä olisi luovuttamassa, hän varoitti.

Hänestä Venäjä järjestää joukkojaan uudelleen toipuakseen menetyksistään aiemmissa taisteluissa. Ukraina on hänen mukaansa erityisesti Kupjanskin ja Lymanin suunnilla tehnyt voimakkaita iskuja venäläisjoukkoja vastaan.

Kolme ruotsalaisyrityksen työntekijää kuoli Luoteis-Ukrainassa

Länsi-Ukrainassa Lutskissa kolme työntekijää kuoli venäläisen ohjuksen osuttua ruotsalaisen laakerivalmistaja SKF:n tehtaaseen.

SKF vahvisti tiedon uutistoimisto AFP:lle. Ei ole varmaa, oliko SKF:n tehdas iskun tarkoitettu kohde, yrityksen tiedottaja sanoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

SVT:n mukaan SKF:llä on noin 1 100 työntekijää Ukrainassa. Nyt tehdas on suljettu ja vahinkojen laajuutta selvitetään, yrityksestä kerrottiin SVT:lle.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti maan joukkojen iskeneen sotilaskäyttöön tarkoitettuihin teollisuuskohteisiin eri puolilla Ukrainaa.

Tänä aamuna myös Ukrainan viranomaiset kertoivat kolmen ihmisen kuolleen ja kolmen haavoittuneen Venäjän ilmaiskuissa Lutskiin. Lutsk sijaitsee alle sadan kilometrin päässä Ukrainan Puolan-vastaiselta rajalta.

Venäjä teki ilma-iskuja myös Lutskista noin 150 kilometrin päässä sijaitsevaan Lviviin, joka on tähän mennessä säästynyt päivittäisiltä pommituksilta.

Guardianin mukaan Ukraina onnistui pääosin torjumaan Venäjän ohjukset, eikä Lvivissä alustavien tietojen mukaan tullut kuolonuhreja. Useita ihmisiä kuitenkin haavoittui iskussa, ja lisäksi yli sata asuinrakennusta vaurioitui, satoja ikkunoita rikkoutui ja lastentarhan leikkipiha tuhoutui.

Venäjä sanoo estäneensä rajanylitysyrityksen

Venäjä sanoo estäneensä Ukrainan ”sabotaasiryhmän” yrityksen ylittää raja Venäjän puolelle Brjanskissa.

Asiasta kertoi Brjanskin kuvernööri Aleksandr Bogomaz sosiaalisessa mediassa tänään.

Bogomazin mukaan Venäjän iskussa kyseistä ryhmää vastaan ei tullut kuolonuhreja, mutta teollisuusrakennuksia ja yksi ajoneuvo vaurioitui.

Venäjän Brjansk nousi uutisotsikoihin myös toukokuussa, kun pommiräjähdys suisti tavarajunan raiteiltaan. Iskusta epäiltiin ukrainalaisia partisaaneja.

Ayla Albayrak