Vesilintujen ja karhun metsästyskausi alkaa tänään

Vesilintujen metsästyskausi alkaa tänään puoliltapäivin ja jatkuu joulukuun loppuun asti. Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästetä niillä alueilla, joilta on löydetty lintuinfluenssaan kuolleita lintuja.

Alueet ovat pieniä ja tarkkaan rajattuja. Alueilla ei siis välttämättä tarkoiteta siipikarjan suojelemiseksi tarkoitettuja tartuntavyöhykkeitä eikä kuntia, joissa tautia on esiintynyt turkistarhoilla. Jos joltain uudelta alueelta löytyy esimerkiksi kyyhkyjä kuolleina, varovaisuuskäytäntö alkaa koskea sitä samalla tavalla.

Alueellista tilannetta voi seurata Ruokaviraston verkkosivuilta.

Karhunmetsästyskiintiö tälle kaudelle 180

Tänään alkaa myös karhun metsästys. Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut karhun metsästyskiintiöksi 180 yksilöä alkavalle metsästyskaudelle. Määrä on lähes puolet pienempi kuin viime metsästyskaudella.

Poronhoitoalueen kiintiö on 50 karhua, joista 45 on itäiselle ja viisi läntiselle poronhoitoalueelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella kiintiö on alkavalla metsästyskaudella 130 karhua.

Kiintiöstä myönnettävien poikkeuslupien lisäksi riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan myös vahinkoa tai uhkaa aiheuttavien karhujen kaatamiseen.

Luonnonvarakeskuksen mukaan karhuja arvioidaan olevan Suomessa 1 740–1 925 yksilöä.

Poliisi valvoo tänään ja huomenna tehostetusti vesilintujen ja karhun metsästyskauden aloitusta koko maassa.