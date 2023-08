Viekää tenavat kentälle

”Äitiii, mää haluun yleisurheilemaan!”

Tällainen pienen pojan huuto kantautui korviini jalkapallonkentän pallon potkimisen tiimellyksestä. Kyseessä oli Superlauantai-tapahtuma, jossa kuka tahansa innokas penkkiurheilija tai muuten vain urheilusta kiinnostunut pääsi kokeilemaan erilaisia urheilulajeja. Ja vipinää ympäri urheilupuistoa oli heti aamupäivästä alkaen. Yleisurheilukentällä korkeushyppy oli niin suosittua, että oikein jonottamalla jonotettiin omaa hyppyvuoroa.

Tuli mieleen omat lapsuusvuodet. Ei ollut lajia, mitä ei olisi harrastettu. Miten ihmeessä sitä aikaa riitti niin monipuoliseen urheiluun: uintia, yleisurheilua, luistelua ja hiihtoa. Ja kaikissa oli oma koulu, oli hiihtokoulu, uimakoulu ja yleisurheilukoulu. Ja vielä se oikea koulu, jota sai käydä joka arkipäivä. Kaikki liikkuminen oli niin hauskaa! Hyppiminen, juokseminen, loikkiminen ja se kuulantyöntökin. Sain harrastaa kaikkea mahdollista liikunnallista touhua, mikä sopikin minulle hyvin. En ollut mikään joukkuepelaaja vaan tykkäsin kokeilla omia rajojani ja rikkoa niitä omia ennätyksiä lajissa kuin lajissa.

Energiankulutus oli melkoista – ruoka maistui hyvin ja söin isoja annoksia. Söin kuulemma kuin hevonen, paljon ruokaa mikä hävisi vain jonnekin. Ei ollut ylipaino eikä alipainoa vaan tasapaino. ”Mihin tuon tytön ruoka menee” isäni ihmetteli usein, kun nälkäisenä ahmin isoa ruoka-annostani. Olin kuin pajunvitsa.

Tästä kaikesta liikkumisesta on jäänyt kehooni positiivinen muistijälki. Edelleen kaikki liikkuminen on mukavaa, ja kehoni tarvitsee sitä. Liikkumisen tyyli on vain vuosien saatossa muuttanut muotoaan. Ei enää hyppelyjä ja juoksemista, vaan hyvän mielen kuntoilua. Sama euforia siitä edelleen tulee.

Aikuiset viekää ne tenavat sinne kentälle juoksemaan ja hyppimään. Se tekee hyvää. Monipuolisen liikkumisen jälkeen leikkiminen ja ruokailu sujuvat paremmin ja uni maistuu hyvin. Keskittyminenkin paranee. Lasten liikkumiseen ja liikuttamiseen ei aina tarvita urheiluseuraa. Kentälle voi mennä kisailemaan vanhemman, sisarusten tai kavereiden kanssa, ja jos innostusta riittää niin urheiluseuraan vaan mukaan.

Lasten liikkuminen on hauskaa leikkiä, jossa kokeillaan omia rajoja, mitellään voimia ja nopeuksia. Eräänlaista kisailua. Liikkuminen yksin tai joukkuepeleissä on yhtä arvokasta. Lajeja ei kannata arvottaa tai laittaa tärkeysjärjestykseen.

Mikä sattuma olikaan, että kuluneella viikolla kilpailtiin yleisurheilulajien koko maailman mestaruuksista. Nämä maailmanmestarit vasta ovatkin leikkineet omilla pihoillaan ja kentillään. Hienoja esikuvia! Pääasiassa kisoissa oli iloinen meininki, ja hymyssä suin painettiin suorituspaikoilla, vaikka aina ei ihan nappiin mennyt.

Minäkin sain Superlauantaina kokeilla uutta lajia, nimittäin ammuntaa. Lapussa luki ”ampumajuoksu” ja kysyin, saanko ampua ilman sitä juoksuosuutta. ”Sopii hyvin” ystävällinen ohjaaja vastasi minulle. ”Tämä laji sopii hyvin, jos on polvivaivainen”. Suorituksen tehtyäni ohjaaja sanoi: ” Hyvin ammuttu. Täällä joukossa on yksi osuma tuloksella 9.9.”

Ah, kuinka mieltä lämmitti. Taidan olla mestariampuja ihan ensi yrittämällä.

Onnistuminen tuntuu hyvältä. Yhtä hyvältä kuin silloin pienenä tyttönä, kun floppaamalla ylitin korkeushypyssä sen maagisen 100 sentin rajan. Ei sentään ensi yrittämällä, mutta läheltä piti. Tosiasiassa alla oli satoja ja satoja hyppyjä aina uudelleen ja uudelleen. Harjoitus teki mestarin!

Ei kannata luovuttaa.

Talitintti