Virtanen voiton päässä Yhdysvaltain avoimista – Ruusuvuorelle viime viikolta tuttu huippuvastus

Tenniksen grand slam -turnauksessa Yhdysvaltain avoimissa nähdään ehkä jopa kaksi suomalaispelaajaa miesten kaksinpelissä. Otto Virtanen tarvitsee enää yhden voiton edetäkseen uransa ensimmäisen kerran grand slam -turnauksen pääsarjaan.

Virtanen, 22, kaatoi karsintojen toisella kierroksella torstaina Yhdysvaltain Michael Zhengin 6–1, 3–6, 6–3. Virtanen on maailmanlistalla sijalla 134, kun Zheng on sijalla 553. Karsintojen päätöskierroksella Virtanen pelaa turnauspaikasta kiinalaista Juncheng Shangia vastaan. Kiinalainen on maailmanlistalla 160:s.

Pääsarjaan suoraan pääsevä Emil Ruusuvuori kohtaa turnauksen avauskierroksella venäläisen Andrei Rublevin. Maailmanlistalla sijalla 56 oleva Ruusuvuori voitti listalla kahdeksantena olevan venäläishuipun viime viikolla Cincinnatin ATP-turnauksessa.