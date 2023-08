Wagner-pomo Prigozhin kuoli salamurhaksi uskotussa lentoturmassa – Putin on pysytellyt vaiti

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei edelleenkään ole kommentoinut julkisuudessa eilistä lentoturmaa, jossa Wagner-palkkasotilasyhtiön johtajan Jevgeni Prigozhinin on uutisoitu kuolleen. Venäjän siviili-ilmailuviranomainen Rosaviatsija vahvisti myöhään keskiviikkona Prigozhinin olleen maahan syöksyneessä koneessa, jonka kaikki matkustajat kuolivat.

Rosaviatsija julkisti kaikkien seitsemän koneessa olleen matkustajan nimet. Prigozhinin lisäksi listalla oli myös Wagnerin kakkosmiehen, Dmitri Utkinin, nimi. Eri lähteissä kerrotaan koneessa olleen myös muita Wagneriin liittyviä henkilöitä ja taistelijoita.

Myös Wagneriin kytköksissä olevalla GreyZone-nimisellä Telegram-kanavalla kerrottiin Prigozhinin kuolleen.

– Wagner-ryhmän johtaja, Venäjän sankari ja todellinen isänmaan patriootti Jevgeni Viktorovitsh Prigozhin on kuollut Venäjän petturien toimien seurauksena. Mutta helvetissäkin hän on paras! Kunnia Venäjälle, kanavalla sanottiin.

Koneessa oli seitsemän matkustajaa ja kolme miehistöön kuuluvaa. Venäläisviranomaiset vahvistivat venäläiselle uutistoimisto Interfaxille kymmenen ruumiin löytyneen koneen maahantörmäyspaikalta, kertoo New York Times.

Eilen illalla oli aluksi pitkään epävarmaa, oliko Prigozhin todella turmakoneessa huolimatta siitä, että hänen nimensä löytyi matkustajalistalta. Hänen muun muassa arveltiin olleen toisessa koneessa, joka oli kääntynyt takaisin lentokentälle.

Illalla viranomaiset kuitenkin vahvistivat hänen olleen turmakoneessa. Viranomaisten mukaan Prigozhin oli Moskovasta Pietariin matkalla olleessa yksityiskoneessa, joka syöksyi alas lähellä Kutshenkinon kylää Tverin alueella Moskovan tuntumassa. Venäjän ilmailuviranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta.

Kone putosi nopeasti ja yllättäen

Juuri ennen maahansyöksyä koneen korkeus alkoi heitellä, minkä jälkeen se alkoi nopeasti pudota, kertoo lentoliikennettä seuraava sivusto Flightradar24. Sivuston mukaan viimeiset tiedot koneesta saatiin kello 18.20 paikallista aikaa, jolloin se oli noin kuuden kilometrin korkeudessa.

Sivuston mukaan koneen liikkeissä ei havaittu mitään ongelmia ennen yhtäkkistä, puolessa minuutissa tapahtunutta putoamista.

– Mitä sitten tapahtuikaan, se tapahtui hyvin nopeasti, sanoi sivuston edustaja Ian Petchenik Guardianin mukaan.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt video, jolla savuava lentokone putoaa kieppuen taivaalta, minkä jälkeen putoamispaikalta nousee suuri savupatsas. Britannian yleisradioyhtiö BBC on vahvistanut videon sijainniksi Tverin alueen, jolla keskiviikkoinen maahansyöksy tapahtui.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoitti viimeisimmässä raportissaan illalla Suomen aikaa, että venäläislähteissä olisi näytetty videokuvia, joissa venäläinen ohjus näyttää osuvan lentokoneeseen. ISW:n mukaan myös ”sisäpiirilähde” kertoi S-300 -ilmatorjuntaohjuksen iskeytyneen koneeseen.

Asiantuntija: Ilmatorjuntaohjus todennäköisin syy

Prigozhinia kuljettaneen lentokoneen pudotti todennäköisimmin ilmatorjuntaohjus, sanoo ruotsalainen onnettomuustutkija ja entinen taistelulentäjä Sven Hammarberg TV4-uutisille.

Hammarberg viittaa muun muassa siihen, että videokuvissa taivaalla näkyy toinen savupatsas etäämmällä koneen viimeisestä sijainnista. Tämä on hyvin erikoista ja viittaa hänen mukaansa siihen, että ilmassa oli liikkunut myös jotain muuta kuin Prigozhinin kone.

Onnettomuuden epätodennäköisyyteen viittaa Hammarbergin mukaan myös se, että silminnäkijät ovat kertoneet kuulleensa ennen koneen putoamista kaksi voimakasta pamausta. Tämä oli kiinnittänyt heidän huomionsa ja saanut maassa olijat ylipäänsä kuvaamaan tapahtumaa, Hammarberg pohtii.

– Ensimmäinen pamaus voi olla räjähde ohjuksessa tai itse koneessa. Toisessa pamauksessa voi olla kyse siitä, että jotain koneessa hajoaa ja räjähtää, Hammarberg pohtii.

Myös CNN:n asiantuntijoiden mukaan koneen nopea putoaminen ja ilmeinen osittainen hajoaminen viittaa siihen, että jotain hyvin epätavallista on tapahtunut koneen sisä- tai ulkopuolella. Liittovaltion entisen ilmaturvallisuustarkastajan David Soucien mukaan kuvista päätellen kone oli jopa menettänyt toisen siipensä.

Konetyypillä ongelmaton historia

Venäläisiä Telegram-tilejä seuraavan Meduza-uutissivuston mukaan paikalliset tutkijat epäilevät putoamisen syyn olleen koneen laskutelinekuiluun asetettu pommi. Se olisi tutkijoiden mukaan räjähtäessään repinyt irti muun muassa koneen siiven.

Meduzan mukaan tutkijoilla olisi jo tiedossa pääepäiltykin: yksi Prigozhinin lentäjistä, jolla oli pääsy koneen luo, ja joka on nyt teillä tietymättömillä.

Kohtalokas tilanne koneessa oli syntynyt nopeasti, sillä ohjaajat eivät ehtineet ilmoittaa ongelmista ennen nopeaa maahansyöksyä, kertoo muun muassa Guardian-lehti.

Kyseisen Embraer-konetyypin historia on käytännössä moitteeton. Konetyypille on sattunut yli 20 vuoden aikana vain yksi onnettomuus, eikä sekään johtunut viasta koneessa vaan ulkoisista tekijöistä.

Koneen brasilialainen valmistaja Embraer kertoo lopettaneensa huollon tarjoamisen Prigozhinin koneelle vuonna 2019, jolloin kone joutui kansainvälisten pakotteiden kohteeksi.

ISW: Putin lähes varmasti määräsi ampumaan koneen alas

Presidentti Putin on tähän mennessä pysytellyt vaiti tapahtuneesta, vaikka hän on puhunut julkisesti ainakin BRICS-maiden johtajien kokouksessa. Maahansyöksyn jälkeen Putin puhui myös toisen maailmansodan Kurskin taistelun vuosipäivätapahtumassa, mutta ei maininnut turmaa puheessaan.

ISW uskoo, että Putin määräsi ”lähes varmasti” ampumaan koneen alas, ellei toisin todisteta.

Ajatushautomon mukaan on erittäin epätodennäköistä, että Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu tai yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov olisivat voineet murhata Prigozhinin ilman Putinin määräystä.

ISW oli aiemmin arvioinut, että Putin jättäisi Prigozhinin henkiin, jotta välttäisi kaksi kuukautta sitten Prigozhinin johdolla kapinaan nousseiden Wagner-joukkojen suututtamisen.

Vain viisi päivää sitten Putin oli vieraillut Rostovin Donin sotilastukikohdassa, kertoi Britannian puolustusministeriö tämänpäiväisessä raportissaan viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter). Raportissa vierailua pidettiin tietynlaisena vallan osoituksena Wagnerille, joka oli ottanut tukikohdan haltuunsa lyhyeksi jääneessä kapinassaan kesäkuussa.

Venäläisen politiikantutkijan Tatjana Stanovajan mukaan Prigozhin oli ”Putinin poliittisen nöyryytyksen ruumiillistuma”, ja siksi on syytä epäillä Putinilla olleen osuutensa turmaan. Se oli myös viesti Prigozhinin tukijoille, Stanovaja uskoo.

– Prigozhinin kuolema on suora uhkaus kaikille niille, jotka pysyivät hänen rinnallaan loppuun asti tai tukivat häntä avoimesti. Tämä todennäköisesti ennemminkin pelottaa heitä kuin innostaa heitä protestoimaan, tutkija kommentoi BBC:lle.

ISW: Uusia ryhmiä perustettu korvaamaan Wagner

ISW:n mukaan mahdollinen murhaisku oli todennäköisesti viimeinen askel Wagnerin riippumattomuudelle.

Puolustusministeri Shoigu oli pitkään yrittänyt siirtää Wagner-taistelijat puolustusministeriön alaisuuteen, ja tämä valtataistelu oli ollut yksi syy Prigozhinin johtamalle kapinalle Venäjällä.

Yhtiön ja sisäpiirilähteiden mukaan Venäjän puolustusministeriö on jo aloittanut uusien, korvaavien palkkasotilasryhmien perustamisen Afrikassa sekä Lähi-idässä, ISW kirjoittaa. Näihin uusiin ryhmiin on myös ajatushautomon mukaan rekrytoitu Wagnerin taistelijoita. Lisäksi ainakin kahden Wagnerin johtohenkilön on ISW:n mukaan kerrottu siirtyneen Venäjän puolustusministeriöön.

ISW:n mukaan jotkut Wagner-taistelijoista olivat alkaneet lähteä Valko-Venäjältä, koska Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka kieltäytyi maksamasta heidän kulujaan. ISW:n mukaan Lukashenka oli ollut siinä uskossa, että Venäjä maksaisi taistelijoiden kulut.

Wagner-kapina päättyi kesäkuussa Putinin ja Lukashenkan väliseen sopimukseen, jonka mukaan sekä Prigozhin että hänen joukkonsa siirtyvät Valko-Venäjälle.

Vielä eilen Pietarissa vieraillut Lukashenka vakuutti tilanteen ”olevan hallinnassa” Wagner-palkkasotilaiden kanssa ja että joukot aiottiin pitää maan keskiosissa.

Prigozhin väitti viimeksi olleensa Afrikassa

BBC:n mukaan Prigozhin esiintyi viimeksi kaksi päivää sitten vahvistamattomalla videolla, jolla hän täysissä taistelutamineissa väitti joukkojensa olevan ”vapauttamassa Afrikkaa”.

Wagnerilla uskotaan olevan maanosassa tuhansia taistelijoita eri maissa, BBC kertoo.

– Olemme työn touhussa. Lämpötila on yli 50 astetta, ja kaikki siis kuten haluamme. Wagner suorittaa tiedustelu- ja etsintätoimia ja tekee Venäjästä entistä suuremman kaikilla mantereilla ja Afrikasta vielä vapaamman, Prigozhin sanoi videolla BBC:n mukaan.

Hän sanoi taistelijoidensa osallistuvan myös äärijärjestöjen Isisin ja al-Qaidan kukistamiseen mantereella.

