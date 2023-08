Wilma Murrolla on vauhdikas vastustaja – seiväshypyn olympiavoittaja Katie Moon on uhkaavan rapsakassa juoksukunnossa

Wilma Murron ja valmentaja Jarno Koivusen käsitys yhdysvaltalaisesta Katie Moonista vahvistui Budapestin MM-kisojen seiväskarsinnassa. Mestaruudesta haaveilevien on keksittävä keinot kukistaa lajin hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari.

– Paljon pitää hypätä, että Moonin voittaa, Koivunen tiivistää päällimmäisen vaikutelman maanantain karsinnasta.

Moon ylitti kaksi vuotta sitten ennätyksensä 495. Tällä kaudella hän on ylittänyt 490, joka on kauden kärkitulos maailmassa. Murron Suomen ennätys on 485 ja kauden paras 480.

– Moon ei ehkä ole hyppääjistä teknisesti paras, mutta hänellä on paras vauhti ja hän on hyvä kilpailija. Hän ei anna periksi, vaikka tilanne näyttää epätoivoiselta, Koivunen jatkaa arviotaan Murron hankalimmasta vastustajasta.

Koivunen mainitsee esimerkkinä Tokion olympialaisten karsintakilpailun, jossa Moon selvitti aloituskorkeuden viimeisellä yrityksellään.

– Yleensä hän selviää tiukoista paikoista voittajana, mikä on urheilijalle tärkeä ominaisuus, Koivunen korostaa.

Toisaalta Moon myös tapaa joutua kiipeliin kilpailuissaan.

– Hänellä hyppyvarmuus ei ole maailman parasta luokkaa, mutta potentiaali on niin kova, että yleensä yksi kolmesta yrityksestä osuu. Ja sehän riittää, Koivunen naurahtaa.

Rima voi nousta viiteen metriin

Budapestin karsinta hypättiin ihanteellisissa tuulioloissa eli täysin tyynellä hyppypaikalla. Koivusen mielestä on mahdollista, että rima nähdään illan loppukilpailussa jopa viidessä metrissä.

– En usko, että voittoon tarvitaan viittä metriä, mutta se voi silti olla lopussa taulussa, Koivunen pohtii.

– On mahdollista, että rima nähdään viidessä metrissä, jos Moon pamauttaa 490 tai enemmän ja haluaa vielä jatkaa kisaa.

Muut Murron kanssa mitaleista kamppailevat hyppääjät ovat Koivusen arvion mukaan australialainen MM-mitalisti Nina Kennedy, Slovenian Tina Sutej ja Yhdysvaltain moninkertainen arvokisamitalisti Sandi Morris.

– Muilla 470 alkaa olla maksimi, Koivunen arvelee.

Seiväshypyn loppukilpailu alkaa tänään kello 20.30 Suomen aikaa. Finaalin ensimmäiset korotukset ovat 430, 450, 465 ja 475. Sen jälkeen rimaa nostetaan viisi senttiä kerrallaan, kunnes maailmanmestari on seuloutunut muusta joukosta.

