Wilppaan juhlaottelun lopputulos ei ollut juhlava – seuraavaksi on jo pakkovoiton paikka

Wilppaan jalkapallon satavuotisjuhlaottelu miesten Kolmosessa päättyi 2–5-tappioon 125-vuotiaalle Åbo IFK:lle.

ÅIFK meni tauolle 0–2-johdossa ex-SalPa Jami Siirtolan maalilla. Toisella puoliajalla Matias Leppähaara toi Wilppaan maalin päähän, mutta ÅIFK iski kolme maalia kuudessa minuutissa ja peli oli selvä. ÅIFK nousi voitolla sarjakakkoseksi.

Wilppaan kavennusmaalin iski Gino Berg, jolle maali oli jo kauden 12:s. Kumpaankin Wilppaan maaliin esityön teki joukkueen parhaana palkittu Jaakko Oksanen.

Kun kautta on jäljellä enää seitsemän ottelua, näyttää Wilppaan tilanne tukalalta. Wilpas on ensimmäisellä putoajan paikalla, eroa Turun Pallokerhoon on jo viisi pistettä.

Wilpas kohtaa TPK:n torstaina vieraskentällä. Tuosta ottelusta tappio tietäisi käytännössä varmaa putoamista Neloseen.