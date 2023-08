Yksi sodasta seurannut käänne tämäkin: Moskovan Dynamon tähtikaksikosta pelaa tämän illan lentopallo-ottelussa Bulgarian Sokolov, ei Suomen Kerminen

Lentopalloilijat, suomalainen Lauri Kerminen ja bulgarialainen Tsvetan Sokolov, muodostavat Venäjän liigassa pelaavan Moskovan Dynamon ulkomaalaiskaksikon. Pääsarjassa on käytössä kiintiö, jossa Venäjän ulkopuolelta tulevien pelaajien määrä rajataan yksittäisessä joukkueessa kahteen.

Bulgaria ja Suomi kohtaavat tänään torstaina EM-kisaottelussa. Hakkuri Sokolov on kisojen isäntäjoukkueen tähtipelaaja, libero Kerminen olisi sitä Suomelle.

Kerminen hyllytettiin maajoukkueesta viime kesänä, kun hänen neuvottelunsa jatkosopimuksesta Moskovan Dynamon kanssa kävivät ilmi. Pelaaja on aloittamassa joukkueessa toisen täyden kautensa sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa alkoi.

Sokolov on pelannut Dynamossa kaudesta 2020–2021 lähtien. 33-vuotias mies jatkaa normaalisti myös maajoukkueessa.

Lentopallosivusto Volleybox ylläpitää omaa rankingiaan pelaajista. Sokolov löytyy koko maailman osalta kaikkien aikojen sijaluvulta 20. Suomen kärkinimeä etsiessä päädytään sijaan 305, josta löytyy näissä kisoissa TV-kommentaattorin töitä ansiokkaasti hoitava Mikko Esko.

Sota näkyy tietyiltä osin hyvinkin vähän Venäjän miesten palloilusarjoissa. Jalkapallossa ja koripallossa ulkomaalaisten osuus pelaajistosta on edelleen suuri.

Venäjän Valioliigassa ulkomaalaispelaajien osuus oli Transfermarkt-jalkapallosivuston mukaan kaudella 2020–2021 noin 30 prosenttia. Tuo oli viimeisin kausi, jonka aikana sota ei ollut vielä alkanut.

Tämän kauden prosenttiosuus on toistaiseksi noin 34, eli luku on jopa kasvanut. Toki Valioliigaa on pelattu vasta kuusi ottelukierrosta, ja pitkässä juoksussa venäläispelaajien osuus kasvanee. Joka tapauksessa ulkomaalaisia on jo tämänhetkisissä joukkueissa noin 150. FK Krasnodarissa ulkomaalaisia on 24 pelaajasta 13.

Koripallossa Itä-Euroopan VTB-liigan voittaneen Unics Kazanin joukkueen pelaajalistassa oli viime kaudella 18 nimeä, heistä seitsemän ulkomaalaista. Esimerkiksi Avtodor Saratovin ryhmässä venäläispelaajien osuus oli hädin tuskin puolet kaikista (10/19).

Venäläisen seurajoukkueen edustajat meneillään olevissa MM-kilpailuissa ovat harvassa. Montenegron ryhmästä tällaisia pelaajia löytyy kaksi: yli kymmenen vuotta espanjalaisessa Valenciassa pelannut Bojan Dubljević siirtyy alkavaksi kaudeksi Pietarin Zenitiin.

Jääkiekon KHL-liigassa muutoksia on sen sijaan monin tavoin. Venäjän ja Valko-Venäjän ulkopuolelta ovat perjantaina alkavalla kaudella mukana vain kiinalainen Kunlun ja kazakstanilainen Barys Astana. Vielä toissa kaudella osallistujina nähtiin Helsingin Jokerit ja Dinamo Riika.

Euroopan suurimpien jääkiekkomaiden pelaajamäärät sarjassa ovat pudonneet melkoisesti. Kaudella 2020–2021 liigassa pelasi Jokerien ulkopuolellakin 28 suomalaista. Nyt suomalaisia ei ainakaan toistaiseksi ole ensimmäistäkään, kun Teemu Pulkkisen uran jatkosuunnitelmista ei ole tullut virallista tietoa. Pulkkisen on useampaan otteeseen uutisoitu neuvottelevan jatkosta Venäjällä.

Ruotsalaisten määrä on muuttunut 32:sta neljään ja tshekkiläisten 22:sta kolmeen. Sen sijaan slovakialaisia on edelleen kuusi, kuten oli kolme vuotta sittenkin. Samoin kanadalaisten nuppiluku (tällä hetkellä 32) ei ole pudonnut erityisen paljoa, ja yhdysvaltalaisia on jopa yksi enemmän kuin verrokkikaudella 2020–2021.