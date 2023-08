Yli 3 500 asiakasta vailla sähköä maanantaimyrskyn jäljiltä – sadealue heikkenee ja liikkuu kohti pohjoista

Suomessa oli puoli kahdentoista aikaan päivällä vielä noin 3 500 asiakasta ilman sähköä eilisen myrskyn jäljiltä, selviää Energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Enimmillään ilman sähköä oli myrskyn vuoksi noin 19 000 asiakasta maanantai-iltana kello yhdentoista aikaan.

Myrsky on katkonut sähköjä erityisesti Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja Savossa. Pelastuslaitoksilla oli ollut maanantai-iltaan mennessä kymmeniä vahingontorjuntatehtäviä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi myöhään maanantai-iltana, että sillä oli iltapäivän ja illan aikana kaikkiaan yli 150 pelastustehtävää runsaiden sateiden ja voimakkaiden tuulenpuuskien vuoksi. Vesi nousi ajoväylille, kiinteistöjen pihoille ja rakennusten kellareihin, lisäksi puita kaatui.

Kymenlaakson pelastuslaitos tiedotti hoitaneensa iltakymmeneen mennessä 65 vahingontorjuntatehtävää. Tuuli kaatoi puita teille, rakennusten päälle ja sähkölinjoille. Lisäksi venelaitureita repeytyi irti rannasta. Eniten vahinkoja aiheutui eteläisessä Kymenlaaksossa rannikolla sijaitsevan Kotkan alueella.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos puolestaan kertoi kello 23:n jälkeen maanantaina viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter), että vahingontorjuntatehtäviä oli ollut siihen mennessä noin 40. Suurin osa tehtävistä liittyi puiden kaatumiseen. Vakavimmassa onnettomuudessa henkilöauto törmäsi tielle kaatuneeseen puuhun, mutta pahoilta loukkaantumisilta vältyttiin.

Helsingin pelastuslaitos kertoi niin ikään viestipalvelu X:ssä puoli kuuden aikaan iltapäivällä, että myrsky oli kaatanut puita teiden päälle ja aiheuttanut muita tuhoja pitkin kaupunkia. Pelastuslaitos kertoi nostaneensa valmiustasoaan ja hälyttäneensä sopimuspalokuntia valmiuteen.

Tampereella kuukauden sateet kerralla

Ilmatieteen laitoksen mukaan vettä satoi maanantaipäivän aikana eniten maan etelä-, lounais-, ja länsiosissa. Esimerkiksi Tampereella Pirkanmaalla 12 tunnin sadekertymä oli puoli yhdeltätoista illalla 65,3 millimetriä.

Maanantaipäivän kovimpia tuulenpuuskia taas mitattiin etelärannikolla, Hämeessä ja itäisessä Suomessa. Kovin sisämaapuuska oli puoli yhteentoista mennessä illalla mitattu Hämeen seudulla, jossa tuuli puhalsi 23,9 metriä sekunnissa. Etelärannikolla mitattiin yleisesti yli 20 metriä sekunnissa puhaltaneita puuskia.

Meteorologi Ilkka Alanko sääpalvelu Forecasta sanoo, että yli 60 millimetrin sadekertymä vastaa kutakuinkin koko kuukauden keskimääräistä sadekertymää. Esimerkiksi Tampereella siis satoi maanantaina kuukauden vedet yhden päivän aikana.

Elokuun loppupuoli on ollut kauttaaltaan varsin sateinen.

– Viime viikollakin oli runsaita sateita, ja vettä tuli 20–30 millimetriä useampana päivänä, Alanko kertoo.

– Ei tässä ole pitkään aikaan ollut sellaista päivää, että koko maassa olisi ollut joka paikassa poutaa.

Sää jatkuu epävakaisena – seuraavat sateet saapuvat jo huomenna

Tiistaiksi ei ole luvassa enää samanlaista myräkkää kuin maanantaina. Sadealue on kulkenut yöllä kohti maan pohjoisosia, joissa sateet ja tuulet vähitellen heikkenevät päivän aikana.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on maan etelä- ja keskiosissa selkenemässä etelästä alkaen, mutta päivällä on tiedossa jälleen hieman pilvisyyttä. Maan keskiosiin on tiedossa myös paikoin sadekuuroja.

Ilmatieteen laitoksen sadetutkan perusteella sateet levittyvät aamupäivästä pitkälti maan pohjoisosien ylle. Forecan tutkakuvat puolestaan ennakoivat hieman pidemmälle ja arvioivat, että sateet yhyttävät puolenpäivän paikkeilla myös Suomi-neidon päälaen.

Ensi yöksi Suomeen ennustetaan jo enimmäkseen poutaa. Alangon mukaan poutasää ei kuitenkaan kestä pitkään.

– Seuraava sadealue nousee Suomeen jo keskiviikkona Baltiasta, Alanko kertoo.

– Luvassa on hyvin runsaita sateita maan etelä- ja keskiosiin. Paikoitellen voi tulla taas se 20–30 milliä vettä. Seassa on myös ukkosta.

Ennusteiden mukaan epävakainen sää jatkuu Suomessa näillä näkymin koko viikon. Joka päivälle on luvassa sateita jonnekin päin maata. Myöskään lämpötiloissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia aiempiin päiviin nähden.

– Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat liikkuvat päivisin sateista riippuen 15–19 asteessa, Alanko sanoo.

– Lapissa on selvästi viileämpää, ja siellä lämpötila pysyttelee siinä 10–15 asteessa.

Eetu Halonen, Henrietta Nyberg