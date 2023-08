Yli tuhat ihmistä on vielä kateissa Havaijin maastopalojen jäljiltä

Vähintään 1 100 ihmistä on edelleen kateissa kaksi viikkoa sitten Havaijilla Mauin saarilla riehuneiden maastopalojen jälkeen, kertovat viranomaiset. Kadonneiden määrän odotetaan yhä nousevan.

FBI selvittää ihmisjäänteiden perusteella kuolleiden henkilöllisyyksiä ja on kerännyt kadonneiden omaisten dna:ta tutkimuksia varten. Tähän mennessä dna-näytteitä on saatu kerättyä vain noin sata, ja FBI on perustanut puhelinpalvelun, johon kadonneiden omaiset voivat ottaa yhteyttä.

– Tarvitsemme apua suurelta yleisöltä, sanoi FBI:n erikoisagentti Steven Merrill tiistaina.

Tunnistaminen on ollut työlästä myös pahoin palaneiden ruumiiden kunnon vuoksi. Yhteensä tulipaloissa on kuollut ainakin 115 ihmistä, joista vain 27 on tunnistettu.

Noin 12 000 asukkaan Lahainan kaupunki tuhoutui paloissa lähes kokonaan. Tulipalot olivat tuhoisin Yhdysvalloissa tapahtunut maastopalo vuosisataan.