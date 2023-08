Ylpeästi salolainen

Tiedoksi kaikille liitoskuntalaisille. Nykyään voi identifioitua miksi haluaa, vaikka turkulaiseksi, mutta olette salolaisia nyt ja tulevaisuudessa. Ylpeä salolainen

Martoilla on tarjolla hyvä palvelu vanhuksille, mutta heillä on pulaa työntekijöistä. Eikö esim. Ukrainasta tulleita voisi saada työntekijöiksi? He ovat ahkeria, hyviä laittamaan ruokaa ja leipomaan, varmaan siivouskin sujuu ilman kieliongelmia. Samalla heille itselleen tulisi tunne arvostuksesta ja hyvä mieli siitä, että voi auttaa toisia. Martta

Olipa upea Katri Helenan konsertti Mustion linnassa. Kiitos Katri ja yhtye, mahtava yleisö sekä järjestäjät. Oli ilo olla mukana nauttimassa! Ei kauniimpaa

Nimimerkille Saaristoteitten kaaharit, olet varmaan myös kuullut sanonnan: Hangosta itään loppuu järki. Olen useasti myös havainnut saman ilmiön. Lasu

Koirien ulkoiluttajat, miksi annatte lemmikkinne ulostaa keskellä jalkakäytäviä ja ette korjaa jätöksiä pois? Nyt liikkuu paljon koululaisia ja kapeilla jalkakytävillä liikkuu monenlaista menopeliä. Läjiä nopeasti ja äkisti väistäen tulee kolareita ja loukkaantumisia. Pitäisi muistaa, että tiellä liikkuu muitakin kuin sinä ja lemmikisi. Siistit kadut

Luontoa arvostava: ala lampuriksi. Sitten voit kirjoitella. Parta-Äijä

Mihin perustuu väite peurakannan vaikutuksesta susivahinkoihin? Mitä pienemmäksi peurakanta kutistuu, sitä enemmän susien pitää syödä jotain muuta. Tuskin kuitenkaan marjoja ja sieniä. Vahingot lisääntyvät

Eilinen päivän tekstari hyvin kuvaa, miten kaukana luontoväki elää realimaailmasta. Kenellä on varaa palkata ihmisvahtia lanpaiden suojeluun? Tammelassa susi seurasi ihmistä 200 metriä. Poliisin tulo pelasti. Susi on peto

Lampaiden ja muidenkin kotieläinten hoito on Suomessa vaikeaa. Siksi täällä kannattaisi luopua eläimistä ja siirtyä yrittämisestä hyvinpalkattuihin töihin. Ammattitaitoa varmasti on

Ihmisen logiikka. Heti ollaan vaatimassa aidat joka puolelle ympärille, jos yksi susi on vaarassa lampaita syötyään. Aitojen teko kaikkiin tarvittaviin paikkoihin maksaisi miljoonia. Samat vaatijat eivät halua maksaa lampaan lihasta ja villasukista täyttä hintaa. Millä rahalla ne aidat tehtäisiin? Automaatistako rahat

Ei yleisurheilu ole urheilua Niemisen tai Tuunan mielestä. Urheilua on vain, jos urheiluvälineenä on minkä tahansa kokoinen pallo tai jääkiekko. Urheiluhullu

Tilastojen mukaan kymmenen kärjessä olevaa autoa, jotka ovat eniten pudottaneet hintaansa ensimmäisen vuoden aikana olivat kaikki sähköautoja. Siinä meni hyöty halvalla sähköllä ajelulle. Polttomoottori

Nyt se selvisi: Suomessa on EU-pääministeri ja Nato-presitentti. Taas Suomi unohtui. Hyvästi Suomi

Katson seuraavaksi uutiset, kun hallitus on päästetty työhönsä, johon se on sitoutunut hallitusohjelmassa. Tätä muuta hölinää ei yksinkertaisesti jaksa enää kuunnella. Talikolla kaivetaan vaikka mitä ja esitellään sitä sitten. Päiväkotitouhua

Susijengin amerikkalaispelaajat vaihtoon. Kolmonen

Homo homini lupus. ”Ihminen on ihmiselle susi”

Rasismia. Ehkä Suomen hallituksen kannattaisi ensimmäisen vuoden aikana perehtyä rasismiin. Siitä löytyisi paljon tutkittavaa. Päiväkoti-hoivakoti-väliltä. Media avuksi

Mikä on polttopuun heittokuution kattohinta, niin ettei sitä kannata enää ostaa? 165 euroa motti? Onko tietoa

Nimimerkille Kuva: Päiväkotitoiminta on Salon kaupungin, Varha ei ole tähän syypää. Kameran omistava

Ensimmäisen asevelvollisuusarmeijan eli vanhan väen aikaan tarkka-ampujia koulutettiin läänien pääkaupungeissa sijainneissa tarkka-ampujapataljoonissa. Märyssä ja muissa reservikomppanioissa koulutettiin reservimiehiä. Historia

Ennen oli toisin kaikki hoitivat ja viihdyttivät lapsia päiväkodissa. Lapset viihtyivät. Enää ei paljon lauluja ja satuhetkiä kuulla vaan suunitellaan ja suunnitellaan. Lasten levottomuus lisääntyy ja tosiaan kevät- ja joulujuhlat mennään sieltä mistä aita on matalin. Ei laadukasta päivähoitoa

Kiva että asvaltoidaan, mutta sitten Salon Kaukolämpö tai Vesi kaivaa uuden asvaltin auki. Seuraavana vuonna jo painunut ja asvaltti montulla. Näinkö saa toimia