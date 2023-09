Aikuisena voi yhä opiskella uuden ammatin, mutta tätä vaihtoehtoa ei tunneta

Hallituksen päätös lakkauttaa aikuiskoulutustuki on kuumentanut tänä vuonna tunteita Suomessa. Moni on tuohtunut siitä, että muutoksen myötä aikuisiällä ei pystyisi enää kouluttautumaan uuteen ammattiin. Ratkaisu on tuntunut käsittämättömältä jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa työmarkkinoiden tarpeet keikahtavat vähän väliä uusiksi.

Tuohtumus on osin väärässä. Suomessa aikuiset pystyvät jatkossakin opiskelemaan uuden ammatin aikuisiällä, TE-toimiston työvoimakoulutuksissa.

– Työvoimakoulutuksen mahdollisuuksia tunnetaan valitettavan huonosti, vaikka näitä on järjestetty parikymmentä vuotta, miettii Eija Erlamo Varsinais-Suomen TE-toimistosta.

Julkisen keskustelun perusteella moni on sekoittanut aikuiskoulutustuen ja työvoimakoulutuksen toisiinsa, vaikka niillä on ratkaisevia eroja. Siinä missä aikuiskoulutustuella voivat opiskella ainoastaan työsuhteessa jo olevat ja työsuhde pysyy voimassa opiskelun ajan, työvoimakoulutukseen pääsevät työttömät ja työttömyysuhan alla olevat, kuten pätkätyöläiset ja lomautetut.

Aikuiskoulutustukea saa korkeintaan 15 kuukaudeksi ja jaksot ovat yleensä lyhyitä, vain viikon tai kuukauden mittaisia, kun taas työvoimakoulutuksella voi hankkia ammatin sellaisiltakin opintolinjoilta, jotka kestävät kaksi vuotta.

– Lyhimmillään työvoimakoulutuksella on hankittu vaikkapa hygieniapassia. Haitari ulottuu hygieniapassista kirjanpitäjäksi!

Tavallisesta ammattiin opiskelemisesta työvoimakoulutus ei eroa muutoin kuin siinä, että työttömyysetu säilyy opiskellessa. Mille tahansa alalle työvoimakoulutusta ei kuitenkaan järjestetä. Työvoimakoulutukseksi lasketaan ainoastaan ammatit, joista seudulla on työvoimapulaa.

– TE-toimisto hankkii niitä koulutuksia, mitä alueen työnantajat tarvitsevat eli missä on osaajista pulaa ja työpaikkoja jo olemassa, Erlamo selventää.

– Varsinais-Suomessa näitä aloja ovat esimerkiksi taloushallinto ja sote-ala, Salossa erityisesti linja-autonkuljettajat.

Onko siis niin, että jos haikailee oman uran vaihtamista vaikkapa eräoppaaksi, työvoimakoulutuksena tätä ammattia ei voi saada?

– Näin on täällä Varsinais-Suomessa, mutta esimerkiksi Pohjois-Suomessa eräoppaista on pulaa.

Moni työvoimakoulutus järjestetään nykyään verkossa, jolloin salolainen työnhakija pystyy osallistumaan Pohjois-Suomen työvoimakoulutuksiin, Erlamo vinkkaa.

– Lisäksi työnantajat voivat rekrykoulutuksilla saada osaajia juuri omiin tarpeisiinsa. Tämä on ollut hyvä instrumentti yrityksille, jota esimerkiksi Valmetin autotehdas on käyttänyt.

Työvoimakoulutuksen toivotaan pääsevän nyt syyskuussa paremmin ihmisten tietoisuuteen. Suomen TE-toimistot järjestävät valtakunnallisen työvoimakoulutusviikon, ensimmäistä kertaa.

Varsinais-Suomessa koulutuspaikkoja on haussa tällä hetkellä liki 1 500 ja valtakunnallisesti yli 14 000.

– Salon alueella on tällä hetkellä lähes parikymmentä työvoimakoulutusta avoinna. Mukana on esimerkiksi matkailu-, ravitsemis- ja puhtauspalvelualan moniosaamiskoulutus, jolle on Salossa ollut tarvetta, Erlamo huomaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan esimerkiksi taloushallinnon ja palkanlaskennan osaajilla sekä hoiva- ja sähköalalla työllistymisprosentti oli koulutuksen jälkeen sata.

Viikon päätapahtuma on Turussa pidettävät Työvoimakoulutusmessut. Salossa tapahtumia ei näillä näkymin järjestetä, mutta Salon seudun ammattiopisto esittäytyy Turun tapahtumassa. Lisäksi eri tahoja voi yhä ilmoittautua mukaan.

Työvoimakoulutus

Sekä perustutkintoja että jatkokoulutuksia

Työvoimakoulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville, yli 20-vuotiaille, oppivelvollisuuden suorittaneille henkilöille.

Työvoimakoulutuksessa voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai näiden osia. Tarjolla on jatko- ja täydennyskoulutusta sekä yrittäjäkoulutuksia. Koulutuksia on sekä ensimmäistä ammattiaan opiskeleville että korkeakoulututkintoaan päivittäville.

Varsinais-Suomen alueella työvoimakoulutuksia on hoiva-alasta laivanrakennukseen. Opiskelupaikkoja aukeaa ympäri vuoden.

Päätapahtuma on Turussa Valtion virastotalolla 13.9. kello 12–15. Vapaa pääsy. Paikalta löytyy koulutusten järjestäjiä sekä tietoa, mihin koulutuksiin on mahdollista päästä.