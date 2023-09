Antaisitko koko omaisuutesi seurakunnalle? Salon seurakunnalla on yli miljoonien eurojen testamenttirahastot, ja määrä kasvaa yhä

Salon seurakunnan testamenttirahastojen määrä jatkaa tasaista kasvuaan.

Salon Seudun Sanomat kertoi tammikuussa 2022, että seurakunnalla on kaikkiaan 11 testamenttirahastoa ja niissä rahaa yli kaksi miljoonaa euroa. Pian rahastojen määrä nousee 15:een, ja niissä on varoja yli kolme miljoonaa euroa.

Salon kirkkoneuvosto päättää tällä viikolla kahden uuden suuren testamentin vastaanottamisesta. Risto Tasa on jättänyt seurakunnalle koko omaisuutensa, jonka perukirja-arvo on noin 450 000 euroa. Eeva Hidströmin testamentin arvo on niin ikään 450 000 euroa.

Viime vuonna seurakunta sai Elli Niemisen testamentin myötä 380 000 euron arvosta omaisuutta. Martinkoskelainen Helvi Harmaa taas jätti seurakunnalle viime vuonna 420 000 euron omaisuuden. Seurakuntaliitoksen takia sekin päätyi Salon seurakunnan hoitoon.

Testamentin tekijät osoittavat varoilleen haluamansa käyttötarkoituksen.Risto Tasa halusi omaisuutensa käytettäväksi Kiikalan alueen vanhusten hyväksi. Rahaa saa käyttää kotipalvelun järjestämiseksi sekä kodinomaisen asumisen hoitamiseksi ja parantamiseksi.

Eeva Hidström halusi käyttää omaisuudesta nimitystä ”kultaseppämestari Heino Hidströmin ja kätilö Laina Hidströmin humanitaarinen lahjoitus”. Sitä saa käyttää vähävaraisten, yksinäisten, huonokuntoisten ja/tai mielenterveysongelmaisten vanhusten hyväksi Salon kaupungin alueella.

Elli Nieminen osoitti oman testamenttinsa Halikon alueen vanhusten hyväksi, ja Helvi Harmaa lahjoitti rahat diakoniatyöhön Kosken kunnan alueella.

Salon seurakunnalle testamenttirahastot ovat positiivinen ongelma. Niiden varojen käyttö voi olla hankalaa, jos alkuperäinen käyttötarkoitus on rajattu kovin ahtaasti.

Testamenttirahastot uhkaavat muuttua uinuviksi ja raha jäädä käyttämättä, jos ihmiset eivät tiedä niistä. Siksi seurakunta on jo päättänyt tiedottaa testamenttirahastoistaan säännöllisesti.

Kirkkoherra Timo Hukan mukaan seurakunta on halunnut pitää testamentit erillisenä normaalista arkisesta toiminnasta, joka rahoitetaan talousarvioiden kautta. Testamenttivaroja ei siis käytetä seurakunnan ”kirstun täytteeksi”, vaan niillä on haluttu hankkia jotain ylimääräistä.

Esimerkiksi testamenttivarojen käytöstä sopii hyvin seurakunnan päätös palkata Saloon hoivamuusikko viideksi vuodeksi. Työhön palkattiin viime syksynä turkulainen laulunopettaja ja musiikkiterapeutti Terhi Lehtovaara .

Halikon alueelle osoitetulla testamentilla seurakunta on puolestaan palkannut kolmeksi vuodeksi diakonin, joka vierailee keskustelemassa vanhusten luona. Kiertävää vanhustyötä tekee diakoni Laura Yliluoma.

