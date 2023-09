Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut EM-karsinnoissa Kazakstanin 1–0. Astanassa pelatun ottelun ainoan maalin teki toisella puoliajalla Oliver Antman, joka laukoi pallon 78. peliminuutilla Benjamin Källmanin syötön jälkeen takakulmaan.

Huuhkajat on kerännyt viidestä pelistään 12 pistettä ja on H-lohkon kärjessä. Kazakstanilla on koossa yhdeksän pistettä. Suomi jatkaa karsintaurakkaansa sunnuntaina kotipelillä Tanskaa vastaan.

Tapio Keskitalo