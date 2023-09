Antti Lindtman on SDP:n uusi puheenjohtaja – ”Olihan tuo melkoinen tulos”

SDP:n puheenjohtajaksi on valittu puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Hän sai neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä noin 78 prosenttia annetuista äänistä.

Vastaehdokas, kansanedustaja Krista Kiuru, sai noin 22 prosenttia äänistä ja ilmoitti tämän jälkeen pitämässään puheessa antavansa tukensa Lindtmanille.

Puheenjohtajasta ei siis äänestetty enää SDP:n puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Neuvoa-antava jäsenäänestys puheenjohtajasta järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa SDP:n historiassa. Ääniä annettiin yhteensä yli 16 000.

”Syrjinnän sijaan ihmisten kunnioitus”

Lindtman tuuletti valintansa jälkeen vapautuneesti.

– Huhhuh, olihan tuo melkoinen tulos, hän sanoi.

Lindtmanin kiitti myös vastaehdokastaan Krista Kiurua reilusta kisasta.

– Sanoisin näin, Krista, että hoppee ei oo häppee. Minäkin tulin valituksi vasta toisella kerralla, hän jatkoi viitaten vuonna 2019 kokemaansa niukkaan häviöön Sanna Marinille pääministeriehdokkuutta koskeneessa äänestyksessä.

Puheenjohtajuudesta nyt luopunutta Marinia Lindtman kiitti puheessaan vuolaasti, ja Marin kuunteli kiitoksia liikuttuneena.

Lindtman toi puheessaan esiin myös näkemyksiään puolueen linjasta.

– Syrjinnän sijaan ihmisten kunnioitus, syrjäyttämisen sijaan mahdollisuus jokaiselle taustasta ja lompakon paksuudesta riippumatta, kurjistamisen sijaan uskoa tulevaisuuteen, uskoa suomalaisiin ja repimisen sijaan rakentamista, sillä vain yhdessä teemme paremman Suomen ja paremman huomisen.

Ei nimennyt suosikkiaan puoluesihteeriksi

Lindtman jatkoi oman linjansa avaamista puheensa jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa. Hän sanoi, että suurin asia, joka muuttuu puheenjohtajan vaihtuessa, on ympärillämme oleva aika.

– Viime kaudella, kun oli pandemia ja oli Venäjän hyökkäyssota, oli tarve elvyttää. Ja nyt tällä vaalikaudella, tulevina vuosina, on selvästi tarve fokusoida julkisen talouden vahvistamiseen, toivottavasti työvetoisella tulevaisuudella.

Lindtmanin mukaan SDP on tuomassa syksyllä eduskuntaan hallituksen budjettiesitykselle vaihtoehdon, jossa saavutetaan sama valtiontalouden tasapainotus mutta oikeudenmukaisin keinoin.

Hän sanoi, että jos SDP:n tehtävä pitää kiteyttää johonkin, niin se on pyrkimys tehdä Suomesta maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta.

Lindtman ei nimennyt omaa suosikkiaan SDP:n tulevaksi puoluesihteeriksi.

– Ajattelin, että keskustelen meidän eri piiri-ihmisten ja toimijoiden kanssa siitä, miten he näkevät, että minkälaista puoluesihteeriä tarvitaan, ja miten itse sen näen.

– Puolue tarvitsee uudistamista järjestötyössä ja kenttätyössä. Sitä, että löydetään kosketusta uusiin ihmisiin, saadaan uusia ihmisiä mukaan. Tämä on SDP:lle se ihan kohtalon kysymys tulevaisuuteen.

Nousu pettymyksistä voittajaksi

Pitkään SDP:n nousevana tähtenä pidetty Lindtman lunasti vihdoin paikkansa puolueen johdossa. 41-vuotias neljännen kauden kansanedustaja on Vantaalta. Hän on toiminut poikkeuksellisen pitkään, vuodesta 2015, puolueensa eduskuntaryhmän johdossa. Siitä asti hänestä on puhuttu mahdollisena tulevana puolueensa puheenjohtajana.

Lindtman on ollut aiemmin lähellä nousta pääministeriksi ja samalla puolueen johtoon, mutta toisaalta hän on myös kieltäytynyt vastuullisista tehtävistä.

Vuonna 2016 Lindtmania spekuloitiin Antti Rinteen haastajaksi, mutta Lindtman lopulta ilmoitti, ettei pyri puolueen johtoon. Hän oli saanut sitä ennen paljon kritiikkiä osakseen, kun kävi ilmi, että hän oli pyrkinyt puuttumaan puheenvuorojen jakoon eduskunnan kyselytunnilla.

Pääministeriksi noussut Rinne tarjosi Lindtmanille ministerin paikkaa kevään 2019 vaalien jälkeen, mutta Lindtman kieltäytyi ministeripestistä. Hän perusteli päätöstään tuolloin perhetilanteen vaatimuksilla.

Lindtman koki karvaan pettymyksen, kun hävisi nyt väistyneelle puheenjohtajalle Sanna Marinille niukasti äänestyksessä pääministeriehdokkuudesta vuonna 2019. Marin valittiin tämän jälkeen seuraavassa puoluekokouksessa myös puolueen puheenjohtajaksi.

Henkilökohtaisessa suosiossa hän ei Marinille pärjää eduskuntavaalien vajaalla 18 000 äänellään. Lisäystä edellisiin vaaleihin tuli kuitenkin yli 3 000 äänen verran.

Puheenjohtajavaihdos ei yksin riitä

Lindtman on ajattelussaan talouspoliittisesti keskemmällä kuin Marin. Siten on pohdittu, että hän olisi porvaripuolueille helpompi neuvottelukumppani kuin edeltäjänsä.

STT:lle kerrotaan sekä keskustasta että kokoomuksesta, että yhteistyön SDP:n kanssa uskotaan helpottuvan puheenjohtajavaihdoksen myötä.

Kokoomuksesta todetaan, että jopa hallitusyhteistyö SDP:n kanssa muuttuu ”erittäin paljon todennäköisemmäksi”. Puheenjohtajavaihdos ei kuitenkaan yksin riitä, vaan puolueen pitäisi myös muuttua Lindtmanin linjan ja toimintatyylin mukaiseksi.

– Vielä ollaan kaukana siitä, että sinipuna olisi jotenkin porvariyhteistyötä parempi malli, kokoomuslähde kuvailee.

Sinipunalla viitataan kokoomuksen ja SDP:n ympärille muodostuvaan hallituspohjaan.

Demarit voisivat sanella

Myös keskustasta arvioidaan, että pelkkä puheenjohtajavaihdos ei vielä tee SDP:stä parempaa hallituskumppania kokoomukselle kuin nykyiset porvaripuoluekumppanit.

– Jos hallitus nyt kaatuisi omiin ristiriitoihinsa, demarit pystyisivät sanelemaan helposti kaiken, keskustasta arvioidaan STT:lle.

Kesällä muodostetussa hallituksessa ovat vaalit voittaneen kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit. Marinin ja kokoomuksen linjat ovat hyvin kaukana toisistaan, joten kokoomus valitsi keväällä mieluummin perussuomalaisten kanssa muodostettavan hallituksen.

Marin ilmoitti eduskuntavaalien jälkeen, ettei hae jatkoa SDP:n puheenjohtajana.

”Istunnon jälkeen kahville”

Kokoomuksesta ja keskustasta arvioidaan, että Marin vei kolmen vuoden puheenjohtajakautensa aikana demareita selvästi vasemmalle. Lindtmanin myötä puolueen talouspolitiikan voidaan olettaa siirtyvän ainakin jonkin verran lähemmäs poliittista keskustaa. Keskustalähteestä kuitenkin todetaan, että askeleet ovat varovaisia.

Kilpailevissa porvaripuolueissa Lindtman nähdään erittäin yhteistyökykyisenä ja luotettavana yhteistyökumppanina, vaikka joistain asioista oltaisiinkin eri mieltä.

– Hän on henkilö, jonka kanssa voisi lähteä istunnon jälkeen kahville muutenkin rupattelemaan, keskustalähteestä kuvaillaan.

Terhi Riolo Uusivaara, Saila Kiuttu