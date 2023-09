Baltia jyrää – USA:n voittanut Liettua ja jättiyllättäjä Latvia pelaavat MM-puolivälierissä

Vanhan koripalloviisauden mukaan koripallo ei ole Liettuassa urheilu vaan uskonto.

Kolminkertainen Euroopan mestarin ja kolminkertainen MM-pronssimitalisti selvisi tämänkin vuoden MM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon voittamalla oman alkulohkonsa ja kaatamalla jatkolohkossa Kreikan ja sunnuntaina USA:n 110–104.

Sunnuntain ottelussa ei ollut suurta panosta, sillä kumpikin oli varmistanut jatkopaikkansa. Silti voitto mestarisuosikista oli yksi Liettuan lähihistorian kovimmista. Puolivälierissä Liettua kohtaa Serbian ja USA Italian.

2,8 miljoonan asukkaan Liettuaa ja 2,1 miljoonan asukkaan Sloveniaan on pidetty asukaslukuun suhteutettuna maailman parhaana koripallomaana. Nyt keskusteluun on nostettava toinenkin Baltian maa, sillä 1,8 miljoonan asukkaan Latvia on ollut MM-kisojen suurin yllättäjä.

Ilman ykköstähteään Kristaps Porzingisia pelaava Latvia pudotti alkulohkossa Ranskan alempaan jatkosarjaan. Ylemmässä jatkosarjassa Latvia kaatoi ensin hallitsevan Euroopan ja maailmanmestarin Espanjan ja varmisti paikkansa puolivälierissä kaatamalla sunnuntaina Brasilian 104–84.

Latvia antoi Brasiliaa vastaan esimerkin hurjasta heittovoimastaan. Joukkue upotti 16 kolmosta 49 prosentin tarkkuudella. Bonuskaaren takaa sukkaa soitti seitsemän eri pelaajaa, joista Arturs Kurucs (4/4) ja ainoa NBA-pelaaja Davis Bertans (4/9) osuivat neljästi.

Latvian tasaisuudesta kertoo se, että peräti kahdeksan eri pelaajaa heitti vähintään seitsemän pistettä. MM-kisoissa joukkueen pistekunkut Andrejs Grazulis ja Rolands Smit ovat pelanneet 13,4 pisteen keskiarvolla. Esimerkiksi Suomen joukkueesta vain Lauri Markkanen (24,8) pelasi yli 10 pisteen keskiarvolla.

Pääosin Euroopan pääsarjapelaajista kootussa Latvian joukkueessa ei ole ainuttakaan alle 190-senttistä pelaajaa ja puolet joukkueesta on vähintään 202-senttisiä.

Tasainen ja tasapitkä joukkue ei ole kuitenkaan tasapaksu. Latvia on hyvin liikkuva, kollektiivista koripalloa pelaava joukkue, jonka hyökkäämisessä syöttöketjut venyvät pitkiksi, eikä 10 pelaajan rotaatiosta tunnu löytyvän heikkoja lenkkejä.

Puolivälierissä Latvia kohtaa Suomen alkulohkon ykkösen Saksan.

Baltian maiden lisäksi MM-kisat ovat olleet Euroopan juhlaa, vaikka Kanada pudottikin sunnuntain päätöstrillerissä Espanjan puolivälieristä (88–85). Kahdeksan parhaan joukossa on kuusi Euroopan maata sekä USA ja Kanada.

MM-kisoihin osallistui 12 maata, joista puolet selvisi kahdeksan parhaan joukkoon ja vain kaksi – Ranska ja Suomi – joutuivat alempaan jatkosarjaan. Sijalle 21 päätynyt Suomi oli lopulta Euroopan huonoin maa.

Koripallon MM-puolivälierät

Tiistaina: Italia–USA, Liettua–Serbia.

Keskiviikkona Saksa–Latvia, Kanada–Slovenia

Loppusijoitukset 9.–32.

9) Espanja

10) Australia

11) Montenegro

12) Puerto Rico

13) Brasilia

14) Dominikaaninen tasavalta

15) Kreikka

16) Georgia

17) Etelä-Sudan

18) Ranska

19) Japani

20) Egypti

21) Suomi

22) Uusi-Seelanti

23) Libanon

24) Filippiinit

25) Meksiko

26) Angola

27) Norsunluurannikko

28) Kap Verde

29) Kiina

30) Venezuela

31) Iran

32) Jordania