Britannia aikoo luokitella venäläisen Wagner-ryhmän terroristijärjestöksi

Britannia aikoo luokitella muun muassa Ukrainassa sotineen venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin terroristijärjestöksi. Wagner olisi saamassa brittilainsäädännön silmissä saman aseman kuin esimerkiksi jihadistiset äärijärjestöt Isis ja al-Qaida.

Parlamentin käsittelyyn tulossa oleva määräys sallisi esimerkiksi Wagnerin omaisuuden takavarikot. Ehdotelman mukaan Wagnerin tukemisesta voisi puolestaan saada 14 vuoden vankeustuomion. Myös palkkasotilasyhtiön logon käyttäminen olisi jatkossa laitonta.

Hyväksymisen jälkeen laki voisi astua voimaan syyskuun 13. päivänä.

– Wagnerin jatkuvat epävakauttavat toimet vain jatkavat Kremlin poliittisten päämäärien edistämistä. He ovat terroristeja, se on selvä asia, ja tämä määräys tekee sen selväksi myös Britannian laissa, perustelee sisäministeri Suella Braverman päätöstä hallituksen julkaisemassa tiedotteessa.

Britannian puolustusministerin Grant Shappsin mielestä on tärkeää, että Wagneriin kuuluminen on Britannian näkökulmasta laitonta, kun ottaa huomioon toiminnan, johon palkkasotilasyhtiö on osallisena. Shapps kommentoi asiaa Sky Newsille.

Brittiviranomaisten aikeista kertoivat jo aiemmin esimerkiksi Daily Mail ja BBC, jotka olivat saaneet nähtäväkseen asiaa koskevan esityksen luonnoksen.

Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin sai surmansa lentokoneen putoamisessa Venäjällä elokuussa kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hän oli aloittanut lyhyeksi jääneen sotilaskapinan Venäjällä. Moni on pitänyt lentokoneen tuhoutumista Venäjän presidentti Vladimir Putinin määräämänä murhana, minkä Kreml on kiistänyt.

Prigozhin ja monet muut Wagnerin johtohahmoista olivat jo aiemmin Britannian pakotelistoilla.

Ukrainalaistiedustelussa epävarmuutta Prigozhinin kohtalosta

Ukrainan sotilastiedustelu ei ole nähtävästi edelleenkään täysin varma siitä, kuoliko Prigozhin oikeasti elokuisessa lentokoneturmassa, kertoi Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukrinform keskiviikkona.

Tiedustelupalvelun edustajan Andri Jusovin mukaan tiedusteluviranomaiset voivat sataprosenttisella varmuudella sanoa, että Wagnerin kakkosmies Dmitri Utkin sai surmansa Tverin alueella tapahtuneessa turmassa. Vastaava tieto on myös joidenkin muiden matkustajien kuolemista.

– Prigozhiniä koskevia kaikkia kysymyksiä ei ole vielä saatu suljettua, Jusov sanoo Ukrinformin haastattelussa

Uutissivuston mukaan Jusov kieltäytyi antamasta lisätietoja aiheesta.

– Keskityn vain siihen tosiasiaan, että voimme vahvistaa Utkinin ja useiden Prigozhinin muiden työtovereiden kuoleman. Mitä tulee yksityisen sotilasyhtiön johtajaan, meidän on mielestäni odotettava vähän kauemmin.

Venäjän federaation tutkintakomitea sanoi elokuun lopulla, että virallinen dna-tutkimus on vahvistanut Prigozhinin kuolleen lentoturmassa. Komitean mukaan kaikkien kymmenen uhrin henkilöllisyydet saatiin selville ja ne vastaavat lennon matkustajalistaa.

Lassi Lapintie, Arttu Mäkelä