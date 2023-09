Eduskunnan jättävä Marin kieltäytyi avaamasta uuden sopimuksensa yksityiskohtia

Entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) ura kotimaan politiikan parrasvaloissa päättyi tiistaina ainakin toistaiseksi, kun eduskunta hyväksyi hänen eronpyyntönsä.

Marin ilmoitti viime viikolla hakevansa vapautusta kansanedustajan tehtävästään, sillä hänet on valittu brittiläisen Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi. Instituutti on kertonut, että Marinin tehtävänä on neuvoa eri maiden poliittisia johtajia näiden uudistusohjelmissa.

Pääministerinä ja puoluejohtajana toimineen Marinin näyttävää poliittista uraa juhlistettiin SDP:n eduskuntaryhmän huoneessa tiistaina kuohuviinilasillisin ja eläköön-huudoin.

Vapautus kansanedustajan toimesta myönnettiin keskiviikosta alkaen. Marin kertoi viime viikolla, että hänen uusi tehtävänsä alkaa pikimmiten.

Marinin tilalle eduskuntaan nousee Pirkanmaan vaalipiiristä Lotta Hamari (sd.). Hän luovuttaa torstaina valtakirjansa puhemies Jussi Halla-aholle (ps.).

Muutto Lontooseen ei ajankohtainen

Marinin uuden tehtävän yksityiskohdat ovat herättäneet kiinnostusta, sillä esimerkiksi puhemies Halla-aho olisi kaivannut Marinilta tarkempia yksityiskohtia hänen uudesta tehtävästään, kun eduskunnan puhemiesneuvosto viime viikolla keskusteli vapautuksen myöntämisestä.

Halla-aho olisi kaivannut tarkempia tietoja Marinin työn luonteesta ja siitä, onko kyseessä työsuhde ja kuinka pitkä sellainen.

Puhemiesneuvosto kertoi kuitenkin perjantaina puoltavansa Marinin eroanomuksen hyväksymistä.

Perustuslain mukaan eduskunta voi myöntää kansanedustajalle tämän pyynnöstä vapautuksen edustajantoimesta, jos se katsoo, että vapautuksen myöntämiseen on hyväksyttävä syy.

Marin ei tiistaina ollut valmis avaamaan uutta tehtäväänsä koskevan sopimuksen yksityiskohtia.

– Näitä sopimuksen ehtoja ei ole julkistettu, ei instituutin puolelta enkä minä ole niitä myöskään julkistanut, enkä sitä tässäkään tee, hän sanoi toimittajille eduskunnassa.

Sen verran Marin suostui tulevaisuudenkuvioitaan avaamaan, että hän kertoi, että ainakaan tällä hetkellä muutto Lontooseen ei ole hänelle ajankohtainen. Marinin mukaan työtehtävät vievät häntä kuitenkin runsaasti ulkomaille.

– Toivon mukaan voin tulevaisuudessakin asua Suomessa ja tänne veroni maksaa, Marin sanoi.

Marinin mukaan hänellä on nyt ”uusi alku edessä”.

– Omalle eduskuntaryhmälleni äsken en sanonut suinkaan hyvästejä vaan sanoin näkemiin, koska en minä puolueesta mihinkään lähde, Marin sanoi.

”Ei mikä tahansa työ”

Eduskunnan täysistunto käsitteli Marinin eroanomusta tiistaina lyhyesti. Asian käsittelyn yhteydessä kuultiin salissa vain yksi puheenvuoro, joka tuli perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpäältä. Hän sanoi kunnioittavansa puhemiesneuvoston harkintaa asiassa, mutta halusi muistuttaa, että kansanedustajuus on luottamustoimi.

Marinin lähtö kansanedustajan tehtävästä on herättänyt keskustelua, sillä Marin oli yksi viime kevään eduskuntavaalien suurimmista ääniharavista. Marin ilmoitti lähdöstään vain noin viisi kuukautta vaalien jälkeen, ennen kuin eduskunnan toiminta oli ehtinyt kunnolla käynnistyä.

– Kansanedustajan tehtävä ei ole mikä tahansa työ, vaan yksi Suomen korkeimmista luottamustoimista, jossa toimitaan kansan mandaatilla. Äänestäjän tulee voida luottaa siihen, että kansanedustajaksi valittu kunnioittaa äänestäjiään ja hoitaa heidän antamaansa luottamusta ja parhaan kykynsä mukaan hoitaa tehtävää, Mäenpää sanoi.

Mäenpää sanoi kannattavansa ajatusta siitä, että eduskunta linjaa selvät pelisäännöt kansanedustajuudesta eroamisesta. Myös puhemies Halla-aho peräänkuulutti perjantaina keskustelua kriteeristöstä, jolla vapautus kansanedustajan tehtävästä voidaan myöntää. Hän kaipasi vapautuksille yksiselitteisempiä ja selkeämpiä kriteerejä.

Kiersi kysymyksen Irakista

Marinilta kysyttiin tiistaina myös siitä ristiriidasta, että Vladimir Putinin hyökkäyssotaa Ukrainassa voimakkaasti kritisoinut Marin menee töihin Tony Blairin nimeä kantavaan instituuttiin. Pääministeri Blairin johtama Britannia hyökkäsi vuonna 2003 yhdessä Yhdysvaltojen kanssa Irakiin.

– Tietysti historiassa on paljon sellaista, jota jälkikäteisesti voidaan arvioida. Itse lähden edistämään tässä tulevassa tehtävässäni niitä asioita, joiden puolesta olen tähänkin asti tehnyt töitä, erityisesti ihmisoikeuksien, tasa-arvon, ilmaston ja uusien teknologioiden puolesta. Uskoisin, että geopolitiikkakin omalta osaltansa tähän työhön liittyy, Marin sanoi toimittajille.

Saila Kiuttu, Tuomas Savonen