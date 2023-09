Eduskunta käy keskustelun rasismitiedonannosta – epäluottamuslauseita odotettavissa

Eduskunnassa käydään tänään keskustelu hallituksen rasismitiedonannosta. Keskustelu alkaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) esittelypuheenvuorolla.

Eduskunta äänestää tiedonannon käsittelyn päätteeksi hallituksen luottamuksesta perjantaina.

Epäluottamuslauseita on tällä tietoa luvassa. Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi viime perjantaina heti valintansa jälkeen, että hallitus ei ole pystynyt tekemään yksiselitteisen selvää pesäeroa rasismiin.

– Kun katson tämän kaiken yhteen, niin ei hallitus nauti meidän luottamustamme.

Vihreät ja vasemmistoliitto kertoivat jo ennen tiedonannon valmistumista esittävänsä epäluottamusta valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) ja elinkeinoministerille Wille Rydmanille (ps.). Molemmat puolueet arvostelivat viime viikolla myös itse tiedonantoa konkretian puutteesta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sen sijaan sanoi viime viikolla, että hallituksen tiedonanto on riittävän hyvä eikä keskusta aio äänestää hallituksen luottamusta vastaan.

Hallituspuolueista erityisesti RKP on kipuillut julki tulleiden perussuomalaisten ministereiden rasististen kirjoitusten vuoksi. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson on tiedonannon valmistumisen jälkeen sanonut lähtevänsä siitä, että hallituksen linjan pitää olla myös eduskuntaryhmän linja ja että tiedonantoa seuraavissa luottamusäänestyksissä myös RKP tukee hallitusta. Puolueen kansanedustajista kriittisin on ollut Eva Biaudet.

Taustalla koko kesän rasismikohu

Hallitus hyväksyi tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä viime torstaina. Orpon kertoi tuolloin hallituksen sitoutuvan yhdenvertaisuuden edistämiseen laaja-alaisesti ja koko vaalikauden ajan.

Tiedonannossa on 23 eri toimenpidettä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

Hallitus aikoo muun muassa kriminalisoida holokaustin kieltämisen Suomessa. Samalla vainojen uhrien muistopäivää aletaan viettää kansainvälisen käytännön mukaisesti eli holokaustin uhrien muistopäivänä.

Hallitus selvittää myös mahdollisuudet natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen.

Hallitus nimitti kesällä työryhmän valmistelemaan tiedonantoa. Hallitus kärvisteli koko kesän erilaisissa rasismikohuissa, ja tiedonanto sai kimmokkeen tästä keskustelusta.