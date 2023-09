”Hyvän elämän resepti on korttipeli ja paistetut silakat!” – Salon tori täyttyi senioreista, jotka aikovat vanhentua iloisesti

Salossa asuu liki 15 000 yli 65-vuotiasta, ja heistä yli 7 000 on yli 75-vuotias. Noin kolmannes salolaisista kuuluu väestöryhmään, joita saanee kutsua senioreiksi.

Keskiviikkona vaikutti siltä, että useampi tuhat heistä oli löytänyt tiensä syysauringossa säteilevälle Salon torille, jolla pidettiin nyt kahdeksannet Seniorimessut. Salva ry:n järjestämä tapahtuma oli houkutellut paikalle lisäksi yli 50 näytteilleasettajaa – yrityksiä, palveluntuottajia, tuote-esittelijöitä ja toimintaansa esitteleviä järjestöjä elämän kirjon eri sektoreilta.

Seniorimessujen teemana oli tänä vuonna Vanhene myönteisesti. Tätä korosti myös Salva ry:n hallituksen puheenjohtaja Anne Juntti todetessaan, että seniorit ovat Salon kaupungille tärkeitä. He tuovat Saloon elinvoimaa.

Salvan toiminnanjohtaja Heli Koskela avasi teemaa lisää.

– Ikääntyneenä voi viettää täyttä elämää ja tehdä monenlaisia juttuja. Ikääntyminen ei ole taakka vaan voimavara – esimerkiksi Salvalla on paljon seniori-ikäisiä vapaaehtoisia.

Koskela iloitsi syyssäästä ja siitä, että Seniorimessut oli kerännyt torille paljon messujen kohderyhmään kuuluvia kävijöitä ja myös näytteilleasettajia.

– Arvelen, että kojuja on nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.

Koskela lisäsi, että uutena ideana tämänkertaisilla messuilla kerätään 100 myönteistä tekoa kävijöiden näkökulmasta.

– Ideat ja mahdolliset aloitteet viedään eteenpäin päättäjille, Heli Koskela sanoi.

Turkulais-kemiöläiset Maija ja Simo Ekblom sekä salolais-särkisalolainen Raili Landen, Simon sisar, tapasivat sattumalta torilla ja nauttivat sekä kuorolaulusta että tapahtumasta ylipäätään. Varsinaista kohdetta tai erityistä tarvetta tuotteille tai palveluille kolmikolla ei ollut, mutta toisaalta:

– Kun on 78 vuotta mittarissa, kyllä sitä joitain palveluita rupeaa tarvitsemaan. Varhan ainakin, totesi Simo Ekblom.

Sadonkorjuuaikana on paikallaan kysellä hyvän elämän reseptiä. Siihen kolmikolta löytyi heti napakat vastaukset: korttipeli sisarusten kanssa ja hyvä ruoka, johon kuuluvat ehdottomasti paistetut silakat.

Salolaisella Maija Rautiaisella ja Halikon salolaisella Sisko Rantamaalla olivat hyvän elämän reseptit niin ikään hallussa.

– Täytyy pitää huolta itsestään ja muistaa ajatella, miten parhaiten jaksaa ja kykenee elämään hyvää loppuelämää. Pitää liikkua, syödä terveellisesti ja harrastaa jotain kivaa, Maija Rautiainen sanoi.

– Liikunta, monipuolinen ravinto, häiriytymätön yöuni. Ja on se seuraelämäkin aika tärkeää, lisäsi Sisko Rantamaa.

Ystävykset tapasivat torilla sattumalta. Rautiainen kertoo tulleensa lähinnä katsomaan tarjontaa ja tapaamaan tuttuja.

– Voi täältä löytää uusia vinkkejäkin tai kiinnostavia palveluita, Rautiainen sanoi.

Sisko Rantamaalla oli selkeä syy tulla Seniorimessuille.

– Tulin miesystävän pyynnöstä kuuntelemaan heidän kuorolauluaan!

Salon kaupungin liikuntapalveluiden esittelypisteen edessä oli kuhinaa ja kiinnostuneita pitkin päivää. Esittelypisteellä kävivät myös halikkolaiset Leena ja Ilmari Nykänen. Sieltä jäi käteen tällä kertaa istumakalenteri.

– Aiotaan pitää sitä ainakin yhden päivän. Paitsi ettei me istuta juuri koskaan. Sadepäivinä ehkä, Leena Nykänen sanoi.

Käy ilmi, että pariskunta kuuluu liikuntapalveluiden vakioasiakkaisiin ja harrastaa liikuntaa harva se päivä.

– Salon Eläkkeensaajissa harrastetaan bocciaa talvisin kahdesti ja kesäisin kolmasti viikossa. Sitten käydään pelaamassa torstaisin sulkapalloneluria, ja lisäksi on kaupungin ikäihmisten jumppa tiistaisin, Leena Nykänen listasi.

Ei siinä vielä kaikki.

– Sitten vielä kävellään hurjasti. Joka päivä vähintään 10 000 askelta. Se on harmi, että pyöräily on jäänyt vähemmälle, Leena Nykänen sanoi.

Seniorimessuilla saatiin jälleen myös nauttia perinteisestä muotinäytöksestä, missä paikalliset herrain- ja rouvainpukimot saivat monille tuttujen mannekiiniensa avulla esitellä torilavalla syysmallistojaan. Torilla pidettiin myös paneelikeskustelu, jossa pohdittiin, mitä Varhan 250 ensimmäistä päivää ovat mukanaan tuoneet.

Messut avanneessa Suuressa Seniorikuorossa oli laulajia seuraavista kuoroista: Junkkarit, Kielot, Laulusiskot, Pellat, Pertun pojat, Ilon Pisarat, Salon seudun veteraanilaulajat ja kansalaisopiston yhteislaulajien ryhmä. Kuoroa johti Katri Jalonen.

Lisäksi messuyleisöä viihdytti konkariartisti Kari Vepsä.

Vinot ja rikkinäiset jalkakäytävät kuntoon!

Seniorimessuihin ja sen teemoihin istuvasti salolainen Raimo Rönkkö jätti keskiviikkona Salon kaupungille kuntalaisaloitteen, jossa kiinnitettiin huomio Salon keskustan jalkakäytävien huonoon kuntoon.

”Kaupunkimme jalkakäytävät eivät täytä esteettömän liikkuvuuden kriteereitä. Hämeenkadulla LähiTapiolan edessä jalkakäytävä on niin kallellaan, ettei siitä uskalla ajaa invasähköskootterilla. Helsingintiellä jalkakäytäviltä puuttuu mm. laattoja”, aloitteessa todetaan.

Rönkön aloitteen oli allekirjoittanut 42 salolaista.