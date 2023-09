”En äänestänyt tulipalojen ja tulvien puolesta” – kymmenettuhannet osoittivat mieltään ilmaston puolesta New Yorkissa YK:n huippukokouksen alla

Yhdysvalloissa kymmenettuhannet kokoontuivat sunnuntaina New Yorkin kaduille vaatimaan tehostettuja toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi YK:n huippukokouksen alla.

Mielenilmaukseen osallistui ihmisiä yhteensä noin 700 järjestöstä ja aktivistiryhmästä. Lukuisten korttelien alueelle levittäytyneet mielenosoittajajoukot kantoivat kylttejä, joissa vaadittiin muun muassa presidentti Joe Bidenia tuomaan loppu fossiilisten polttoaineiden käytölle.

– En äänestänyt tulipalojen ja tulvien puolesta, luki eräässä kyltissä, jossa viitattiin nähtävästi aiemmin tänä vuonna ympäri maailmaa nähtyihin mittaviin, ilmastonmuutokseen liitettyihin luonnonkatastrofeihin.

YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa maanantaina New Yorkissa. Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin on määrä osallistua lukuisten muiden maailman johtajien kanssa YK:n yleiskokoukseen, joka avataan virallisesti tiistaina.

– Olemme täällä vaatimassa, että hallinto julistaa ilmastohätätilan, sanoi Analilia Mejia, 46, Center for Popular Democracy -aktivistiryhmän johtaja.

– Meidän täytyy herätä ja ryhtyä välittömiin toimiin, hän sanoi AFP:lle.

Maanantaina ja tiistaina New Yorkissa on ohjelmassa kestävän kehityksen huippukokous. Suomen valtuuskuntaa johtaa presidentti Sauli Niinistö, jolla on myös puheenvuoro maanantain huippukokouksessa.

Tiistaina alkavat yleiskokouksen avajaisissa valtionjohtajien pitämät eri maiden kansalliset puheenvuorot. Niinistö pitää Suomen puheenvuoron keskiviikkona.

Päästöhuipun takarajana vuosi 2025

Tässä kuussa julkaistussa YK:n ilmastoraportissa nimettiin vuosi 2025 kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuisen huipun takarajaksi, jos ihmiskunta aikoo rajoittaa ilmaston lämpenemistä Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Raportissa mainittua päästöhuippua tulisi seurata jyrkkä pudotus.

Raportin mukaan vuoden 2015 Pariisin sopimus on ohjannut ilmastotoimia menestyksekkäästi, mutta kaikilla rintamilla vaaditaan nyt paljon enemmän. Vuoden lopussa on määrä järjestää ratkaiseva ilmastohuippukokous Dubaissa Arabiemiraateissa.

Pariisin ilmastosopimuksessa mainittiin yhtenä tavoitteena myös hiilidioksidipäästöttömyyden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös asteittaista fossiilisista polttoaineista luopumista, ellei niiden päästöjä voida ottaa talteen tai kompensoida.

Osoittaakseen ilmastonmuutoksen eksistentiaalisen kriisin vakavuuden Center for Popular Democracy -aktivistiryhmän Analilia Mejia viittasi viimeaikaisiin äärimmäisiin sääilmiöihin. Näitä ovat esimerkiksi Kanadan, Havaijin ja Kreikan maastopalot sekä Libyan tuhoisat tulvat.

Toinen aktivisti, 22-vuotias Nalleli Cobo kertoi AFP:lle, että hän haluaisi poliittisten johtajien tulevan käymään hänen kotonaan Kaliforniassa ja viettämään yön öljy- ja kaasulähteen kupeessa.

Ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin kanssa ilmastokampanjoissa työskennellyt Cobo sairastui 19-vuotiaana munasarjasyöpään, jonka hän kokee olleen seurausta myrkyllisestä ilmasta, jolle hän on altistunut kotonaan.

– Meidän elämämme ovat pelissä, hän sanoi.

”Historia muistaa heidän toimintansa”

Yhdysvalloissa presidentti Biden on tehnyt vihreää tuotantoa edistäviä päätöksiä ja tarjonnut miljardeja dollareita puhtaan energian hankkeisiin. Osa aktivisteista kuitenkin sanoo, ettei Biden ole ryhtynyt tarpeeksi voimakkaisiin toimiin, jotta Yhdysvallat pääsisi eroon fossiilisten polttoaineiden riippuvuudestaan.

Kalifornian osavaltio nosti perjantaina kanteen viittä kansainvälistä suurta öljy-yhtiötä vastaan. Osavaltio syyttää yritysten aiheuttaneen miljardien dollarien edestä vahinkoja ja johdattaneen ihmisiä harhaan vähättelemällä fossiilisten polttoaineiden riskejä.

Maailman huippututkijat varoittavat, että maailma kokee todennäköisesti uusia lämpöennätyksiä seuraavan viiden vuoden aikana. He arvioivat myös, että maapallon lämpötilat todennäköisesti ylittävät ratkaisevan 1,5 asteen keskimääräisen nousun kynnyksen.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres järjestää keskiviikkona Climate Ambition -huippukokouksen, jossa hän toivoo voivansa vauhdittaa hallitusten, yksityisten organisaatioiden ja rahoituslaitosten jo käynnissä olevia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

– Historia muistaa heidän toimintansa tai toimimattomuutensa, sanoo Center for Popular Democracy -aktivistiryhmän Mejia.

– Ja jos olemme onnekkaita, täällä on vielä ihmisiä, jotka voivat muistaa, mitä (maailman johtajat) tekivät tässä huippukokouksessa.