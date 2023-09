Ensin kolisivat jalat, sitten pää ja lopulta Hanhivaara oli liekeissä – ”Jyri huusi mulle, että kenet aion seuraavaksi teloa”

Hanhivaara-turnauksen päättänyt Vilppaan ja Kouvojen välinen kenraaliharjoitusottelu ennen ensi viikonloppua alkavaa Korisliigaa roihahti täyteen liekkiin kolmannella neljänneksellä.

Ensin Kouvojen takamies Kyle Lofton kuljetti pallon Juho Nenosen ohi ja Loftonin polvi osui Nenosen jalkaan. Lofton talutettiin kentältä pois.

Kun peliä päästiin jatkamaan, Nenonen törmäsi skriinin tehneeseen Kouvojen Malik Bowmaniin, joka sai osuman ilmeisesti leukaansa. Se oli myös kolmas kerta kun Bowman sai ottelussa iskun päähänsä ja jäi makaamaan parketin pintaan.

Bowmanin maatessa parketilla Nenonen lähti yhtäkkiä Kouvojen päävalmentajan Jyri Lehtosen luo. Kiivassanaisen ”keskustelun” päätteeksi Nenonen sai ulosajon.

Mitä ihmettä siinä tapahtui?

– Jyri huusi mulle, että kenet aion seuraavaksi teloa. Ajattelin käydä keskustelemassa asiasta, mutta se meni huutamiseksi, Nenonen kertasi ottelun jälkeen.

– Pitää katsoa vielä videolta, mutta ekassa tilanteessa kaveri ajoi suoraan mun jalkaan ja tokassa tilanteessa mun skriini ei ainakaan paljoa liikkunut.

Tässä kohtaa on muistutettava, että jo ennen näitä tapahtumia Nenonen oli ollut tuttuun tapaansa tilanteiden keskipisteenä. Mutta kun näitä kahta tilannetta kelasi videolta, ei niissä tapahtunut normivirhettä suurempaa.

– Me ollaan oltu hengettömiä. Jostain henki pitää kaivaa esiin, ja mulla se tulee aggression kautta. Jatkossa se on pidettävä vaan positiviisempana. Tämä tällaista on tasapainoilua, Nenonen harmitteli.

Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainenkin halusi ensin katsoa tilanteet videolta.

– Mutta eihän se ollut Juholta fiksuin temppu lähteä (kohti Lehtosta), vaikka tuttu koutsi olikin. Puhuimme ennen matsia, että fokus on oltava oikeissa asioissa, eikä tuo tilanne missään nimessä ollut sitä.

Ottelussa sattui ja tapahtui paljon muutakin. Vilppaan takamies Teemu Suokas sai iskun silmäkulmaansa, kävi liimauttamassa haavan umpeen sairaalanmäellä ja palasi päätösneljänneksellä parketille.

– Mietin, että kannattaako ottaa riski ja kylmä kaveri kentälle, mutta Teemu vakuutti, että kaikki on ok ja siltä se myös näytti, Savolainen kertoi.

Myös Vilppaan Tavon King taittoi ottelun lopussa nilkkansa, mutta selvisi ilmeisesti säikähdyksellä.

Loukkaantumisten ja Nenosen ulosajon johdosta ottelusta tuli todella rikkonainen ja kentällä pelasi viisikoita, joita ei normaalisti nähtäisi.

– Jos pitäisi pelata vain yksi treenipeli, niin tällaisesta saisi ainakin eniten kokemusta, Savolainen naurahti.

– Viime vuoden treenipeleissä voitimme kaikki ja saimme valheellisen hyvänolontunteen. Otan mieluummin tällaisen harjoituskauden, Nenonen muistutti.

Itse ottelussa Vilpas joutui alussa Kouvojen tutun hyrrän pyöriteltäväksi ja vieraat tykittivät hurjan startin mahtavan Joel Mäntysen (33 pinnaa) johdolla.

Mitä pidemmälle ottelu eteni, sitä paremmin Vilpas pääsi pelin sisään. Surullisesti Korihait-tappiolla alkanut turnaus sai lopulta nousujohteisen päätöksen, vaikka Kouvot ottelun niukasti voittikin.

– Nyt opimme pelin sisällä. Ekalla puoliajalla päästimme 55 pinnaa, toisella enää 40. Sama hyökkäyspäässä: heittopaikat olivat luonnollisempia, Savolainen pohti.

Suurin tasonnostaja oli King, joka osoitti olevansa todella vaikeasti pideltävä. 33 pisteen lisäksi hän jakoi kuusi korisyöttöä ja paransi puolustuspelaamista selvästi. Myös Tyree Eady oli selvästi parempi kuin perjantaina.

Sen sijaan Djimon Henson taas jatkoi kivittämistään: perjantaina ohiheittoja tuli 14 (5/19), lauantaina 13 (4/17). Hensonista ei silti tarvitse olla (vielä) huolissaan, sillä Mikko Koiviston paluu tulee avaamaan erityisesti hänelle paljon enemmän tilaa – itse asiassa Koiviston paluu tekee Vilppaasta lähes uuden.

Sen sijaan sentteri DeAndre Dishman ei edelleenkään vakuuta. Lauantaina Dishman pelasi 20 minuuttia, heitti kaksi pelitilannekoria ja otti neljä levypalloa. Plusmiinus oli kentän huonoin -17. Ennen kaikkea Luukas Vaaran ollessa sentterinä Vilpas oli selvästi parempi joukkue.

Kolmessa harjoitusottelussa Dishmanin keskiarvot ovat 20 minuuttia, 6,6 pistettä, 4,0 levypalloa. Kakkosprosentti on 40. Vähemmästäkin on osoitettu ovea.

Näilläkö mennään?

– Kausi alkaa viikon kuluttua, manageri Antero Jokinen huikkasi virneen kera.

– Näillä mennään. Tässä kohtaa emme muuta mitään, Savolainen vakuutti.

Ota tästä sitten selvää.

Hanhivaara-turnaus, päivä 2:

Kouvot–Vilpas 95–92 (33–18, 22–29, 20–21, 20–24)

Vilppaan pisteet/levypallot: Teemu Suokas 12/1, DeAndre Dishman 9/4, Tyree Eady 11/4, Juho Nenonen 2/0, Onni Mäkynen 2/0, Thomas Rönnholm 0/0, Tavon King 33/3/6 syöttöä, Tuukka Juntunen 0/0, Luukas Vaara 4/3, Riku Laine 3/9/5 syöttöä, Djimon Henson 16/6.

Kouvojen tehokkaimmat: Joel Mäntynen 33/5, Ricky Lindo 13/14, Kamau Stokes 18/4.

Levypallot: 42–40

Syötöt: 14–18

Menetykset: 15–10

Heittoprosentit:

1p: 80–67

2p: 58–47

3p: 38–35

OHO!

Tavon King (keskiarvo 19,3) ja Djimon Henson (17,8) tekivät harjoituskaudella 43 prosenttia Vilppaan pisteistä.

Yleisöä: 630.

Korihait–Pyrintö 87–81 (26–28, 26–22, 20–16, 15–15)

Korihait: Mikael Aalto 25/11, Wesley Person 19/3, Travis Jocelyn 17/2.

Pyrintö: David Azore 21/2, Sekou Sylla 14/5, Jordon Talley 10/5/6 syöttöä/4 riistoa.

Turnauksen tähdistöviisikko:

Takamiehet: Bojan Sarcevic ja Wesley Person, Korihait.

Laiturit: Joel Mäntynen ja Ricky Lindo, Kouvot

Sentteri: Mikael Aalto, Korihait