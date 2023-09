Esitys: Uskelan koulun tontille tehdään uusi koulu ja päiväkoti Salossa

Salon sivistyspalvelut esittää, että Uskelan koulun Kavilankadun yksikön tontille suunnilleen kokonaan uusi koulu ja päiväkoti.

Opetuslautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy 300 000 euron suunnitteluraha ensi vuodeksi.

Uusi rakennus korvaisi nykyisen koulun, joka painuu pikkuhiljaa saveen. Saman katon alle tehtäisiin uudet tilat Torikadun päiväkodille, joka kärsii sisäilmaongelmista.

Torikadun päiväkotia laajennettaisiin samalla niin, että siinä olisi nykyisen viiden ryhmän sijasta seitsemän ryhmää. Yhdessä ryhmässä on 21 lasta, eli laajennettuun päiväkotiin mahtuisi 147 lasta.

Uskelan alakoulun Kavilankadun yksikössä on tällä hetkellä 386 oppilasta.

Uskelan koulun tulevaisuus on ollut pitkään epävarma. Salon Seudun Sanomat uutisoi syksyllä 2018, että rakennuksen paalutus on osin pettänyt ja että rakennus vajoaa.

Keväällä 2019 koulun väki valmistautui jo siirtymään seuraavana syksynä uusiin tiloihin. Virkamiesjohto esitti, että koulu siirretään tuolloin tyhjillään olevaan Hermannin kouluun Torikadulle.

Muuttosuunnitelmat hylättiin, ja kaupunki päätti hidastaa rakennuksen vajoamista massanvaihdoilla.

Kaupunginvaltuusto linjasi oppimisympäristöselvityksen yhteydessä helmikuussa 2020, ettei Uskelan koulua korjata eikä keskustan alueelle rakenneta uutta alakoulua.

Koulun kohtalo piti valmistella uudelleen. Ajatuksena oli, että Uskelan oppilaat hajasijoitetaan aikaa myöten muihin keskustan kouluihin.

Maaliskuussa 2020 maailman mullisti kuitenkin koronapandemia, joka hautasi kaiken muun alleen parin vuoden ajaksi.

– Emme voi loputtomiin venyttää ratkaisua Uskelan koulusta. Meidän pitää uskoa myös siihen, että keskustan väkiluku kasvaa. Yksi uusi vetovaltti keskustan alueelle olisi, että meillä on uusi koulu ja päiväkoti, Salon sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor perustelee.

Stoorin mukaan Uskelan koulun Kavilankadun yksikön tontilla on tilaa sekä uudelle päiväkodille että koululle.

Parhaassa tapauksessa uusi rakennus voitaisiin tehdä nykyisen koulun viereen niin, ettei erillisiä väistötiloja tarvittaisi. Koulu voisi jatkaa nykyisissä tiloissaan, kunnes uudet ovat muuttovalmiit.

– Onko se mahdollista, selviää suunnittelun aikana, Stoor sanoo.

Paljonko uusi koulun ja päiväkodin yhdistelmä maksaisi? Pia Stoor sanoo, ettei uskalla arvioida koulun hintalappua. Hän sanoo tilapalvelujen vastaavan suunnittelusta.

Salon kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen sanoo uuden rakennuksen hinnan olevan joka tapauksessa miljoonaluokassa. Sen tarkemmin hän ei summaa arvioi, koska hankkeen suunnittelu on alkutekijöissään.

– Tarkoitus on, että hintalappu saataisiin joulukuun lautakuntaan, hän kertoo.

Keväällä 2019, kun Uskelan koulun painumiseen haettiin ratkaisuja, esillä oli myös kokonaan uuden koulun rakentaminen. Sen karkea hintalappu oli tuolloin kymmenen miljoonaa euroa – ilman päiväkotia.

Kaupungin kannalta uusi koulu ja päiväkoti hoitaisivat kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Torikadun päiväkoti on rakennettu 1960-luvulla, ja vanhassa rakennuksessa on monia puutteita. Rakennuksen sisäilmassa on ollut ongelmia, ja lapsilla ja henkilökunnalla on ollut sen takia oireita.

Rakennuksen alakerran tila on suljettu kesän aikana, ja yksi esiopetusryhmä on siirretty Uskelan kouluun. Samaan aikaan keskustan alueella olisi tarvetta kahdelle uudelle lapsiryhmälle.

Uusi kiinteistö toisi sivistyspalveluiden mukaan synergiahyötyjä ja mahdollistaisi aidon yhteistyön varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välille.

Varhaiskasvatukseen luvassa sijaispooli ja Perniöön yhtenäiskoulu

Salon opetuslautakunta käsittelee ensi tiistaina talousarvioesitystä, johon sisältyy myös reilusti lisäystä henkilöstöön.

Varhaiskasvatukseen esitetään 15 henkilön sijaispoolia, jossa olisi viisi sosionomia ja kymmenen lastenhoitajaa. Muutoksen taustalla on lakimuutos, jonka takia lapsiryhmiin tarvitaan lisää korkeakoulutettuja osaajia.

Sijaispoolissa on nyt lastenhoitajia, ja viisi uutta sosionomia paikkaisivat päiväkotien jatkuvaa sijaistarvetta.

Varhaiskasvatuksen hallintoon esitetään koordinaattoria, koska hallintotehtävät ovat lisääntyneet.

Salo hyödyntää myös saamiaan perintövaroja palkkaamalla varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen digipedagogit ja kouluihin kaksi nuoriso-ohjaajaa.

Perniön kouluissa aiotaan tehdä iso hallinnollinen järjestely, jossa Kirkonkylän alakoulusta ja Perniön yhteiskoulusta eli yläkoulusta tehdään Halikon Armfeltin kaltainen yhtenäiskoulu.

– Armfeltin koulusta on saatu hyviä kokemuksia. Tällä halutaan antaa mahdollisuus kehittää koko koulun toimintakulttuuria yhtenä kokonaisuutena, Salon sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor perustelee.

Muutosta ajatellen Perniön yhteiskoulun ja lukion uudeksi rehtoriksi valittu Juha Vuoristo on virassaan vain määräaikaisesti ensi syksyyn asti.

Pia Stoor esittää, että Perniön uuden yhtenäiskoululle ja lukiolle valittaisiin jatkossa yksi hallinnollinen rehtori. Hänen avukseen tulisi uusi virka-apulaisrehtori, joka keskittyisi alakouluun.