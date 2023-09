Ex-presidentti Trumpin kauppaneuvonantaja Peter Navarro tuomittiin kongressin halventamisesta

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kaudella Valkoisen talon kauppaneuvonantajana toiminut Peter Navarro on todettu syylliseksi kongressin halventamiseen. Liittovaltion valamiehistö totesi torstaina 72-vuotiaan Navarron syylliseksi kongressin halventamiseen kahdessa eri syytekohdassa.

Navarro oli kieltäytynyt todistamasta edustajainhuoneen komitealle, joka tutki vuoden 2021 loppiaisena tapahtunutta kongressitalon valtausta. Lisäksi hän kieltäytyi toimittamasta asiakirjoja komitealle. Navarro sanoi toimittajille valittavansa tuomiosta.

– Tämä tapaus ei ole lähellekään ohi, hän sanoi syylliseksi toteamisen jälkeen.

Navarro on jo toinen Trumpin läheinen liittolainen, joka on tuomittu kongressin halventamisesta sen jälkeen, kun hänet haastettiin todistamaan oikeuteen. Myös Trumpin entisen neuvonantajan Steve Bannonin on todettu syyllistyneen kongressin halventamiseen, koska tämä ei ollut noudattanut komitean todistamisvaateita.

Bannon tuomittiin lokakuussa neljän kuukauden vankeusrangaistukseen.

Trumpin oma oikeudenkäynti vuoden 2020 presidentinvaalituloksen kumoamisyrityksestä alkaa maaliskuun alussa. Oikeudenkäyntiä on luonnehdittu yhdeksi Yhdysvaltain historian suurimmista rikosjutuista.

Yhteensä yli 1 140 ihmistä vastaan on nostettu syytteet heidän osallistumisestaan Capitol-mellakkaan. Yli 650 ihmistä on tunnustanut syyllisyytensä eri rikoksiin ja yli 110 ihmistä on tuomittu oikeudessa.