Fingrid: Sähkö näyttää riittävän hyvin ensi talvena

Sähkön riittävyys tulevana talvena näyttää Suomessa hyvältä, ja sähköpulan riski on pieni, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sen mukaan tilanne on viime talvea parempi, sillä sähkön kotimaisen tuotannon määrä on kasvanut ja sähkön saatavuus naapurimaista on parantunut.

Fingrid muistuttaa, että sähkön käytön vähentäminen erityisesti pörssihintojen ollessa korkealla on jatkossakin tärkeää sähkön riittävyyden kannalta.

– Viime talvena myös sähkön käytön merkittävä vähentäminen huippukulutustilanteissa auttoi varmistamaan sähkön riittävyyttä. Vastaava sähkön käyttäjien vastuullinen toiminta on jatkossakin tärkeää, käyttötoiminnan johtaja Tuomas Rauhala sanoo Fingridin tiedotteessa.

Fingrid arvioi sähkönkulutuksen nousevan erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä noin 14 300 megawattiin. Tällaisena pakkaspäivänä kulutuksesta pystytään kattamaan kotimaisella tuotannolla parhaimmillaan arviolta 12 800 megawattia. Loput 1 500 megawattia voidaan tuoda Ruotsista ja Virosta.

Huippukulutustilanteissa sähkön riittävyys voisi Fingrdin mukaan heikentyä, mikäli merkittävissä sähkön tuotantolaitoksissa tai sähkönsiirtoyhteyksissä esiintyisi samanaikaisia häiriöitä.

– Tuotannon ja siirtoyhteyksien käytettävyys on talvikaudella tyypillisesti hyvällä tasolla, sillä muun muassa huoltoihin ja rakentamiseen liittyvät keskeytystarpeet toteutetaan ensisijaisesti talvikauden ulkopuolella, Fingrid arvioi tiedotteessaan.