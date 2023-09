Heikki Tammisen mielipide: Lukija kysyi valtuuston työmoraalista, minä vastaan

Kari Laasanen kyseli minulta mielipidekirjoituksessaan (SSS 8.9.) Salon kaupunginvaltuuston seminaariristeilyn tarkoituksenmukaisuudesta ja valtuutettujen ja virkamiesten työmoraalista.

Ensinnäkään en ole havainnut valtuutettujen työmoraalissa yleistä vikaa. Toki demokraattisilla vaaleilla valitut 51 valtuutettua ovat persoonaltaan ja ahkeruudeltaan erilaisia, mikä on ymmärrettävää, mutta mitään yleistä lorvikatarin tarttumista en tunnista. Kokemukseni perusteella virkajohdossa on hyvinkin kiireistä, mutta asiat tulevat hoidetuksi.

Toisin kuin kirjoittaja on saattanut ymmärtää, kaupunginvaltuusto pitää lyhyempiä seminaareja eri aiheista usein kaupungintalolla. Viimeisin oli tämän viikon maanantaina, jolloin puhuimme strategian toteuttamisesta neljä tuntia ennen valtuuston kokousta. Vuorokauden mittaisia seminaareja ei järjestetä edes joka vuosi, edellinen järjestettiin vuonna 2021. Ne ovat luonteeltaan erilaisia kuin ”työpäiväseminaarit”.

Se ilmiö, että kaupungintalolla on hankala järjestää pitkiä seminaareja, joiden päälle käydään vapaita, antoisia keskusteluja, on inhimillinen. Koti ja arki ovat lähellä. Kuka jäisi työpaikalleen, joka kaupungintalo käytännössä on, viettämään iltaa kahville kovin pitkäksi aikaa? Sitä voitaisiin kotonakin ihmetellä. Kun taas mennään pois lähiympäristöstä, kalenterista tulee varattua kokonainen vuorokausi. Pitkään seminaariin liittyy aina virallisen ohjelman ulkopuolista keskustelua, suunnittelua, ideointia ja yhteisöllisyyttä, joka rakentaa luottamusta. Tämä on korvaamatonta.

Politiikka on muutakin kuin penkillä pönöttämistä ja loputtomien esittelyiden kuuntelemista. Politiikka on ihmisten välistä vuorovaikutusta – asiat etenevät ihmisten kanssakäymisestä ja siihen laivaseminaari on hyvä keino – ja vielä halpakin.

Mitä tulee legendoihin siitä, että näissä veronmaksajien kustantama viina virtaa, niin legendat eivät ole totta. Kaukana ovat Kekkosen ajan konjakinhuuruiset saunaillat ja avoimet ravintolapiikit kunnan tai valtion luottokortilla. En harmikseni koskaan päässyt kokemaan niitä. Itse pitää maksaa, jos yömyssyn ottaa.

Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Valtuutetun tehtävä on arvokas, kansalta saatu luottamustehtävä. Valtuustolla on oikeus ja suorastaan velvollisuus katsoa Saloa myös sen ulkopuolelta. Se avartaa.

Lopuksi Laasanen vaatii: ”Nyt Tamminen totuutta näkyviin, monet haluavat sen lukea.” En tiedä, mitä asiaa olen valtuuston puheenjohtajana piilotellut, joten en edellä olevaan selvitykseen osaa lisätä tämän enempää totuutta.

Heikki Tamminen

valtuuston puheenjohtaja (ps.)

Salo