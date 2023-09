Salon keskusurheilukentällä vallitsi tiistai-iltana positiivinen tunnelma. Vilppaan järjestämät perinteiset yleisurheilun Syyskisat keräsivät mukaan hieman yli sata urheilijaa, jotka tekivät noin 250 lajisuoritusta.

Seuran omien edustajien lisäksi paikalla oli väkeä Kaarinasta ja Turusta tapahtumassa, joka kantoi myös nimeä TUL-seuraottelu. Niinpä osallistujajoukossa nähtiin Vilppaan lisäksi muun muassa Työväen Urheiluliiton seuran Kaarinan Uran lapsia ja nuoria.

Kyseinen syksyinen tapahtuma sekä tänä vuonna toukokuussa järjestetty Track Games ovat Vilppaalle monin tavoin merkittäviä kilpailuja. Nuorisopäällikkö Minna Lamminen työskentelee seurassa osa-aikaisena, muuten mennään vapaaehtoisvoimin.

– Ehdottomasti Syyskisat ja Track Games ovat taloudellisesti tärkeitä. Kaikki sellaiset tapahtumat, joissa pidetään esimerkiksi buffetia, ovat meille tulonlähteitä, toteaa Vilppaan yleisurheilujaoston puheenjohtaja Marika Taponen.

Yleisurheilukenttä on juuri näinä aikoina muutenkin varsin aktiivisessa käytössä. Torstai-iltana käydään Uskelan koulun järjestämä tapahtuma, johon osallistuu nelisensataa koululaista. Tapahtuman puuhaihminen Maija Haartela-Vuori on koulun opettaja ja Vilppaan valmennuspäällikkö.

Lisääkin tapahtumia kentälle mahtuisi. Perinteiset Hippo- ja Säästöpankkikisat liikuttavat toki satoja lapsia, mutta hieman vanhemmille koululaisille kisoja on tarjolla varsin vähän.

Aikanaan Track Games järjestettiin moniosaisena kokonaisuutena, jossa urheiltiin useampi osakilpailu laajalla lajikirjolla.

– Seurassa ei ole varsinaisesti ollut puhetta siitä, että Track Games muutettaisiin takaisin tuohon formaattiin. Yksipäiväisessä kisassa on se etu, että lajitarjonta on sillä kertaa kattavampi, jolloin esimerkiksi turkulais- tai helsinkiläisosallistujat pystyvät valitsemaan useammasta vaihtoehdosta, Taponen mainitsee.

Halukkuutta ja Taposen mukaan myös ihmiskäsiä Vilppaassa olisi nykyistä aktiivisempaan kisajärjestämiseen. Tänä vuonna Saloon ei kuitenkaan myönnetty ratalajien osalta yhtään piirinmestaruus- tai seuracupkilpailua. Kun viime vuoden poikkeuksena olivat myös parayleisurheilun SM-kilpailut, näyttää tämän vuoden kalenteri siihen verrattuna tyhjältä.

Toki maastojuoksussa aikuisten ja nuorten pm-maastojuoksukisat osuivat tänä vuonna Saloon.

– Yleensä Salossa on ollut vuosittain tyypillisesti radallakin joku piirinmestaruuskisan kaltainen tapahtuma, kuten pm-viestit. Nyt ei ollut, mikä on toki aika harmillinen juttu. Meillä on todella hyvä toimitsijapohja eli useita kymmeniä henkilöitä, jotka ovat valmiina työskentelemään kisatapahtumissa, Taponen painottaa.

SM-ikäluokkiin osallistuvien salolaisten merkinnöissä kauden ajalta on suurilta osin muiden kaupunkien kisatuloksia. Marika Taposen 13-vuotias Ellen-tytär on harrastanut yleisurheilua jo kohta kymmenen vuoden ajan.

– Muualle reissaamisessa on myös hyvät puolensa. Ellenin iässä on jo tarpeen saada samantasoisia kilpakumppaneita, jolloin emme koe matkustamista ongelmana, Marika Taponen kommentoi äidin ominaisuudessa.

Vilpas levittäytyy toki säännöllisin väliajoin myös radan ulkopuolelle. Yhteistyössä Perniön Urheilijoiden kanssa vuonna 2018 järjestettyjä SM-maastoja seuraa keväällä 2025 SM-maantiejuoksu.

– Tällaiset kisat osoittavat juuri sitä, miten hyvä valmius seurassa on tapahtumajärjestämiseen, Taponen alleviivaa.