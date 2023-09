Huuhkajat ei murehdi muutaman pelaajan pitkää matkustusaikaa – EM-karsintojen kärkipelin vastus Kazakstan näytti vaarallisuutensa Tanska-voitolla

Inter Miamissa Lionel Messin rinnalla pelaava Robert Taylor oli Suomen miesten jalkapallomaajoukkueesta viimeinen, joka ehti pelipaikalle Kazakstaniin torstaista EM-karsintaottelua varten. Taylor liittyi joukkueeseen myöhään tiistai-iltana.

Markku Kanervan valmentamassa maajoukkueessa on nyt kolme Pohjois-Amerikan MLS-liigan pelaajaa, joiden matkustaminen Eurooppaan EM-karsintoihin on työläämpää kuin Euroopan sarjoissa pelaavien joukkuekavereidensa. Elokuussa Charlotteen siirtynyt puolustaja Jere Uronen kertoi Huuhkajien etätiedotustilaisuudessa, että hänen valveilla olemisen ja nukkumisen suunnitelmansa toteutui matkalla aivan päinvastaisena kuin piti, mutta olo on hyvä.

– Lennot menivät hyvin, eivät olleet myöhässä, ja kamat tulivat perille. Yhden yön yli mentiin matkalla, ranskalaisesta Stade Brestois -seurasta elokuussa Pohjois-Amerikkaan siirtynyt Uronen kertoi.

Huuhkajien valmennusryhmään kuuluva Mika Nurmela ennakoi, että matkustuskiireistä huolimatta Huuhkajat on torstaina kentällä tuoreena.

– Ei kannata keskittyä siihen, mihin ei pysty vaikuttamaan, Nurmela muistutti.

Luvassa on merkittävä ottelu, jota seuraa yhtä tärkeä sunnuntainen kotiottelu Tanskaa vastaan. Suomi ja Kazakstan ovat EM-karsinnoissa neljän ottelun jälkeen H-lohkon kärjessä yhdeksällä pisteellä.

– Jos pystymme ottamaan kolme pistettä huomenna, se on lohkon kannalta tärkeää. Silti pitää muistaa, että vasta alle puolet karsinnoista on pelattu, Nurmela sanoi.

Karsintojen kymmenes ja viimeinen ottelukierros pelataan Suomen lohkossa 20. marraskuuta.

Kazakstan parantanut puolustuspeliään

Suomi on pelannut Kazakstania vastaan viidesti, ja Huuhkajilla on otteluista neljä voittoa. Viimeksi joukkueet kohtasivat syksyllä 2021 MM-karsinnoissa, joissa Suomi voitti kotona 1–0 ja vieraissa 2–0.

– Meillä on hyviä muistoja Kazakstania vastaan, mutta eivät ne olleet helppoja pelejä. Kazakstanilla on hyviä pelejä alla, joten joukkue on itseluottamusta täynnä. Kuten mekin, Uronen ennakoi.

Skotlannin Aberdeeniin elokuussa siirtynyt puolustaja Richard Jensen kohtaa Konferenssiliigassa myös HJK:n, mutta arvioi, että tuo skottilaista intensiteettiä myös Huuhkajien riveissä pelaamiseen.

Nurmela sanoi, että kahden vuoden takaiseen joukkueeseen verrattuna Kazakstanin puolustus on nyt paremmin organisoitu.

– Kazakstan pelaa aika suoraviivaista jalkapalloa. Siellä on taitavia kavereita, jotka pystyvät haastamaan yksi vastaan yksi -tilanteissa, Nurmela sanoi.

Kazakstanin tuorein uroteko oli maaliskuinen 3–2-kotivoitto Tanskasta EM-karsintojen ensi metreillä. Nurmelan mukaan Tanskan olisi pitänyt tuolloin ratkaista ottelu edukseen jo ensimmäisellä puoliajalla. Juutit johtivat tauolla 2–0, mutta olisivat voineet johtaa neljälläkin maalilla.

– Tanska-ottelun tulos kertoo, että Kazakstanilla on pelaajia, jotka pystyvät tekemään ratkaisuja, Nurmela sanoi.

Kaija Yliniemi