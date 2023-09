Minkään ei pitänyt muuttua, mutta nyt Varhalla on jättisäästöt edessä – salolaiset päättäjät pitävät niitä harhakuvitelmina

Varsinais-Suomen hyvinvointialue käynnistää joukon toimenpiteitä, joilla haetaan nopeaa korjausta Varhan tappiolliseen talouteen.

Tämän vuoden talousarvio laadittiin jo valmiiksi alijäämäiseksi. Tuoreimmat tiedot valtiolta tulevasta rahoituksesta kertovat, että alijäämä on 106 miljoonaa euroa budjetoidun runsaan 56 miljoonan euron sijasta.

Hyvinvointialueen hallitus käsittelee asiaa tänään tiistaina. Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen esittää toimenpidelistaa, jonka toteuttaminen vaikuttaisi myönteisesti myös tulevien vuosien talouteen.

Varhan hallituksen salonseutulaiset jäsenet epäilevät toimenpiteiden vaikutuksia.

– Listalla luodaan aikamoisia harhakuvitelmia tasapainottamisen mahdollisuuksista, sanoo salolainen Juhani Nummentalo (kok.).

Hyvinvointialueella haetaan 36 miljoonan euron säästöjä, jotka vaikuttavat myös ensi vuonna. Siitä eteenpäin paine vain kasvaa. Vuosien 2025 ja 2026 taloussuunnitelmat sidotaan 127 miljoonan euron säästötavoitteisiin.

Hyvinvointialuejohtajan esittämiä toimenpiteitä ovat muun muassa vuokratyövoiman käytön vähentäminen, henkilöstön poissaolojen vähentäminen sekä henkilöstömitoitusten tarkistaminen ja asettaminen lakisääteiselle tasolle. Hallintohenkilöstön tehtäviä tarkistamalla varmistetaan, että henkilöstöä käytetään tehokkaasti. Lähetekäytäntöjä yhdenmukaistetaan ja tarpeettomia lähetteitä vähennetään.

Säästöä haetaan myös yksityisiltä vuokrattuja tiloja karsimalla. Kunnilta suoraan tai edelleen vuokratuista tiloista hyvinvointialueet maksavat lain mukaan vuokraa vähintään vuoden 2025 loppuun.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen budjetti on noin kaksi miljardia euroa. Työntekijöitä Varhassa on noin 23 000.

Sote-uudistuksen lähestyessä viime vuonna korostettiin joka käänteessä, että mikään ei muutu nopeasti.

– Sitä mantraa iskostettiin kaikkialla. Nyt kustannusten nousu on ollut kovempaa kuin vielä vuosi sitten ajateltiin. Sote-uudistuksen ulkopuolella olevalla HUS-alueella on lähes 40 miljoonan euron sopeutustarve, ja Pirkanmaalla on jo tuotu esityksiä, mitkä toimipisteet lakkautetaan, sanoo hyvinvointialueen hallituksen somerolainen jäsen Jani Kurvinen (kesk.).

Kotikaupungissaan Kurvinen on valtuuston puheenjohtaja. Hyvinvointialueen valtuuston seuraavassa kokouksessa hänet valitaan Varhan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tiedolla pitäisi johtaa, mutta Kurvisen mukaan päätöksenteossa suurimpia murheita on, että tietoa ei ole; ei tiedetä esimerkiksi jonojen pituuksista tai suoritteiden määristä.

– Ennen kuin esimerkiksi tiloista päätetään, pitää tietää, mitä omistetaan ja missä kunnossa kiinteistöt ovat.

Kurvisen mukaan hyvinvointialueen kustannuksia korottaa osaltaan sekin, että työntekijöitä irtisanoutuu ja palaa takaisin yksityisen firman kautta.

– Varhan työnantajakuvaa pitää parantaa. Se ei ole mikään bonus työntekijälle, että hän saa palkkansa ajallaan.

Juhani Nummentalon mukaan eniten vaikutusta olisi sillä, että hallinnollisista tehtävissä olevia sote-alan koulutettuja saataisiin palvelemaan asiakkaita ja potilaita.

– Asiakkaita palvelevista tehtävistä on moni siirtynyt paljon hallintotehtäviin. Sitä tapahtui jo pitkään ennen sote-uudistusta, hän sanoo.

– Sopeutuksessa puhutaan suurista summista. Miten esimerkiksi vaikutetaan henkilöstön poissaoloihin niin, että toimenpiteellä on todellista merkitystä? Lisäksi on aika vähän yksityisiltä vuokrattuja tiloja, joista voidaan luopua.

Hyvinvointialueen palvelustrategian luonnos on lausuntokierroksella, ja siitä on tarkoitus päättää syksyn aikana. Sen jälkeen valmistelussa käydään kiinni palveluverkkoon.

– Leikkaaminen palveluista ei käy ennen kuin palvelustrategia on valmis ja verkosta päätetty. Ennen sitä esimerkiksi toimipaikkojen pitempiaikaisia sulkemispäätöksiä ei pidä tehdä.

Nummentalo on Salon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Kaupunginhallituksen pöytäkunnassa valtuuston puheenjohtajana istuva Heikki Tamminen (ps.) on samoilla linjoilla Nummentalon kanssa.

– Hyvinvointialueen hallitukselle esitettävät säästötoimenpiteet ovat toiveajattelua, hän sanoo.

Myös Tamminen etsisi ensisijaisesti säästöjä tehtävistä, jotka eivät vaikuta asiakastyöhön.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee suurimmaksi osaksi valtiolta.

– Ymmärrän oikein hyvin, että hallitusohjelmassa pyritään hillitsemään menojen kasvua. Ei ole olemassa pohjatonta kassaa. Säästämisen varaa on, jos systeemi ei nykyisellään toimi. Toimintaa pitää virtaviivaista niin, että asiakkaiden, lääkärien ja hoitajien elämä helpottuu.

Tamminen ei usko, että palveluverkkoa karsimallakaan saadaan kokoon huomattavia säästöjä.

– Niin ei pidä menetellä, että viranomaisohjauksella ajetaan palvelu niin huonoon tilaan, että se voidaan lopettaa, Tamminen varoittaa.