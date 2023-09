Ikäkeskus Majakka täyttyy taas tapahtumista Halikossa – Heli Kurlin aikoo viedä Majakkaa kylille ympäri Saloa

Halikossa toimiva Ikäkeskus Majakka on elänyt puoli vuotta hiljaiseloa, koska vuodenvaihteessa tullut sote-uudistus vei Majakan toiminnanohjaajan Varhan palvelukseen. Salon kaupunki on päättänyt kuitenkin jatkaa ikäkeskustoiminnan pyörittämistä, ja elokuun alussa se sai uuden toiminnanohjaajan, Heli Kurlinin.

– Toiminta alkaa nyt puhtaalta pöydältä. Alkuvuoden ajan Majakassa toimivat kaupungin ohjaamina vain liikuntapalveluiden ryhmät, ja lisäksi täällä pyöri erilaisia harrasteryhmiä vapaaehtoisvoimin. Minun tarkoitukseni on kehittää tänne nyt lisää toimintaa, Kurlin kertoo.

Kurlin on palkattu Salon kaupungin ikäkeskustoiminnan toiminnanohjaajaksi. Ikäkeskuksen tehtävänä on ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä kotona selviytymisen tukeminen.

Hornintie 5:ssä Halikossa toimiva Majakka on tällä hetkellä ainoa Salon kaupungin ylläpitämä ikäkeskus. Kurlinin tavoite on silti tuoda ikäkeskustoimintaa koko Salon alueelle.

– Ajatuksenani on luoda kiertävää ikäkeskustoimintaa: Majakka kiertää kylillä esimerkiksi kerran kuukaudessa. En tiedä vielä, mistä löydän tähän sopivat paikat ja millaista toimintaa niissä pidän, mutta aloitan selvitystyön ja otan mielelläni toiveita ja ehdotuksia vastaan. Ikäihmisille on Salossa jo monenlaista tarjontaa, joten haluaisin tietää, millaista toimintaa eri puolilla Saloa kaivattaisiin, Kurlin sanoo.

Heli Kurlinilla on nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutus, ja hän on toiminut muun muassa Salon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana. Lisäksi hän on työskennellyt monissa kouluissa, ja viimeisimpänä hän on ollut Salon Hakastaron koulussa koulunkäynninohjaajana.

– Olen työskennellyt paljon eri-ikäisten ihmisten kanssa. Olen huomannut, että monille ikäihmisille ikäkeskuksen suurin merkitys on sosiaalinen. Sinne tullaan tapaamaan kavereita, ihan niin kuin nuoretkin käyvät nuorisotilalla tapaamassa kavereita, Kurlin kuvailee.

Juuri niin asia on, vahvistaa Majakan vakiokävijöihin kuuluva Tellervo Kontio, joka käy ikäkeskuksessa melkein joka päivä. Hän asuu aivan Majakan vieressä, joten sinne on mukavan lyhyt kävelymatka.

– Kyllä tämä on minulle tärkeä paikka. Kun asuu yksin, on tärkeää olla jotakin, mihin menee. Voi aina allakasta katsoa, että mihis sitä tänään mennään, hän hymyilee.

Ikäkeskus Majakan syksy on täynnä toimintaa, jota kaupunki järjestää yhdessä vapaaehtoistoimijoiden ja yhdistysten kanssa.

Vanhasta toiminnasta jatkuvat Valopilkku-runoryhmä, Äijäkerho, Salon Muistiyhdistyksen Nuppi ja Noppa -ryhmä, Kaksi oikein, kaksi nurin -käsityöryhmä sekä Eläkeliiton Halikon yhdistyksen järjestämät Halikon Äijät -kerho, Tarinakerho, Kirjallisuus- ja runopiiri ja Kuukausikerho. Nämä ryhmät ovat kaikille avoimia.

Myös Kaffekellarina tunnettu tapahtuma jatkuu parillisina perjantaina, mutta sen nimi on nyt Majakan ohjelmallinen iltapäivä. Luvassa on aina kahvit, vaihtuva ohjelma ja bingo.

– Myös Salon alueen Eläkeläisten kokoontumisiin parillisina maanantaina ovat kaikki tervetulleita, Kurlin muistuttaa.

Liikuntaakin on tarjolla monessa muodossa. Kaupungin liikuntapalveluiden järjestäminä Majakassa pidetään tuoli- ja tasapainojumppa sekä Pirteyttä Päiviin -jumppa ja -tasapainoryhmä. Pilatesta järjestää yksityinen taho. Lisäksi Majakassa on kuntosali, joka on yksityisten ihmisten vapaasti käytettävissä toiminnanohjaajan ilmoittamina aikoina.

Uuden toiminnanohjaajan ensimmäiset työviikot ovat olleet täynnä tutustumista ja palavereja. Kurlin on silti ehtinyt aloittaa myös uuden toiminnan järjestämisen, ja ensimmäisenä uutuutena hän on alkanut vetää Aamupala yhdessä -tapahtumaa.

– Se on tarkoitettu ihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä ja haluavat tutustua uusiin ihmisiin aamupalan merkeissä, Kurlin kertoo.

Tapahtuma pidetään kerran kuussa, ja ensimmäinen kokoontumiskerta on jo takana. Mukana oli 12 osanottajaa.

– Se sai hyvän vastaanoton. Aloitus oli hyvä, ehdittiin jutella asioista ja itkettiinkin vähän. Mutta kahvia keitin kyllä liikaa, hän naurahtaa.

Kurlin lupaa, että lisääkin uutuuksia on tulossa, mutta ne ovat vasta suunnitteilla.

– Haluaisin järjestää esimerkiksi tapahtumia, jossa salolaiset vanhukset voisivat tavata maahanmuuttajavanhuksia. Eri kansallisuudet voisivat vuorokerroilla kertoa omasta ruokakulttuuristaan ja teemana olisi Makumatkoja maailmalle, Kurlin ehdottaa.

Juttua korjattu 28.9. klo 10.25. Korjattu, että Majakka ei ole Salon ainoa ikäkeskus, vaan se on ainoa Salon kaupungin ylläpitämä ikäkeskus.