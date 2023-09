IL: Ministeri Ranteen valtiosihteerinimitys kaatui supon turvallisuusselvitykseen

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) esittämä valtiosihteerinimitys kaatui suojelupoliisin tekemään turvallisuusselvitykseen, kertoo Iltalehti.

Ranne olisi Iltalehden tietojen mukaan halunnut nimittää valtiosihteerikseen eduskunta-avustajansa Kari Ilkkalan.

Iltalehden mukaan Hämeenlinnassa kaupunginvaltuutettuna toiminut Ilkkala tuomittiin joulukuussa 2017 sakkorangaistukseen virkasalaisuuden rikkomisesta.

Käräjäoikeuden mukaan Ilkkala oli lähettänyt Hämeenlinnan kaupunginhallituksen salassa pidettävän Sunny Car Center -autokauppahanketta koskevan tiedon viestillä ulkopuoliselle henkilölle.

Lisäksi Ilkkalalla on Iltalehden mukaan ulosotossa velkoja yhteensä yli 73 000 euron edestä. Ilkkalan suurin velkoja on Kiinteistö Oy Hämeen Kruunu, jolle hänen on velkaa yli 30 000 euroa. Verohallinto karhuaa Ilkkalalta yhteensä reilun 21 000 euron saatavia.

Ministerin apuna

Ministerin valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän avustaa ja edustaa ministeriä poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU-asioiden ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa.

Elokuussa Iltalehti kertoi, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mediasuhteista vastaavan erityisavustajan nimitys kaatui niin ikään suojelupoliisin turvallisuusselvitykseen. Iltalehden mukaan nimityksen esteenä oli tehtävään esitetyn Jari Kuikanmäen pitkäaikainen avopuoliso, joka on syntynyt Kiinassa ja jolla on yhä perhettä maassa.