Ilmari Niskasen kausi on pyörähtänyt mallikkaasti käyntiin – Huuhkajat kohtaa torstaina EM-karsintalohkon kärkikamppailussa kotijoukkue Kazakstanin

Laitapelaaja Ilmari Niskanen on tyytyväinen alkukauteensa uudessa seurassaan Exeter Cityssä. Niskanen siirtyi Englannin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavaan Exeteriin kesällä skotlantilaisesta Dundee Unitedista.

– Kausi on lähtenyt oikein mallikkaasti käyntiin. Kolme matsia avauksessa ja kolme voittoa. Sen puolesta ei olisi voinut juuri paremmin alkaa, Niskanen kertoi Huuhkajien etäinfossa maanantaina.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa EM-karsinnoissa Kazakstanin torstaina Astanassa ja Tanskan sunnuntaina Helsingissä.

Exeterin kausi on alkanut mainiosti, sillä joukkue on sarjakärjessä. Kuudesta sarjapelistä on tullut neljä voittoa, yksi tasatulos ja yksi tappio. Exeterissä pelaa suomalaisista myös maalivahti Viljami Sinisalo, joka on Niskasen tavoin tällä hetkellä Huuhkajien matkassa Astanassa.

Niskasen ensituntuma Exeteriin on myönteinen.

– Kyseessä on kiva seura ja kaupunki. Tykkäsin olla Skotlannissa, mutta tämä oli ehdottomasti oikea päätös, Niskanen sanoi ja muistutti, että Dundee United putosi Skotlannin pääsarjasta.

Kurinalainen vastustaja

Kazakstanin ja Suomen välisessä ottelussa kohtaa karsintalohkon tämänhetkinen kärkikaksikko. Kazakstan on kerännyt lohkokärki Suomen tavoin yhdeksän pistettä, kun takana on neljä kierrosta. Kotijoukkue Kazakstan on osoittanut vaarallisuutensa voittamalla muun muassa Tanskan.

– Kazakstan on aloittanut karsinnat tosi vahvasti. Maan jalkapallo on nosteessa, ja kova peli on luvassa, Niskanen sanoi.

Pienenä yllätyksenä torstain vastustajan näin vahva vire on tosin tullut, vaikka Niskanen muistuttaa Kazakstanin pelanneen hyvin jo edellisessä Kansojen liigassa.

– Panokset ovat molemmilla joukkueilla torstaina tapissa.

Huuhkajien keskuspuolustaja Arttu Hoskonen luonnehtii Kazakstania kurinalaiseksi joukkueeksi, josta löytyy paljon taistelutahtoa.

– En ehkä olisi osannut odottaa, että tämä olisi lohkon kärkikamppailu, vaikka tiesin, että lohko tulee olemaan tosi tasainen, Hoskonen sanoi.

