Intia lähetti luotaimen tutkimaan Aurinkoa

Intia jatkoi lauantaina avaruusohjelmaansa lähettämällä luotaimen kohti Aurinkoa. Intian avaruustutkimusjärjestö ISRO:n edustaja kertoi paikallista aikaa hieman ennen keskipäivää tapahtuneen Aditya-L1-luotaimen laukaisun onnistuneen ja kaiken olevan normaalia.

Hindujen auringonjumalan mukaan nimetty alus kuljettaa tieteellisiä instrumentteja tarkkailemaan aurinkokunnan keskuksen uloimpia kerroksia neljän kuukauden matkan aikana. Alus matkustaa 1,5 miljoonaa kilometriä määränpäähänsä eli sadasosan Maan etäisyydestä Aurinkoon.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tutkimukset auttavat tutkijoita ymmärtämään aurinkoaktiivisuutta, kuten aurinkotuulta ja auringonpurkauksia, sekä niiden vaikutusta maapallolle ja lähiavaruuden säähän reaaliajassa.

Myös Japani ja Kiina ovat käynnistäneet omat Aurinkoa tarkkailevat tehtävänsä. Yhdysvallat ja Euroopan avaruusjärjestö ESA ovat jo lähettäneet lukuisia luotaimia aurinkokunnan keskustaan.

Intia pääsi halvalla Kuuhun

Intia onnistui viime viikolla lähettämään laskeutujan myös Kuun pinnalle. Siitä tuli neljäs valtio, joka on onnistuneesti saanut lähetettyä luotaimen Kuuhun. Ennen Intiaa tehtävässä onnistuivat Yhdysvallat, Kiina ja Neuvostoliitto.

Laskeutujan yhtenä tehtävänä on etsiä jäätä Kuun napa-alueelta. Se vei mukanaan Kuuhun myös Pragyan-mönkijän. Mönkijän on määrä tutkia Kuuta ja lähettää dataa Maahan ainakin kahden tulevan viikon ajan.

Intia on myös onnistunut avaruusohjelmissaan huomattavasti halvemmalla kuin monet muut maat. Laskeutujan lähettäminen Kuuhun maksoi maan ilmoituksen mukaan 74,6 miljoonaa dollaria. Asiantuntijoiden mukaan keskeinen syy Intian avaruusohjelman halvempaan hintaan on se, että maa on voinut kopioida pioneerityötä tehneiden maiden saavutuksia. Lisäksi tutkijoiden ja insinöörien palkat Intiassa ovat huomattavasti pienemmät kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

ISRO ei BBC:n mukaan ole kertonut, paljonko Aditya-L1-luotaimen matka tulee kustantamaan. Intian lehdistön raportoinnin mukaan operaatio maksaa noin 46 miljoonaa dollaria.