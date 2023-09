Iran on pitänyt ruotsalaista EU-diplomaattia vangittuna jo yli vuoden, EU vahvistaa

Iran on pitänyt ruotsalaista EU-diplomaattia vangittuna jo noin puolitoista vuotta, vahvistaa EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell.

Borrellin mukaan EU on painostanut Irania hellittämättä, jotta se vapauttaisi 33-vuotiaan Johan Floderusin. Borrellin mukaan Floderus on ollut kiinni otettuna jo yli 500 päivää.

Borrell kertoi asiasta toimittajille Espanjan Cadizissa, jonne hän saapui tänään kehityskokousta varten.

New York Times -lehti kertoi maanantaina, että Floredus otettiin kiinni viime vuoden keväällä Teheranin lentokentällä hänen oltuaan turistimatkalla Iranin pääkaupungissa. Ruotsalaisviranomaiset olivat vahvistaneet lehdelle vain, että kolmikymppinen ruotsalaismies oli pidätetty Iranissa huhtikuussa 2022. Lehden mukaan häntä pidetään nyt Teheranin pahamaineisessa Evinin vankilassa.

Virkamies ja EU:n ”nuori kasvo”

New York Times (NYT) arveli miestä pidettävän panttivankina, jonka avulla Iran yrittää kiristää myönnytyksiä länsimailta. Iran on viime vuosina pidättänyt erilaisten tekaistujen syytteiden varjolla erityisesti kaksoiskansalaisia osana tätä niin kutsuttua panttivankidiplomatiaa, lehti kirjoitti. Panttivankejaan Iran on yrittänyt vaihtaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa vangittuihin iranilaisiin, rahaan tai muihin myönnytyksiin, lehti kirjoitti.

Floredusin tapaus on kuitenkin ainutlaatuinen, koska hän on eurooppalainen virkahenkilö ilman iranilaisia sukujuuria. Floredus on työskennellyt eri viroissa EU:n virkakoneistossa, ja hän osallistui EU:n mainoskampanjaan, jossa nuoria yritettiin houkutella töihin unioniin, NYT kirjoitti.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoi eilen, että Floredusia syytetään ”vakoilusta”. SVT:n mukaan Iran haluaa ilmeisesti vaihtaa Floredusin iranilaiseen Hamid Nouriin, joka sai Ruotsissa elinkautisen osallisuudestaan poliittisten vankien kidutuksiin ja teloituksiin 1980-luvulla.

Tanskalaisvanki: Floredus oli hyvässä kunnossa

SVT:n mukaan tanskalainen videobloggari Thomas Kjemsin tapasi Floredusin vankilassa, jossa myös Kjemsiä pidettiin kuukausien ajan.

– Johan oli hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa, mutta tapaamisestamme on jo aikaa, hän kertoi SVT:n mukaan Aktuellt-lehdessä.

Kjemsin mukaan Evinissä vankeja pidettiin noin 30-neliöisissä 10–15 hengen sekä noin 15-neliöisissä kuuden hengen huoneissa.

Kjems itse pidätettiin iranilaisessa hostellissa lokakuussa 2022, kun maata kuohuttivat Mahsa Aminin kuolemasta alkaneet suurmielenosoitukset.

Hänet vapautettiin vankienvaihdossa kahdeksan kuukautta myöhemmin.

UM kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Iraniin

Suomen ulkoministeriö on kehottanut suomalaisiakin välttämään kaikkea matkustamista Iraniin. Viime viikolla päivitetyssä matkustustiedotteessaan ulkoministeriö toteaa myös, että riski ulkomaalaisten mielivaltaisiin pidätyksiin on noussut.

– Konsuliavun antaminen saattaa olla hyvin vaikeaa, sillä tiedon saaminen kansalaisten tilanteesta tai pääsy kansalaisen luo saattaa kestää pitkään. Iran ei tunnusta kaksoiskansalaisuutta, minkä vuoksi kaksoiskansalaisten auttaminen ongelmatilanteissa voi olla jopa mahdotonta, ulkoministeriö varoittaa.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Ayla Albayrak