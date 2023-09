Isännöintipalkkiot otettu moneen kertaan, ylimääräisiä korvauksia veloitettu, käteistä kuljetettu kuorissa pois pankista– epäselvyydet somerolaisen tilitoimiston toiminnan ympärillä lisääntyvät edelleen

Kavalluskohun keskelle joutuneen somerolaisen tilitoimiston omista laskutuksista on paljastunut epäselvyyksiä, jotka koskevat useita asunto-osakeyhtiöitä. Taloyhtiöiden tilejä tutkinut lakimies Juho Eloranta kertoo, että asunto-osakeyhtiöiltä on veloitettu isännöintipalkkioita saman kuun aikana useita kertoja.

– Pahimmillaan muutaman sadan euron isännöintipalkkio on otettu taloyhtiön tililtä kolme kertaa yhden kuukauden aikana. Näitä ekstraveloituksia on tehty erityisen paljon elokuussa 2021 ja 2022. Tämä viittaa siihen, että rahaa on otettu tilitoimiston työntekijöiden lomapalkkoihin, Eloranta huomauttaa.

Isännöitsijä on laskuttanut asunto-osakeyhtiöitä myös yhtiökokouksista, joita ei ole pidetty.

– Myös näitä 300–1 000 euron ylimääräisiä kokouspalkkioita on peritty useilta taloyhtiöiltä.

Eloranta on löytänyt myös epäilyttäviä käteisnostoja. Elorannan mukaan useiden kerrostaloyhtiöiden tileiltä on tehty satojen eurojen käteisnostoja.

– Rahakuoria on haettu pankin kassalta useita kerralla, selityksenä on ”muistamiset”.

Tänä syksynä veloitettiin monelta asunto-osakeyhtiöltä 200 euron erilliskorvaus rakennusten kunnossapitoa koskevan pitkän tähtäimen PTS-suunnitelman päivittämisestä. Eloranta kertoo laskuttaneensa näitä korvauksia myös itse. Eloranta toimi kohun keskellä olevassa tilitoimistossa isännöitsijänä toukokuusta syyskuuhun, kunnes sai potkut nostettuaan esille epäselvyyksiä.

Eloranta sanoo saaneensa tilitoimistossa kesällä määräyksen, että PTS-suunnitelmien päivityksestä pitää veloittaa erikseen.

– Minulle kerrottiin, että taloyhtiöiden isännöintisopimukset sallivat tämän veloituksen. Isännöintisopimuksissa suunnitelmien päivitys kuuluu kuitenkin yhtiöiden maksamaan kiinteään korvaukseen eli niistä ei voi periä erikseen maksua, Eloranta huomauttaa.

Eloranta ja asunto-osakeyhtiöiden hallitukset ovat tiiviisti jatkaneet isännöinnin tekemien mahdollisten kavallusten ja petosten selvittelyä. Myös asukkaat ovat heränneet katsomaan entistä tarkemmin omien asuntojensa isännöinnin hoitoa.

Somerolainen nainen esittelee kahta isännöitsijäntodistusta vuosilta 2018 ja 2020. Todistuksen mukaan hänen omistamansa asunnon osuus kerrostaloyhtiön lainasta oli vuonna 2018 noin 4 400 euroa. Vuoden 2020 isännöitsijäntodistuksessa lainaosuudeksi on merkitty yllättäen yli 5 000 euroa.

– En ymmärrä tuota lainkaan. Maksoin joka kuukausi pääomavastiketta asunto-osakeyhtiön ottamasta hissilainasta, mutta silti lainasumma oli noussut. Lainaosuuden olisi pitänyt päinvastoin laskea aika paljonkin, nainen ihmettelee.

Muutaman vuoden takainen tapaus tuli asukkaan mieleen, kun Somerolta alkoi tulla uutisia tilitoimiston mahdollisesti tekemistä kavalluksista. Hänen tapauksensa liittyy samaan tilitoimistoon, sillä kerrostalon isännöinti kuului kyseiselle toimistolle.

– Halusin kertoa tämän tarinan julkisuuteen, että kaikki heräisivät katsomaan omia papereitaan. Nyt kaikki pitää selvittää perinpohjin, nainen sanoo.

Asukas pyysi isännöintitodistuksia, sillä hän yritti vuosina 2018 ja 2020 myydä asuntoaan. Kun hän myöhemmin pyysi selityksiä lainaosuuden kasvusta, vaikka oli maksanut kaikki maksut ajallaan, hän sai monta erilaista vastausta.

– Ensimmäinen selitys oli se, että isännöitsijäntodistukseen oli laitettu vuonna 2018 virheellinen luku. Toinen oli se, että laskutapa on muuttunut välissä. Sitten selitettiin, että hissilainasta on kerätty liian pieniä rahoitusvastikkeita, hän kertoo.

Asukas ei saanut yrityksistään huolimatta selkoa siitä, mistä isännöitsijäntodistuksiin oli saatu tuollaiset luvut. Tällä viikolla hän teki asiasta tutkintapyynnön poliisille.

– Jostain syystä asian selvittäminen on ollut todella vaikeaa, vaikka tästä on kulunut vain kolme vuotta.

Nainen ei asu enää kyseisessä kerrostalossa, mutta isännöinnin epäselvyydet seuraavat häntä edelleen.

– Omistan nyt asunnon rivitalossa, jonka isännöintiin liittyy useita kavallus- ja petosepäilyjä.

Uusin paljastunut suora tilisiirto asunto-osakeyhtiöltä toiselle koskee kyseistä rivitaloa. Yhtiön tililtä on siirretty 1 800 euroa toiselle taloyhtiölle toukokuussa 2022.

Someron koulutustilaisuus täynnä – isännöintikohu vaikuttaa suosioon

Asunto-osakeyhtiöiden hallituksille suunnattu koulutus kiinnostaa tällä hetkellä Somerolla. Somerolla ensi viikolla järjestettävä Kiinteistöliiton koulutusilta on jo täynnä. Mukaan on ilmoittautunut lähes sata kiinnostunutta.

Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio pitää kiinnostuneiden määrää poikkeuksellisen suurena.

– Somerolla käynnissä oleva kohu isännöinnin ympärillä on lisännyt selvästi kiinnostusta koulutukseen.

Kallio kertoo Kiinteistöliiton harkitsevan parhaillaan uutta koulutustilaisuutta Somerolle.