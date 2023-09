Venäjä kärsii tykistön ammuspulasta, mikä on vaikeuttanut sen vastaamista Ukrainan tykistötuleen, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan muun muassa venäläiset sotabloggarit ovat valittaneet asiasta.

Yhdysvaltalaislehti New York Times on kertonut, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un aikoo matkustaa ensi viikolla Venäjälle. ISW:n mukaan neuvotteluita käytäisiin hänen kanssaan myös tykistön ammushankinnoista.