Jäävätkö vähävaraiset lapset Salossa ilman joululahjaa? Joulu Salon Lapsille -keräyksen tulevaisuus on katkolla

Sadat vähävaraisten salolaisperheiden lapset ovat saaneet edes yhden joululahjan jouluna, kun heille on hankittu paketit Joulu Salon lapsille -keräyksellä. Vuosia järjestetty keräys on nyt vaarassa.

Lasten toiveiden ja pakettien koordinointi on valtava työ, jonka aiemmin on hoitanut kaupungin sosiaalitoimi. Apuna ovat olleet Salon seurakunnan diakoniatyö, Salon Vilpas koripallo ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri sekä Perniönseudun Lehti.

Varha ei järjestä joululahjakeräyksiä, joten koordinointivastuu on hyvinvointialueuudistuksen myötä siirtynyt Salon nuorisopalveluille. Siellä keräyksen vaatima työmäärä on koettu kohtuuttoman suureksi.

– Esimerkiksi minulta menee tähän nyt lähes koko syksyn työpanos, ja kaupungintalon infopisteen työmäärä on valtava, puistaa Salon nuorisotyön suunnittelija Mariia Silfver päätään.

Lahjoja on vuosittain välitetty noin 600.

Salon nuorisopalvelut on luvannut hoitaa tulevan joulun keräyksen organisoimisen, mutta jatko on kokonaan auki.

– Meidän on tammikuussa tarkoitus istua muiden järjestäjätahojen alas ja pohtia, mitä tehdään, Silfver toteaa.

Jo sosiaalitoimessa joululahjakeräyksen vaatimaa työmäärää oli pidetty kestämättömän suurena. Eeva Purhonen, joka tunnettiin aiemmin Salon kaupungin sosiaalipalveluiden johtajana ja on nykyään Varhassa Salon sekä Someron sosiaali- ja vammaispalveluiden päällikkö, kertoo, että keräykselle olisi joka tapauksessa ollut pakko keksiä muita järjestelyjä.

– Viimeisinä vuosina se vei niin paljon aikaa lakisääteiseltä perustyöltä, että meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta jatkaa sitä, tuli Varha tai ei.

Varha ei myöskään muissa kunnissa organisoi vastaavia lahjakeräyksiä.

– Toivon, että Salon kaupungilta löytyisi jatkossa tähän tarpeeksi työpanosta, Purhonen miettii.

Salon Seudun Sanomat soitti keräyksen muille järjestäjille, eikä yksikään ollut halukas ryhtymään päävastuulliseksi.

– Näemme tämän tärkeänä ojennuksena perheille, mutta emme pysty ottamaan nykyistä enempää vetovastuuta, harmittelee diakoniajohtaja Sirkku Nivala Salon seurakunnasta.

Hän kertoo, että siihen aikaan, kun seurakunta järjesti oman erillisen keräyksen ja paketteja oli vain muutaman sataa, työ oli liian mittava ja työllisti yhden ihmisen syksyn.

– Siihen emme ole valmiita enää palaamaan. Meillä on monia muitakin, joita avustamme joulun aikaan.

Anna Fredriksson-Lehti Vilppaasta pohtii, että kaikilla on resurssit tiukoilla.

– Jos vain keksisimme, miten pystyisimme olemaan enemmän avuksi, haluaisimme olla, mutta esimerkiksi tietosuojan vuoksi emme pysty hoitamaan toiveiden välittämistä.

Yksi vaihtoehto on, että keräystä kevennetään jollakin tavoin, jotta työmäärää saataisiin pienennettyä.

Tällä hetkellä lapset ja nuoret saavat esittää, mitä he toivovat, ja nämä toiveet jaetaan lahjoittajille. Satojen lahjatoiveiden vastaanottaminen ja välittäminen sekä myöhemmin lahjojen vastaanottaminen ja jakaminen vaatii aikaa ja tietosuoja-osaamista. Järjestelystä ei kuitenkaan haluttaisi luopua.

– Lapset saavat juuri sen, mitä he toivovat. Toiveet ovat olleet todella riipaisevia. Esimerkiksi 4-vuotias on toivonut talvilenkkareita tai kintaita, eli ihan käyttöesineitä, Anna Fredriksson-Lehti kuvailee.

– Lisäksi varmistamme aina, että jokainen toive täytetään, jotta emme joudu sanomaan jollekulle, että sinä et saanut lahjaa vaikka nuo muut saivat, salolainen Sirpa Stenström MLL:n piirijärjestöstä painottaa.

Toisaalta kritiikkiäkin on tullut.

– Jotkut lahjoittajat ovat valittaneet, että osa lahjatoiveista on ollut todella vaikeita toteuttaa, tietää Tea Niinimäki Perniönseudun Lehdestä, joka on välittänyt keräykseen perniöläisten toiveita ja lahjoja.

Vilpas on omana työpanoksenaan paketoinut lahjat talkoovoimin.

Tästäkään ei haluttaisi Salossa luopua. Muista keräyksistä on kokemuksia, että lahjoittajien itse paketoimiin lahjoihin on pilailumielessä päätynyt asiattomia esineitä. Lapsen joulu on pilalla, jos ehkä ainoa joululahja osoittautuu lapselle sopimattomaksi.

Pakettien varastointi vaatii isot tilat. Jakamisesta ovat vastanneet MLL ja seurakunta.

Sekä seurakunta, Vilpas, MLL että Perniönseudun Lehti jatkaisivat mielellään samaa työtä keräyksessä kuin ennenkin, mutta jokin uusi idea pitäisi löytyä nimenomaan keräyksen koordinointiin. Toistaiseksi kuningasideoita ei ole löytynyt.

– Kaupungilla tietenkin on tietosuojat ja tiedonkeruujärjestelmät kunnossa, mikä helpottaa tietojen keräämistä ja hävittämistä lainmukaisella tavalla, Mariia Silfver pohtii.

Kaikki ovat sitä mieltä, että olisi sääli, jos keräys joudutaan lakkauttamaan.

– Kun tällainen on saatu aikanaan kasaan, on surullista, jos tässä käy näin, sanoo Nivala.

– Keräyksellä on tuotu jouluiloa ja tukea moneen perheeseen, Stenström suree.

Myös erillisiin keräyksiin palaaminen tuntuu ikävältä.

– Juuri siksi eri keräykset yhdistettiin, ettei käy niin, että jotkut vähävaraiset lapset saavat eri keräyksistä monta lahjaa ja joku ei koskaan mitään, Stenström toteaa.

– Toivotaan, että löytäisimme lisää yhteistyötahoja, kuten järjestöjä tai yrityksiä, jotka voisivat ottaa koordinointivastuuta.

Joululahjakeräyksen ikähaarukkaa ja aikataulua on supistettu

Joulu Salon lapsille -keräyksen järjestelyjä on tänä vuonna muutettu aiemmasta: sekä lasten ikähaarukka että aikataulu ovat supistuneet. Taustalla on paitsi aiemmilta vuosilta saatu palaute ja kokemus myös pyrkimys pienentää keräyksen työkuormaa.

Aiemmin keräyksen lahjoja ovat saaneet Salossa asuvat 0–18-vuotiaat, mutta nyt keräys on tarkoitettu vain 3–15-vuotiaille salolaisille.

Lisäksi aikaa esittää ja kysellä lahjatoiveita on noin puolet vähemmän kuin ennen.

Näin osallistut keräykseen