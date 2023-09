Juuri tällaisia pelaajia Susijengi on halunnutkin

Tällaisia pelaajia koripallomaajoukkue on halunnut.

Sellaisia, jotka eivät nöyristele perinteisten koripallomaiden edessä, jotka lähtevät aina voittamaan eivätkä välttämään tappiota ja jotka löytävät paikkansa urheilun maailmanlaajuisilta työmarkkinoilta. Jotka uskaltavat unelmoida isosti.

Ja juuri tällaisia pelaajia koripallomaajoukkue on MM-kisakokoonpanoonsa saanut. Mutta tällaisten pelaajien myötä maajoukkue on saanut käydä läpi uudenlaisia kasvukipuja. Ja tällaisten pelaajien käsissä on lauantaina, voittaako Suomi MM-kisojen viimeisessä ottelussaan Venezuelan ja etenee ensi kesän olympiakarsintaan.

Peruutetaan yhdeksän vuotta taaksepäin. Kun Suomi pelasi edellisen kerran MM-kisoissa vuonna 2014, kisapaikka ostettiin 800 000 euroa maksaneella villillä kortilla. Alkulohkossa Suomi hävisi kolme voitettavissa ollutta peliä ja putosi jatkosta. Joukkueella ei ollut vielä tarpeeksi kokemusta voittaa näitä pelejä, silloinen päävalmentaja Henrik Dettmann sanoi pelaajien nieleskellessä kyyneleitä.

Kun Suomi hävisi kaikki kolme alkulohkopeliään tämänvuotisissa MM-kisoissa Okinawassa, nykyinen päävalmentaja Lassi Tuovi vetosi joukkueen kokemattomuuteen ja yhteisten kokemusten vähäisyyteen, samoin kapteeni Sasu Salin, ainoa Bilbaon 2014 MM-kokoonpanosta yhä mukana oleva pelaaja.

Mutta Tuovi ja Salin sanoivat muutakin ja käyttivät melkein identtisiä sanavalintoja erillisissä haastatteluissa. Kun Suomella on ollut vaikeaa, jokainen pelaaja on vuorollaan kokeillut, uppoaisiko oma heitto. Jokainen haluaa näyttää ja jokainen haluaa hyvää, Salin sanoi. Mutta tulos näytti pikemmin yksityisyritteliäisyydeltä kuin hiotulta joukkuepeliltä.

Yrittäjiä ja omistajia

Uuden koripalloilijasukupolven mallit tulevat Amerikasta. Siellä koripalloilijoiden asema suhteessa heidän työnantajiinsa on vahvempi kuin koskaan ennen, kiitos ammattiyhdistyksen eli NBA:n pelaajayhdistyksen vuosikymmenien mittaisen työn.

Pelaajien palkat ovat korkeammat kuin ikinä ja NBA:n uuden työehtosopimuksen myötä ne ovat nousseet entisestään. Tänä kesänä Boston Celticsin Jaylen Brownin uusi sopimus nosti hänen palkkansa ennätykselliseen 304 miljoonaan dollariin viidestä kaudesta.

Aivan kuten uuden sukupolven muusikot, jotka ovat perustaneet omia tuotantoyhtiöitään saadakseen työhönsä myös omistajuuden, koripalloilijatkin haluavat hallita omaa uraansa ja henkilöbrändiään. He ovat työsuhteessa, mutta suhtautuvat työhönsä yrittäjän tavoin. Nykypäivän tähtipelaajat eivät suostu seuraomistajien pelinappuloiksi vaan pitkälti itse sanelevat, missä joukkueessa haluavat pelata.

Nykyisen tähtipelaajapolven kylänvanhin LeBron James asetti aikoinaan tavoitteekseen koota ensimmäisenä urheilijana miljardin dollarin omaisuus ja on Forbesin arvion mukaan tavoitteensa saavuttanut. James on paitsi koripalloilija myös liikemies ja yhteiskunnallinen keskustelija, jonka hehku on niin voimakas, että hänen vanhin poikansa Bronny James, 18, tienaa arviolta seitsemän miljoonaa dollaria vuodessa omalla henkilöbrändillään. Tätä kirjoitettaessa Bronny James ei ole vielä pelannut ainuttakaan ottelua edes Yhdysvaltain yliopistosarjassa, mutta hänellä on jo 7,6 miljoonaa seuraajaa Instagramissa.

Korintekemisen asenne

Lauri Markkanen on Suomen maajoukkueen nuorille pelaajille elävä esimerkki siitä, että tähteys NBA:ssa on mahdollista suomalaisellekin. Markkanen ei uhoa eikä pröystäile julkisuudessa, mutta hänen seuraava NBA-sopimuksensa on todennäköisesti samaa suuruusluokkaa kuin Jaylen Brownin yli 300 miljoonan dollarin paperi. Susijengin pelaajista useampi kuuluu kansainvälisen koripalloilun prekariaattiin, mutta osalla heistä on ajattelussaan sama pohjavire kuin tähtipelaajilla.

Kun Lauri Markkasen isä Pekka Markkanen kolmekymmentä vuotta sitten pelasi maajoukkueessa, aggressiivisuus tarkoitti kovaa pelaamista, kohti koria menemistä ja virheiden provosoimista vastustajalle. MM-joukkueen nuorin pelaaja Miro Little määritteli aggressiivisuuden siten, että ”joka kerta kun saat pallon, näytät, että olet korintekijä”.

Heittämistä jatketaan, vaikka takana olisi useampi ohiheitto, koska nopein tapa päästä heittolamasta on jatkaa heittämistä. Tällainen ajattelu tekee pelaamisesta yksinkertaisempaa. Mutta se johti myös siihen, että Jacob Grandison otti Japani-ottelussa runsaat neljä minuuttia ennen loppua kaksi kahden pisteen hyppyheittoa, vaikka heittokellossa oli aikaa yli kymmenen sekuntia ja vaikka kentällä oli myös Lauri Markkanen, yksi maailman parhaista korintekijöistä. Grandisonin heitot olivat vapaita, mutta toisaalta kahden pisteen hyppyheitto on nykykäsityksen mukaan pelin huonoin investointi. Grandisonin molemmat heitot menivät ohi.

Tämä ei tarkoita sitä, että Suomen tappio olisi ollut Grandisonin syytä. Mutta joukkuepeliä rakennetaan nyt pelaajien kanssa, jotka ovat pienestä pitäen oppineet, että korinteko on pelin ykkösasia.

– Tämän sukupolven pelaajilla on scoring mentality (korintekemisen asenne), sanoo maajoukkueen apuvalmentaja Teemu Rannikko, joka oli pelaajana yksi Suomen kaikkien aikojen pelinjohtajista.

– Joukkuepelaamisen ihannointia ei ole niin paljon kuin aiemmin. Jokainen ymmärtää, että on hienoa, kun tulee viisi perättäistä syöttöä ja tulee hieno kori, mutta kun katsotaan huippua, silloin katsotaan NBA:ta ja tällä hetkellä se on aika puhdasta yksi vastaan yksi -pelaamista. Nuorille pelaajille myös nykyisin korostetaan enemmän, että pitää pystyä tekemään koreja kuin että korostettaisiin syöttämistä.

Rannikko toisaalta varoittaa entisaikojen nostalgisoimisesta.

– Kun vertaillaan asioita, helposti se tapahtuu negatiivisen kautta. Monesti sanotaan, että silloin vanhaan aikaan tehtiin näin. Mutta maailma ei myöskään ole samanlainen, Rannikko muistuttaa.

Myös hänen nykyisen ammattikuntansa maailma on muuttunut. Jaylen Brown ei nimittäin ollut ainoa NBA:n palkkaennätyksen tekijä tänä kesänä. San Antonio Spursin päävalmentaja Gregg Popovich teki tänä kesänä viisivuotisen sopimuksen, joka tuo hänelle 80 miljoonaa dollaria viidessä kaudessa.

Myös valmentajille kansainvälinen työmarkkina on lähempänä kuin ennen. Useat suomalaiset koripallovalmentajat menestyvät Euroopassa ja Lassi Tuovi kävi tänä vuonna kesätöissä NBA:n Utah Jazzin kesäliigajoukkueessa.

MM-kisojen viimeisessä ottelussa Venezuelaa vastaan uusi pelaajapolvi ja Tuovi tavoittelevat mahdollisuutta pelata ensi kesänä olympiapaikasta. Siihen edellinen pelaajasukupolvi ei yltänyt.

Raiko Häyrinen