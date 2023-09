Kaikki uusiksi, lattiasta kattoon – Salon Citymarketissa on meneillään miljoonaremontti

Salon Citymarketissa on parhaillaan menossa erittäin mittava uudistus. Kauppias Eemeli Aaltosen sanoin kaupassa laitetaan uusiksi kaikki, lattiasta kattoon.

Aaltonen aloitti K-Citymarket Salon kauppiaana vuonna 2021. Ensi töikseen hän alkoi suunnitella kaupan uudistusta.

– Itse asiassa uudistuksen suunnittelu on vienyt suurimman osan työajasta, Aaltonen kertoo.

Investointipäätös uudistuksesta tehtiin yhdessä Keskon kanssa ja remontti alkoi vihdoin tämän vuoden huhtikuussa. Tähän mennessä uusiksi on laitettu koko talotekniikka eli muun muassa sähköt, valaistus, ilmastointi ja viemäröinti.

Uusiksi menevät myös asiakasvessat, kassat ja kassajärjestelmät sekä pullonpalautusautomaatti.

– Salon K-Citymarketiin saadaan kaupan alan uusimmat koneet ja laitteet, Aaltonen sanoo.

Investointi on iso. Uudistuksen kustannusarvio on noin 12 miljoonaa euroa. Remontin kustannuksiin osallistuvat kiinteistön omistaja, Kesko ja ruokakauppias.

– Käymme kaiken läpi. Ainoastaan rakennuksen ulkoseinät pysyvät paikoillaan.

Hämeentiellä sijaitseva Citymarketin kiinteistö on rakennettu 1980-luvun alussa, ja Kesko on eQ Toimitilojen omistamassa kiinteistössä vuokralla. Kauppias Aaltonen puolestaan maksaa kiinteistöstä vuokraa Keskolle.

– Kiinteistössä on tehty pieniä uudistuksia vuosien varrella, mutta näin mittavaa uudistusta ei ole aikaisemmin toteutettu, Aaltonen kertoo.

Kaikilla uudistuksilla on haettu energiatehokkuutta vaihtamalla esimerkiksi valaisimet ledeihin. Parhaillaan kaupassa vaihdetaan vanhoja kylmälaitteita hiilidioksidia kylmäaineena käyttäviin, energiatehokkaampiin kylmälaitteisiin.

– Vaihdamme nyt yhdellä kertaa kaikki kylmälaitteet moderneihin, säännökset täyttäviin laitteisiin, Aaltonen kertoo.

Salon Citymarketissa on jo vaihdettu uudet maitokaapit sekä liha-, kala- ja leikkelekaapit. Seuraavana vaihtovuorossa ovat pakastealtaat.

Myös Citymarketin pysäköintialueet uudistetaan remontin yhteydessä. Parkkipaikalla töitä tehdään pääasiassa yöaikaan, jolloin ulkopuolen remontista ei ole haittaa asiakkaille.

– Pysäköintialueille tulee uudet asvaltit ja parkkipaikkoja levennetään asiakkaiden toiveesta. Kelan puoleinen parkkipaikka on jo valmis.

Citymarketin remonttia on toteuttamassa useita eri aliurakoitsijoita. Remonttia on parhaimmillaan ollut tekemässä kolmisenkymmentä työntekijää.

Aaltosen mukaan uudistus etenee jopa etuajassa.

– Hups vaan etenee. Valmista on jo ennen joulua, kauppias lupailee.

Aaltonen kertoo Citymarketin palvelleen asiakkaita uudistuksen ajan normaalisti.

– Jotain pieniä puutteita on saattanut olla, mutta ne on saatu hoidettua nopeasti.

Remontissa on parhaillaan menossa kiireisin aika, jolloin monessa paikassa tapahtuu samaan aikaan.

– Asiakkaat ovat suhtautuneet uudistukseen todella ymmärtäväisesti. Kauppa on käynyt rakennustöistä huolimatta normaalisti, mikä on harvinaista.

– Uudistus kiinnostaa selvästi asiakkaita ja moni onkin suoraan tullut kyselemään siitä.

Citymarketin myymäläneliöt kasvavat remontin ansiosta, sillä sisäseiniä on siirretty.

– Kauppaan tulee nykypäivänä tavaraa lähes päivittäin, joten varastotilaa tarvitaan vähemmän kuin aikaisemmin. Näin ollen osa varastotilasta on otettu myymäläpuolen käyttöön, Aaltonen selventää.

Aaltosen mukaan kaupan valikoimat kasvavat uudistuksen ansiosta ja myös käytävät levenevät.

– Asiakkaiden toiveet on otettu tarkasti huomioon.

Salon Citymarket työllistää elintarvikepuolella nelisenkymmentä ihmistä ja käyttötavarapuolella toiset nelisenkymmentä eli koko talossa on noin kahdeksankymmentä työntekijää. Citymarketin lisäksi kiinteistössä toimii Alko, Posti ja puhelinhuoltoliike Fonum.

Kiinteistössä remontoidaan parhaillaan myös tiloja Kuninkaantien apteekille, joka muuttaa Citymarketiin Länsirannasta.

Kauppias Eemeli Aaltonen ei täysin huokaise helpotuksesta, kun mittava remontti on vihdoin valmis. Miehen työpöydällä odottaa jo seuraava projekti, jota työstetään yhdessä Keskon ja kiinteistön omistajan kanssa.

– Suunnitteilla on aurinkopaneelien asennus kiinteistön katolle. Paneelit painavat kuitenkin sen verran paljon, että katon lujuusselvitykset ovat vielä työn alla, hän sanoo.

Aaltonen muutti Hämeenlinnasta Turkuun siirtyessään Citymarket-kauppiaaksi Saloon. Mieluista kotia ei Salosta ole vielä löytynyt.

– Haen Turun satamasta usein kalaa kauppaan myytäväksi ennen työpäivää, joten on Turussa asumisesta hyötyäkin, hän toteaa.

Keskolla mittavat investoinnit Salossa

Kesko investoi tänä vuonna suuresti Salossa. Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula kertoo Saloon kohdistuvan huomattavat investoinnit.

– Puhutaan liki 20 miljoonasta eurosta, hän sanoo.

K-Citymarket Salossa on meneillään mittava uudistus, jonka kustannusarvio on noin 12 miljoonaa euroa. Salon Alhaisiin on puolestaan rakennettu uusi K-Market, jonka kustannusarvio on noin viisi miljoonaa euroa. K-Market Taika avautuu tulevana torstaina.

– Lisäksi laajennamme Salossa sähköautojen latausverkostoa. K-latauspisteitä on tulossa Salon Citymarketin lisäksi Alhaisten ja Pahkavuoren K-Markettien yhteyteen, Sivula kertoo.

Kesko ei sen sijaan ollut mukana Perttelin K-Market Lindholmin tänä vuonna toteutetussa laajennuksessa ja uudistuksessa, sillä kiinteistö on kauppiaan omistama.

Sivulan mukaan Keskon investoinnit ovat vuositasolla koko maassa noin 300 miljoonaa euroa.

– Varsinais-Suomen osuus Keskon myynnistä on noin kahdeksan prosenttia, joten nyt toteutettavat investoinnit ovat merkittävä satsaus Saloon. Uskomme Saloon kauppapaikkana.

Ensi vuodelle Keskolla ei ole suunnitteilla merkittäviä investointeja Salon seudulle.