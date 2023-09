Kantonen aloittaa sittenkin kautensa Karhussa – vaihtoehtoja jäi silti noin 130 seuran verran

Neljän viikon kuluttua alkava Korisliiga sai mieluisan uutisen vain hetki Susijengin MM-kisaurakan päättymisen jälkeen. Susijengin vakiokalustoon viime vuodet kuulunut Henri Kantonen jatkaa sittenkin Karhubasketin riveissä.

– Henkka on ollut yksi kulmakivistä tässä viime vuosien kehitysprosessissa, jotta olemme Kauhajoella onnistuneet viemään eteenpäin, päävalmentaja Janne Koskimies kertoi seuran tiedotteessa.

Kantonen ei kuitenkaan välttämättä pelaa Kauhajoella koko kautta, sillä hänen jatkosopimuksessaan on vahva ulkomaanpykälä, joka ulottuu tammikuun 2024 loppuun asti.

Se sallii Kantosen siirtymisen Espanjan, Italian, Kreikan, Liettuan, Puolan, Ranskan, Saksan tai Turkin pääsarjoissa pelaaviin seuroihin tai seuraan, joka osallistuu Mestarien liigaan tai EuroCupiin. Nopeasti laskettuna Kantosella on siis noin 130 vaihtoehtoa, johon hän saa siirtyä tämän sopimuksen puitteissa.

198-senttinen Kantonen edusti ensimmäistä kertaa Karhua kaudella 2017-2018. Siitä matka jatkui kahdeksi kaudeksi Vilppaaseen ja paluu Karhuun tapahtui kaudeksi 2021-2022.

26-vuotias Kantonen on pelannut Korisliigassa pitkään noin kymmenen pisteen, viiden levypallon ja viiden syötön keskiarvoilla. Kantosen suurimmat vahvuudet ovat kuitenkin vaihtavassa puolustuksessa, jossa hän pystyy puolustamaan uskottavasti itseään lyhyempiä ja pidempiä pelaajia.

MM-kisoissa Kantonen jäi vähälle vastuulle. Suurimmat minuutit (16) hän pelasi tappiollisessa Japani-ottelussa.

Karhun kausi alkaa syyskuun lopussa Turkin Antalyassa pelattavassa Mestarien liigan karsintaturnauksessa.

– Meillä on nyt kasassa se 12 pelaajan miehistö, jolla kauteen lähdemme. Takakentällä on nyt kokoa aiempaa enemmän ja isossa päässä riittää nopeita jalkoja. Näitä asioita meidän tulee hyödyntää pelaamisessamme. Suunnitelmissamme on tarvittaessa vahvistaa joukkuetta myöhemmin vielä yhdellä ulkomaalaispelaajalla, Koskimies paljasti.