Kaupparekisteri täynnä taloyhtiöiden vääriä hallituksen jäseniä – somerolaisen kohuisännöitsijän hoitamien yhtiöiden tietoja ei ole päivitetty vuosiin

Kavalluskohun keskelle joutuneen somerolaisen tilitoimiston asiakasyritysten tiedoissa kaupparekisterissä on paljon puutteita. Asunto-osakeyhtiöiden tiedot pitäisi ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle, kun hallituksissa tapahtuu vaihdoksia. Kaupparekisteristä selviää, että monien taloyhtiöiden hallitustiedot eivät vastaa tällä hetkellä nykytilannetta.

Asunto Oy Someron Jokipuiston rekisteritiedoissa on hallitukseen merkitty kolme jäsentä, joista yksikään ei istu enää hallituksessa. Myös hallituksen puheenjohtaja on vaihtunut sitten vuoden 2016, jolloin viimeinen ilmoitus kaupparekisteriin on tehty.

– Olen ollut puheenjohtajana muutaman vuoden, Mikko Mäkinen kertoo.

Asunto Oy Someron Rantakaislan viimeisin ilmoitus on vuodelta 2015.

– Tulin puheenjohtajaksi vuonna 2020, sanoo Jari Pusa, jonka nimeä ei löydy kaupparekisteristä.

Saman tilitoimiston isännöimien somerolaisten taloyhtiöiden joukosta löytyy Asunto Oy Päivänsalo, jonka tietoja on ilmoitettu kaupparekisteriin viimeksi vuonna 2005. Päivänsalon hallituksen puheenjohtaja on vaihtunut tuon jälkeen jo pariinkin kertaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteripäällikkö Ville Tornberg korostaa, että asunto-osakeyhtiöiden velvollisuus ilmoittaa tietojaan perustuu lakiin. Tiedot menevät Patentti- ja rekisterihallituksen kautta kaupparekisteriin.

– Lähtökohta on, että vaihdoksista hallituksissa ilmoitetaan, kun niitä tapahtuu, Tornberg sanoo.

Tornberg toteaa, että rekisteri-ilmoituksen myötä taloyhtiön hallituksen jäsenet saavat oikeuden edustaa asunto-osakeyhtiötä ja tehdä sopimuksia.

– Toiminta vaikeutuu, jos rekisteritiedot eivät ole ajan tasalla. Huolelliset toimijat tarkastavat tiedot kaupparekisteristä.

Tornberg huomauttaa, että sähköisten palveluiden lisääntymisen myötä ajantasaisten tietojen merkitys vain kasvaa.

– Sähköisten kanavien käyttö edellyttää, että kaupparekisteristä löytyy käyttäjän tiedot.

Tornberg kehottaa asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäseniä tarkistamaan, että oman yhtiön tiedot ovat oikein.

– Suurimmalla osalla tiedot ovat onneksi ajan tasalla. Oikeat tiedot ovat tärkeitä myös viranomaisten kannalta, sillä rekisteri on tarkoitettu myös niiden tiedonhakuun.

Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen alueen toiminnanjohtaja Juuso Kallio huomauttaa, että tietojen ilmoittamisesta kaupparekisteriin huolehtivat yleensä ammattimaiset isännöitsijät, jotka taloyhtiö on palkannut hoitamaan hallintoa ja taloutta.

Kallio toteaa vanhentuneiden tietojen tuovan asunto-osakeyhtiöille käytännön ongelmia pankkiasioinnin yhteydessä.

– Pankit eivät yleensä myönnä lainaa, jos kaupparekisterin tiedot eivät ole ajan tasalla.

Kallio sanoo ongelmien lisääntyvän, jos puutteita on paljon.

– Jos yhdenkään nimenkirjoittajan tiedot eivät ole ajan tasalla, taloyhtiön ei pitäisi pystyä tekemään mitään sopimuksia. Sama koskee myös tilinkäyttövaltuuksia, sillä yleensä myös niihin tarvitaan ajantasaiset tiedot. Tämä edellyttää tietysti sitä, että toinen osapuoli tarkistaa viralliset tiedot.

Taloyhtiöissä nimenkirjoitusoikeus on pääsääntöisesti myös isännöitsijällä.

Someron Säästöpankin lakiasiainpalvelujen päällikkö Mikko Mäkelä kertoo pankin lähtevän toiminnassaan siitä, että asunto-osakeyhtiöiden tiedot ovat Patentti- ja rekisterihallituksessa ajan tasalla.

– Esimerkiksi lainanannossa ja tilin avauksessa tarkistamme aina taloyhtiöiden tiedot kaupparekisteristä. Tämä on jo meidän velvollisuutemme, Mäkelä korostaa.

Pankki ryhtyy lisäselvityksiin, jos kaupparekisteriin merkityt asunto-osakeyhtiön hallitustiedot eivät ole ajan tasalla.

– Puutteelliset rekisteritiedot tietävät pankille ja asunto-osakeyhtiölle aina ylimääräistä haastetta ja mutkaa asioiden hoitoon.

Myös Mäkelä muistuttaa, että asunto-osakeyhtiöiden ajantasaisten tietojen ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukseen on laissa määrätty velvollisuus.

– Se on viranomaisrekisteri, jonka tietoihin pitää voida luottaa. Jos meille selviää, että jonkun asunto-osakeyhtiön tiedot eivät ole kunnossa, pyydämme yhtiötä hoitamaan asian kuntoon.