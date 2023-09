Nämä asiat taloyhtiöiltä varastavia isännöitsijöitä yhdistää – kavallusten taustalla on usein sama kaava

Isännöitsijän tekemät kavallukset eivät ole yleisiä, mutta aika ajoin tapauksia tulee ilmi. Näin summaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien etuja valvova järjestö.

– Nämä ovat ikäviä tapauksia. Satunnaisesti näitä on eri puolilla Suomea. Varsinais-Suomesta muistan kymmenen vuoden ajalta yhden tai kaksi tapausta.

Salon Seudun Sanomat on viime päivinä uutisoinut uudesta laajasta vyyhdistä, joka paljastui Somerolla.

Lue lisää: Lakimies väittää: isännöitsijä tehtaili petoksia Somerolla – taloyhtiöiltä rahaa tilitoimistolle

Juuso Kallion mukaan kavallustapauksia yhdistää yleensä kaksi seikkaa.

– Ensimmäinen on se, että isännöitsijä on päässyt asemaan, jossa kavallukset ovat mahdollisia. Toinen on jonkinlainen harhautuminen yksityiselämässä, mikä on ollut taustalla, oli sitten kyse uhkapeleistä tai jostain muusta. Tämäntyyppisiä tapaukset ovat olleet.

Kallio arvioi, että vilpillinen toiminta voi jatkua pitkäänkin, mutta jossain kohtaa siitä jää kiinni.

– Lähtökohtaisesti näistä jää aina kiinni jonain päivänä. Jos on kyse pienistä summista, tuhat euroa yhdeltä ja tuhat euroa toiselta taloyhtiöltä, ja se jatkuu pitkään, taloyhtiön hallituksen pitäisi olla tosi huolellinen.

Taloyhtiöt voivat pyrkiä ehkäisemään väärinkäytöksiä. Kallio painottaa taloyhtiöiden hyvien käytänteiden tärkeyttä.

– Hyvät käytänteet eivät ole riittävän yleisiä, hän sanoo.

Hyviä käytänteitä ovat esimerkiksi laskujen hyväksyntämenettely ja pankkitiliseuranta.

Laskujen hyväksyntä tarkoittaa, että taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai jäsen käy säännöllisesti läpi kaikki taloyhtiön tositteet mappikirjanpidon tai sähköisen järjestelmän avulla. Pankkitiliseurannassa tarkastelun alla on taloyhtiön tilin maksuliikenne, ja epäselvät tapaukset selvitetään heti.

Tosin hyväkään seuranta ja lisäselvitysten pyytäminen eivät välttämättä riitä.

– Jos vastassa on yksilö, jolla elämänhallinta on syystä tai toisesta pettänyt, ei hän välttämättä kerro totuutta kysyttäessä. Eli huolellisuutta tämä kyllä vaatii, sanoo Kallio.

Hän arvioi, että seurantapäätös itsessään on vahva viesti.

– Jo se, että päätetään ottaa laskut tai pankkitili seurantaan, ehkäisee väärinkäytöksiä. Avoimuus lisää luottamusta molemmin puolin, hän toteaa.

– Isännöitsijän näkökulmasta laskuissa ja tositteissa ei ole mitään salattavaa. Ja jos on, niin hallituksen pitää selvittää asiaa lisää.

Suomi ikääntyy, ja yhä useamman taloyhtiön väki koostuu ikäihmisistä. Riittääkö kaikissa taloyhtiöissä tietotaito mahdollisten kavallusten huomaamiseen?

– Tämä on hyvä kysymys. Kyllähän meillä korostuu se, että pienten paikkakuntien asunto-osakeyhtiöissä asuu ikääntynyttä väkeä. Ei ole välttämättä esimerkiksi valmiuksia pankkitilien seurantaan, jolloin voi olla altis vilpilliselle toiminnalle. Jokaisessa taloyhtiössä ei ole välttämättä riittävää osaamista, ja se on totta kai iso haaste.

Kallio muistuttaa, että paikka taloyhtiön hallituksessa on vastuullinen tehtävä, jossa pidetään huolta osakkaiden omaisuudesta. Pesti on syytä ottaa vakavasti, mutta kohtuuttomia ei voi hallituksen jäseniltä odottaa.

– Hallitustehtävässä riittää normaali huolellisuus. Jos hallitus tekee tositetarkastusta ja vaikka jäisi jotain huomaamatta, niin ei siitä hallituksen jäseniä voisi syyttää. Se on kaukaa haettu ajatus, kun kerran toinen osapuoli on tehnyt rikoksen.

Lue lisää: Tilitoimisto maksoi keväällä hiljaiseksi taloyhtiön, joka huomasi perusteettomia tilisiirtoja – koko Somero ihmeissään ja taloyhtiöt kauhuissaan