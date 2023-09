Kiia Metsäkonkola teki onnistuneen uinnin nuorten MM-finaalissakin

Salon Uimarien Kiia Metsäkonkola sijoittui viidenneksi nuorten MM-kisojen 50 metrin rintauinnin finaalissa. Metsäkonkola ui Israelin Netanyassa ajan 31,40.

Näin hän pystyi parantamaan semifinaaliaikaansa 18 sadasosasekunnilla. Se nosti halikkolaisen toiseksi parhaaksi eurooppalaisuimariksi.

Mitalikolmikko erottui selkeästi muista. Vasta 16-vuotias virolainen Eneli Jefimova ui suhteellisen suurella erolla mestariksi ennen Uuden-Seelannin Monique Wieruszowskia ja Yhdysvaltain Piper Engeä. Pronssimitaliin olisi tarvittu aika 30,74.

Maailman tämän vuoden ulkoratatilastossa Metsäkonkola on ennätysajallaan 31,20 sijalla 74. Suomalaisista hänen edeltään löytyvät Veera Kivirinta ja Ida Hulkko. Kivirinnalla on hallussaan jaettu 14:s sija MM-uinneissa tekemällään ajalla 30,33. Tilastosijalla 48 olevan Hulkon paras aika on huhtikuinen 30,86.

Kauden kolme parasta aikaa uitiin MM-Fukuokassa. Ruta Meilutyte ylsi maailmanennätykseen 29,16, kun taas Benedetta Pilato kellotti päivää aiemmin välierässä 29,60 ja Lilly King 29,72.